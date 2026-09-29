Δυτική Όχθη: Επίθεση 100 Ισραηλινών εποίκων σε χωριό Παλαιστινίων – Τραυματίστηκαν αστυνομικοί, κάηκαν σπίτια – ΒΙΝΤΕΟ

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Επίθεση σε χωριό στη βόρεια Δυτική Όχθη εξαπέλυσαν σήμερα περισσότεροι από 100 Ισραηλινοί έποικοι, προκαλώντας τον τραυματισμό τριών αστυνομικών και παραδίδοντας στις φλόγες δύο κατοικίες.

Το περιστατικό επιβεβαίωσαν ο ισραηλινός στρατός και τοπικοί κάτοικοι, ενώ ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προχώρησε στην καταδίκη των βίαιων επεισοδίων.

Επίθεση στο χωριό Τζαλούντ

Η επίθεση σημειώθηκε ενώ ισραηλινοί στρατιώτες συνόδευαν μια παλαιστινιακή οικογένεια μέχρι την κατοικία της στο χωριό Τζαλούντ. Η οικογένεια αυτή είχε εξαναγκασθεί να εγκαταλείψει το σπίτι της δύο μήνες νωρίτερα, εξαιτίας επιθέσεων από εποίκους, και δεν κατάφερε να επιστρέψει σ’ αυτό.

«Περισσότεροι από 100 ισραηλινοί ταραξίες» βρέθηκαν τη νύκτα στον τομέα του Τζαλούντ, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός, ο οποίος επενέβη μαζί με τη συνοριακή αστυνομία για να τους διαλύσει.

Hordes of settlers rioted overnight into Tuesday in the West Bank village of Jalud as Israeli forces failed to secure the return of a Palestinian family to its home, the IDF said this morning, despite a court ruling ordering that the family be allowed to return to their home… pic.twitter.com/U1Q26usZZY Δυτική Όχθη: Ισραηλινές δυνάμεις κατέσχεσαν δύο υδροφόρες που μετέφεραν νερό στο χωριό Μασαφέρ Γιάτα — Haaretz.com (@haaretzcom) September 29, 2026



Οι έποικοι απέκλεισαν δρόμους, έβαλαν φωτιά σε ελαστικά και έριξαν πέτρες στις δυνάμεις της τάξης, ενώ πυρπόλησαν επίσης παλαιστινιακά κτίρια και οχήματα μέσα στο χωριό, διευκρίνισε ο στρατός.

More than 100 Israeli settlers rioted in the West Bank village of Jalud overnight, preventing Israeli forces from enabling a displaced Palestinian family from returning to their home, the military says. The Tubasi family was forced to leave their home in Jalud in July, following… pic.twitter.com/yKpxfnDJso — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 29, 2026



«Στη διάρκεια των συγκρούσεων, τρία μέλη της ισραηλινής συνοριακής αστυνομίας τραυματίσθηκαν ελαφρά και ένα όχημα των δυνάμεων ασφαλείας υπέστη ζημιές», πρόσθεσε.

Η ισραηλινή αστυνομία ανέφερε πως συνέλαβε έναν ύποπτο και έθεσε υπό κράτηση δύο ανηλίκους για να τους ανακρίνει.

Israeli settlers blocked roads, set fire to buildings and vehicles, and threw stones at Israeli forces in the village of Jalud in the occupied West Bank overnight. More than 100 Israeli settlers rampaged through the village south of Nablus, preventing a displaced Palestinian… pic.twitter.com/rxP56hwCH3 — Quds News Network (@QudsNen) September 29, 2026



«Η γυναίκα μου, ο γιος μου κι εγώ πήγαμε με το αυτοκίνητο στο σπίτι μας, περιστοιχισμένοι από δύο οχήματα του στρατού», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μαχμούντ αλ-Τουμπάσι, μέλος της οικογένειας που συνοδεύθηκε από τον ισραηλινό στρατό.

Israeli settlers have carried out a pogrom in the Palestinian village of Jalud in the northern occupied West Bank, setting fire to homes, as Israeli forces raided several areas in the occupied territory. 🔗: https://t.co/BNi2fzXIFP pic.twitter.com/n9SeD6wXJK — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 29, 2026



«Δεν τραυματισθήκαμε σωματικά, όμως υποφέραμε από τα δακρυγόνα» που εκτόξευσαν οι δυνάμεις ασφαλείας, πρόσθεσε διευκρινίζοντας ότι το σπίτι τους είχε καταληφθεί από εποίκους από τότε που είχαν αναχωρήσει απ’ αυτό, πριν από δύο μήνες.

Αντιδράσεις από Νετανιάχου και Χέρτσογκ

Ο Νετανιάχου καταδίκασε την επίθεση, κατηγορώντας μια «μικρή ομάδα ταραχοποιών».

«Η δράση τους αδικεί πολύ αυτή την κοινότητα και εμποδίζει τις δυνάμεις μας στην επίτευξη της αποστολής τους», πρόσθεσε, υποστηρίζοντας επίσης ότι οι ταραχοποιοί αυτοί «δεν αντιπροσωπεύουν το νομοταγές κοινό των εποίκων» στη Δυτική Όχθη.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:

“I strongly condemn the violent riots last night in Samaria and the harm to the security forces who arrived at the scene to maintain law and order. The handful of rioters are not representative of the law-abiding settler public in Judea and… — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) September 29, 2026



«Οι εμπρησμοί, οι λιθοβολισμοί, οι επιθέσεις και οι τραυματισμοί μελών των δυνάμεων της τάξης (…) απαγορεύονται αυστηρά και δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να δικαιολογηθούν», πρόσθεσε ο πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ σημειώνοντας πως οι πράξεις βίας των εποίκων είναι ένα «ηθικό στίγμα και αποτελούν επίθεση στο κράτος δικαίου», ενώ ζήτησε οι δράστες να τιμωρηθούν με όλη την ισχύ του νόμου.

האלימות החמורה של פורעים באישון לילה בכפר ג׳אלוד היא מעשה חמור ביותר, שיש לטפל בו במלוא חומרת הדין. זהו כתם מוסרי, פגיעה בשלטון החוק ובערכים הבסיסיים ביותר שלנו כעם וכמדינה. הצתות, יידוי אבנים, תקיפה ופציעה של חיילי צה״ל ושוטרי מג״ב, המבצעים את מלאכתם על פי דין, אסורים בתכלית… — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) September 29, 2026



Το Ισραήλ κατέχει από το 1967 τη Δυτική Όχθη, όπου 500.000 ισραηλινοί έποικοι ζουν σήμερα ανάμεσα σε περίπου τρία εκατομμύρια Παλαιστινίους.

Οι βιαιότητες έχουν πολλαπλασιασθεί εκεί μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα εναντίον της Χαμάς, τον Οκτώβριο 2023.

Σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίζεται στα δεδομένα του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας, ο στρατός και οι έποικοι έχουν σκοτώσει από τις 7 Οκτωβρίου 2023 στη Δυτική Όχθη περισσότερους από 1.100 Παλαιστινίους, μαχητές και αμάχους.

Σύμφωνα με τα ισραηλινά στοιχεία, κατά την ίδια περίοδο και στην ίδια περιοχή σχεδόν 50 Ισραηλινοί -άμαχοι και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας- έχουν σκοτωθεί σε παλαιστινιακές επιθέσεις ή στη διάρκεια ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ