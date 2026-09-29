Δυτική Όχθη: Επίθεση 100 Ισραηλινών εποίκων σε χωριό Παλαιστινίων – Τραυματίστηκαν αστυνομικοί, κάηκαν σπίτια – ΒΙΝΤΕΟ

Περισσότεροι από 100 Ισραηλινοί έποικοι εξαπέλυσαν επίθεση σε παλαιστινιακό χωριό στη βόρεια Δυτική Όχθη, προκαλώντας τον τραυματισμό τριών αστυνομικών και πυρπολώντας δύο κατοικίες. Το περιστατικό επιβεβαιώθηκε από τον ισραηλινό στρατό και καταδικάστηκε από τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον πρόεδρο Ισαάκ Χέρτσογκ, οι οποίοι ζήτησαν την τιμωρία των δραστών.

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Διεθνή Νέα

Δυτική Όχθη Ισραηλινοί έποικοι
Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Επίθεση σε χωριό στη βόρεια Δυτική Όχθη εξαπέλυσαν σήμερα περισσότεροι από 100 Ισραηλινοί έποικοι, προκαλώντας τον τραυματισμό τριών αστυνομικών και παραδίδοντας στις φλόγες δύο κατοικίες.
  • Η επίθεση σημειώθηκε ενώ ισραηλινοί στρατιώτες συνόδευαν μια παλαιστινιακή οικογένεια μέχρι την κατοικία της στο χωριό Τζαλούντ, την οποία είχε αναγκαστεί να εγκαταλείψει νωρίτερα.
  • Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ καταδίκασαν την επίθεση, ενώ οι βιαιότητες έχουν πολλαπλασιασθεί στη Δυτική Όχθη μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα.

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Επίθεση σε χωριό στη βόρεια Δυτική Όχθη εξαπέλυσαν σήμερα περισσότεροι από 100 Ισραηλινοί έποικοι, προκαλώντας τον τραυματισμό τριών αστυνομικών και παραδίδοντας στις φλόγες δύο κατοικίες.

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Το περιστατικό επιβεβαίωσαν ο ισραηλινός στρατός και τοπικοί κάτοικοι, ενώ ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προχώρησε στην καταδίκη των βίαιων επεισοδίων.

Επίθεση στο χωριό Τζαλούντ

Η επίθεση σημειώθηκε ενώ ισραηλινοί στρατιώτες συνόδευαν μια παλαιστινιακή οικογένεια μέχρι την κατοικία της στο χωριό Τζαλούντ. Η οικογένεια αυτή είχε εξαναγκασθεί να εγκαταλείψει το σπίτι της δύο μήνες νωρίτερα, εξαιτίας επιθέσεων από εποίκους, και δεν κατάφερε να επιστρέψει σ’ αυτό.

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«Περισσότεροι από 100 ισραηλινοί ταραξίες» βρέθηκαν τη νύκτα στον τομέα του Τζαλούντ, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός, ο οποίος επενέβη μαζί με τη συνοριακή αστυνομία για να τους διαλύσει.


Οι έποικοι απέκλεισαν δρόμους, έβαλαν φωτιά σε ελαστικά και έριξαν πέτρες στις δυνάμεις της τάξης, ενώ πυρπόλησαν επίσης παλαιστινιακά κτίρια και οχήματα μέσα στο χωριό, διευκρίνισε ο στρατός.


«Στη διάρκεια των συγκρούσεων, τρία μέλη της ισραηλινής συνοριακής αστυνομίας τραυματίσθηκαν ελαφρά και ένα όχημα των δυνάμεων ασφαλείας υπέστη ζημιές», πρόσθεσε.

Η ισραηλινή αστυνομία ανέφερε πως συνέλαβε έναν ύποπτο και έθεσε υπό κράτηση δύο ανηλίκους για να τους ανακρίνει.


«Η γυναίκα μου, ο γιος μου κι εγώ πήγαμε με το αυτοκίνητο στο σπίτι μας, περιστοιχισμένοι από δύο οχήματα του στρατού», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μαχμούντ αλ-Τουμπάσι, μέλος της οικογένειας που συνοδεύθηκε από τον ισραηλινό στρατό.


«Δεν τραυματισθήκαμε σωματικά, όμως υποφέραμε από τα δακρυγόνα» που εκτόξευσαν οι δυνάμεις ασφαλείας, πρόσθεσε διευκρινίζοντας ότι το σπίτι τους είχε καταληφθεί από εποίκους από τότε που είχαν αναχωρήσει απ’ αυτό, πριν από δύο μήνες.

Αντιδράσεις από Νετανιάχου και Χέρτσογκ

Ο Νετανιάχου καταδίκασε την επίθεση, κατηγορώντας μια «μικρή ομάδα ταραχοποιών».

«Η δράση τους αδικεί πολύ αυτή την κοινότητα και εμποδίζει τις δυνάμεις μας στην επίτευξη της αποστολής τους», πρόσθεσε, υποστηρίζοντας επίσης ότι οι ταραχοποιοί αυτοί «δεν αντιπροσωπεύουν το νομοταγές κοινό των εποίκων» στη Δυτική Όχθη.


«Οι εμπρησμοί, οι λιθοβολισμοί, οι επιθέσεις και οι τραυματισμοί μελών των δυνάμεων της τάξης (…) απαγορεύονται αυστηρά και δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να δικαιολογηθούν», πρόσθεσε ο πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ σημειώνοντας πως οι πράξεις βίας των εποίκων είναι ένα «ηθικό στίγμα και αποτελούν επίθεση στο κράτος δικαίου», ενώ ζήτησε οι δράστες να τιμωρηθούν με όλη την ισχύ του νόμου.


Το Ισραήλ κατέχει από το 1967 τη Δυτική Όχθη, όπου 500.000 ισραηλινοί έποικοι ζουν σήμερα ανάμεσα σε περίπου τρία εκατομμύρια Παλαιστινίους.

Οι βιαιότητες έχουν πολλαπλασιασθεί εκεί μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα εναντίον της Χαμάς, τον Οκτώβριο 2023.

Σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίζεται στα δεδομένα του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας, ο στρατός και οι έποικοι έχουν σκοτώσει από τις 7 Οκτωβρίου 2023 στη Δυτική Όχθη περισσότερους από 1.100 Παλαιστινίους, μαχητές και αμάχους.

Σύμφωνα με τα ισραηλινά στοιχεία, κατά την ίδια περίοδο και στην ίδια περιοχή σχεδόν 50 Ισραηλινοί -άμαχοι και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας- έχουν σκοτωθεί σε παλαιστινιακές επιθέσεις ή στη διάρκεια ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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