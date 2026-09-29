Άγριο επεισόδιο σε γυμνάσιο στο Μαρούσι: Συνελήφθη 15χρονος που επιτέθηκε με γροθιές σε 14χρονο μαθητή

Ένα νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων καταγράφηκε στο Μαρούσι, όπου ένας 15χρονος μαθητής συνελήφθη για τον ξυλοδαρμό ενός 14χρονου συμμαθητή του σε γυμνάσιο. Ο 14χρονος τραυματίστηκε στο κεφάλι και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» για τις πρώτες βοήθειες, ενώ σε βάρος του δράστη σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη και απειλή.

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Οι ανήλικοι συνελήφθησαν
Πηγή: Tempo24
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων καταγράφηκε χθες στο Μαρούσι, με έναν 14χρονο να τραυματίζεται στο κεφάλι και να μεταφέρεται στο νοσοκομείο.
  • Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ένας 15χρονος γρονθοκόπησε τον 14χρονο μαθητή ύστερα από καβγά σε γυμνάσιο του Αμαρουσίου.
  • Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», ενώ οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 15χρονου για σωματική βλάβη και απειλή.

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Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων καταγράφηκε χθες, αυτή τη φορά στο Μαρούσι, όπου ένας 14χρονος τραυματίστηκε στο κεφάλι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το επεισόδιο έλαβε χώρα την Δευτέρα (28/9), όταν ένας 15χρονος γρονθοκόπησε έναν 14χρονο μαθητή, ύστερα από καβγά που είχαν σε γυμνάσιο του Αμαρουσίου.

Ο 14χρονος τραυματίστηκε στο κεφάλι και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να εξεταστεί από τους γιατρούς.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 15χρονου μαθητή, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη και απειλή.

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