Αγωνία για τον 46χρονο Ισραηλινό πεζοπόρο, που αγνοείται για 8η ημέρα στον Όλυμπο

Συναγερμός έχει σημάνει στις ελληνικές Αρχές και στις διπλωματικές υπηρεσίες του Ισραήλ, για τον εντοπισμό του 46χρονου Ισραηλινού πεζοπόρου Αμί Γιογκέβ, ο οποίος αγνοείται στον Όλυμπο, για όγδοη ημέρα. Η επικοινωνία του με τους οικείους του διακόπηκε απότομα, βυθίζοντας την οικογένειά του σε κατάσταση έντονης αγωνίας, ενώ οι έρευνες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τις τοπικές Αρχές είναι εντατικές.

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Κοινωνία

Αμί Γιογκέβ
Πηγή: Jerusalem Post
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός έχει σημάνει στις ελληνικές Αρχές και στις διπλωματικές υπηρεσίες του Ισραήλ για τον εντοπισμό του 46χρονου Αμί Γιογκέβ, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στον Όλυμπο.
  • Το περιστατικό παρακολουθείται στενά σε διπλωματικό επίπεδο, ενώ η Πυροσβεστική Υπηρεσία επιχειρεί εντατικά στον Όλυμπο με 12 πυροσβέστες, ομάδα έρευνας και διάσωσης και drones.
  • Η οικογένεια του 46χρονου βιώνει στιγμές δραματικής αγωνίας και απευθύνει έκκληση για οποιαδήποτε πληροφορία, καθώς αδυνατεί να χρηματοδοτήσει ιδιωτικό συνεργείο διάσωσης.

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Συναγερμός έχει σημάνει στις ελληνικές Αρχές και στις διπλωματικές υπηρεσίες του Ισραήλ για τον εντοπισμό του 46χρονου Αμί Γιογκέβ, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν κατά τη διάρκεια πεζοπορίας που έκανε στον Όλυμπο. Ο 46χρονος υπήκοος και κάτοικος Ισραήλ, ξεκίνησε την εξόρμησή του την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, ωστόσο η επικοινωνία με τους οικείους του διακόπηκε απότομα, βυθίζοντας την οικογένειά του σε κατάσταση έντονης αγωνίας.

Το χρονικό της εξαφάνισης και το τελευταίο ντοκουμέντο

Σύμφωνα με πληροφορίες και δηλώσεις της οικογένειάς του στο ισραηλινό δίκτυο KAN News, η τελευταία επιβεβαιωμένη επαφή του Γιογκέβ, ήταν με τη μητέρα του. Ο 46χρονος της απέστειλε μια φωτογραφία από τον δεύτερο καταφύγιο/σταθμό της διαδρομής, που διέσχιζε.

Ενώ ορισμένες αναφορές, τοποθετούν τη διακοπή της επικοινωνίας στις 21 ή 22 Σεπτεμβρίου, οι οικείοι του ενημέρωσαν τις αρμόδιες Αρχές, όταν συνειδητοποίησαν πως δεν έδινε σημεία ζωής, ξεκινώντας μια τιτάνια προσπάθεια, για τη συλλογή οποιασδήποτε πληροφορίας.

Κινητοποίηση του Υπουργείου Εξωτερικών και των τοπικών αρχών

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Jerusalem Post,το περιστατικό παρακολουθείται στενά σε διπλωματικό επίπεδο. Σε επίσημη ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, ανέφερε:

«Ο Ισραηλινός Πρόξενος στην Αθήνα και το Τμήμα για Ισραηλινούς στο Εξωτερικό βρίσκονται σε διαρκή επαφή με τις ελληνικές τοπικές Αρχές, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για την παροχή συνδρομής στον εντοπισμό του πολίτη μας.»

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, επιχειρούν στο βουνό του Ολύμπου, 12 πυροσβέστες, ομάδα έρευνας και διάσωσης και drones της Κεντρικής Μακεδονίας. Η έρευνα για τον εντοπισμό του, είναι εντατική. Κυριολεκτικά «χτενίζουν» τα μονοπάτια και τις επικίνδυνες πλαγιές του Ολύμπου, ενώ κατά τη διάρκεια των τελευταίων ημερών, επικεντρώθηκαν στα σημεία, γύρω από το καταφύγιο «Σπήλιος Αγαπητός». 

Έκκληση για βοήθεια και ιδιωτικές πρωτοβουλίες

Η οικογένεια του 46χρονου βιώνει στιγμές δραματικής αγωνίας, καθώς, όπως έγινε γνωστό μέσω αναρτήσεων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Γιογκέβ δεν διαθέτει ταξιδιωτική ασφάλιση, καθιστώντας αδύνατη τη χρηματοδότηση ιδιωτικού συνεργείου διάσωσης, από την πλευρά τους.

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