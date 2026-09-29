Άγριο επεισόδιο σε γυμνάσιο στο Μαρούσι: Συνελήφθη 15χρονος που επιτέθηκε με γροθιές σε 14χρονο μαθητή

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Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων καταγράφηκε χθες, αυτή τη φορά στο Μαρούσι, όπου ένας 14χρονος τραυματίστηκε στο κεφάλι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το επεισόδιο έλαβε χώρα την Δευτέρα (28/9), όταν ένας 15χρονος γρονθοκόπησε έναν 14χρονο μαθητή, ύστερα από καβγά που είχαν σε γυμνάσιο του Αμαρουσίου.

Ο 14χρονος τραυματίστηκε στο κεφάλι και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να εξεταστεί από τους γιατρούς.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 15χρονου μαθητή, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη και απειλή.