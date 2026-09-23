Μητσοτάκης σε ομογενείς της Νέας Υόρκης: «Επιδιώκουμε μία ακόμη εκλογή, όχι για να σπάσουμε ρεκόρ αλλά για να αλλάξουμε τη χώρα»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την πραγματοποίηση της πρώτης διερευνητικής γεώτρησης για φυσικό αέριο, πιθανώς την άνοιξη του 2027, τονίζοντας τη σημασία της ενεργειακής ασφάλειας και ανεξαρτησίας της χώρας. Παράλληλα, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, επισημαίνοντας τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και την ανάγκη διεκδίκησης εκ νέου της εμπιστοσύνης των πολιτών για τη βελτίωση της ζωής τους και την ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας.

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Πολιτική

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ 81ης ΣΥΝΟΔΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΟΜΙΛΙΑ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε την πραγματοποίηση της πρώτης διερευνητικής γεώτρησης για φυσικό αέριο, πιθανώς την άνοιξη του 2027, από κοινοπραξία της Exxon και ελληνικής εταιρείας.
  • Ο πρωθυπουργός συνέδεσε τις έρευνες για υδρογονάνθρακες με την ενεργειακή ασφάλεια και τη γεωπολιτική ισχύ της χώρας, ενώ τόνισε ότι στόχος είναι «η βελτίωση της ζωής των πολιτών».
  • Αναγνώρισε τη φθορά της μακράς παραμονής στην εξουσία, τονίζοντας πως η κυβέρνηση πρέπει να εργαστεί «διπλά σκληρά» για να πείσει τους πολίτες. Επίσης, υποστήριξε ότι «έχουν εκπληρωθεί οι περισσότερες, αν όχι όλες» οι δεσμεύσεις του 2023.

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Την πραγματοποίηση της πρώτης διερευνητικής γεώτρησης για φυσικό αέριο, πιθανώς την άνοιξη του 2027, προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εστιάζοντας στη σημασία που αποδίδει η κυβέρνηση στην ενεργειακή ασφάλεια και ανεξαρτησία της χώρας κατά την ομιλία του σε εκδήλωση της ομογένειας στη Νέα Υόρκη.

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«Είμαι πολύ περήφανος που σε λίγους μήνες από τώρα, πιθανώς προς την άνοιξη του 2027, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη διερευνητική γεώτρηση από μια κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου», ανέφερε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι πρόκειται για την πρώτη ανάλογη εξέλιξη από τη δεκαετία του 1970.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τις έρευνες για υδρογονάνθρακες με την ευρύτερη γεωπολιτική θέση της χώρας, σημειώνοντας ότι «η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύος» και ότι η κυβέρνηση σκοπεύει να τις αξιοποιήσει προς όφελος των πολιτών.

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«Στόχος μας η βελτίωση της ζωής των πολιτών»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρωθυπουργός και στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, μετά την αναφορά στην εκδήλωση περί επιδίωξης μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας, καθώς ακούστηκε αυθόρμητα μέσα στην αίθουσα. Ο ίδιος έδωσε έμφαση στη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και στην ανάγκη η κυβέρνηση να διεκδικήσει εκ νέου την εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων.

«Επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν έχει να κάνει με το “να σπάσουμε το ρεκόρ”. Πρόκειται πραγματικά για την αλλαγή της χώρας. Αυτό είναι που με ωθεί και ωθεί την κυβέρνησή μας να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά για να βελτιώσουμε τη ζωή των απλών Ελλήνων, αλλά και να ενισχύσουμε τη γεωπολιτική και οικονομική θέση της Ελλάδας στο εξωτερικό» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

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Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε τη φθορά που μπορεί να συνεπάγεται η μακρά παραμονή μιας κυβέρνησης στην εξουσία. «Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι όσο περισσότερο παραμένεις στην εξουσία, τόσο μεγαλύτερη είναι η αντίληψη ορισμένων ότι υπάρχει ανάγκη για κάποια αλλαγή», είπε. «Η κυβέρνηση πρέπει να εργαστεί διπλά σκληρά, προκειμένου να πείσει τους πολίτες ότι αξίζει εκ νέου την εμπιστοσύνη τους», επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τέλος, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει η κυβέρνηση στις εκλογές του 2023, υποστηρίζοντας ότι «έχουν εκπληρωθεί οι περισσότερες, αν όχι όλες», όπως χαρακτηριστικά είπε και παρουσίασε το κυβερνητικό έργο ως βάση πάνω στην οποία θα ζητηθεί η ανανέωση της λαϊκής εντολής.

 

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