Δυτική Όχθη: Καταγγελία για εμπρησμό παλαιστινιακών εκτάσεων από Ισραηλινούς εποίκους κοντά στη Ραμάλα

Παλαιστινιακές αγροτικές εκτάσεις στα περίχωρα του χωριού Μπούρκα, ανατολικά της Ραμάλα, φέρεται να πυρπόλησαν Ισραηλινοί έποικοι, σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa.
Η Μπούρκα έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο επιθέσεων τα τελευταία χρόνια, την ώρα που συνεχίζεται η επέκταση των ισραηλινών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.
Σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές, στις επιθέσεις έχουν καταγραφεί περιστατικά εμπρησμού καλλιεργειών και γεωργικών εκτάσεων, εκρίζωσης δέντρων, καθώς και επιθέσεων σε κατοίκους και περιουσίες.
Israeli settler gangs set fire near Palestinian homes on the outskirts of Burqa village, east of Ramallah, in the occupied West Bank. pic.twitter.com/xM4L8kvuuL
— Quds News Network (@QudsNen) September 23, 2026
Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι τέτοιες ενέργειες ασκούν πίεση στις παλαιστινιακές κοινότητες και εντείνουν τις συνθήκες που οδηγούν στην απομάκρυνση κατοίκων από τις εστίες και τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις τους.
Το νέο περιστατικό προστίθεται στη μακρά σειρά καταγγελιών για βία και καταστροφές περιουσιών στη Δυτική Όχθη, όπου η ένταση έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.
Πηγή: Al Jazeera