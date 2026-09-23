Γιώργος Μαζωνάκης: Η οικογένειά του θα ζητήσει ξεχωριστές τοξικολογικές εξετάσεις – Η εργαζόμενη που αναμένεται να καταθέσει

Η διενέργεια ανεξάρτητων τοξικολογικών εξετάσεων αποτελεί μία από τις επόμενες κινήσεις που σχεδιάζει η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, προκειμένου να λάβει απαντήσεις για όσα συνέβησαν στο ιδιωτικό ιατρείο της οδού Καρνεάδου, στις 9 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τον ANT1, μέσω του δικηγόρου της, η οικογένεια προτίθεται να ζητήσει μέρος από το δείγμα αίματος που έχει διατηρηθεί, προκειμένου να το παραδώσει στον τεχνικό της σύμβουλο, τον γενετιστή Γιώργο Φιτσιάλο, για τη διενέργεια τοξικολογικού ελέγχου.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποσκοπεί στην ταχύτερη εξαγωγή συμπερασμάτων, καθώς η ολοκλήρωση των επίσημων ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων ενδέχεται να απαιτήσει αρκετούς μήνες.

Η οικογένεια θεωρεί πιθανό να χορηγήθηκαν στον τραγουδιστή αναισθητικά ή υπνωτικά φάρμακα, ενδεχομένως παρουσία εργαζομένων του ιατρείου. Ζητούμενο αποτελεί, επίσης, να διαπιστωθεί εάν χορηγήθηκε κάποιο αντίδοτο.

Η εργαζόμενη που αναμένεται να καταθέσει

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην κατάθεση μίας ακόμη εργαζόμενης του ιατρείου, της πέμπτης κατά σειρά, η οποία, σύμφωνα με τον ANT1, δεν έχει κληθεί μέχρι στιγμής από τις Αρχές.

Η οικογένεια απευθύνει έκκληση στη συγκεκριμένη γυναίκα να καταθέσει όσα γνωρίζει για τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η πλασμαφαίρεση και για όσα εκτυλίχθηκαν κατά τις κρίσιμες ώρες.

H εργαζόμενη φέρεται να εξέφρασε την ανησυχία της για την κατάσταση του τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, λέγοντας στη γιατρό: «Δεν τον βλέπω καλά». Η γιατρός φέρεται να της απάντησε: «Κάνε τη δουλειά σου εσύ. Εγώ είμαι η γιατρός».

Η μαρτυρία της ενδέχεται να συμβάλει στη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η θεραπεία, καθώς και στην αποσαφήνιση της αντίδρασης του προσωπικού όταν εκφράστηκαν ανησυχίες για την κατάσταση του τραγουδιστή.

Τα ερωτήματα για τη μέθη και τη λειτουργία του απινιδωτή

Ένα από τα βασικά ζητήματα που διερευνώνται αφορά το ενδεχόμενο χορήγησης μέθης ή άλλων φαρμάκων στον Γιώργο Μαζωνάκη, προκειμένου να παραμείνει σε καταστολή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης.

Στην κατάθεσή της, η γιατρός φέρεται να ανέφερε ότι ο τραγουδιστής παρουσίαζε νευρικότητα και αγωνία όταν έφτασε στο ιατρείο. Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές ότι διατηρούσε επιφυλάξεις σχετικά με το εάν έπρεπε να υποβληθεί στη συγκεκριμένη θεραπεία.

Εκτός από τη χορήγηση φαρμάκων, ερωτήματα προκύπτουν και για τη λειτουργία του απινιδωτή που υπήρχε στο ιατρείο. Πληροφορίες που αναμένεται να διερευνηθούν αναφέρουν ότι ο εξοπλισμός ενδέχεται να μη λειτούργησε όταν χρειάστηκε, είτε λόγω τεχνικής βλάβης είτε επειδή οι γιατροί αντιμετώπισαν δυσκολίες στη χρήση του.

Εξετάζεται, επίσης, το ενδεχόμενο ο απινιδωτής να μην είχε μπαταρίες, χωρίς να έχει διευκρινιστεί εάν και για πόσο χρονικό διάστημα βρισκόταν σε αυτή την κατάσταση.

Μάλιστα, οι γιατροί φέρονται να αναζήτησαν οδηγίες από διάφορες πηγές κατά τις κρίσιμες ώρες, επικοινωνώντας ακόμη και με τον κατασκευαστή του απινιδωτή, προκειμένου να ενημερωθούν για τον τρόπο λειτουργίας του.

Η αναμενόμενη κατάθεση σχετικά με τη χρήση του εξοπλισμού ενδέχεται να συμβάλει στην εξακρίβωση των γεγονότων.

Εξετάζεται αίτημα αποφυλάκισης με ηλεκτρονική επιτήρηση

Στο δικαστικό σκέλος της υπόθεσης, ο κ. Αγαπηνός, ο οποίος εκπροσωπεί τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς, αναμένεται να κινηθεί προς την κατεύθυνση της υποβολής αιτήματος για την αποφυλάκιση του παθολόγου.

Ειδικότερα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να ζητηθεί η αντικατάσταση της προσωρινής του κράτησης με κατ’ οίκον περιορισμό και ηλεκτρονική επιτήρηση, μέσω της χρήσης της ηλεκτρονικής συσκευής που είναι γνωστή ως «βραχιολάκι».

Η σχετική προθεσμία λήγει την Παρασκευή, ενώ προς το παρόν το συγκεκριμένο ενδεχόμενο εξετάζεται μόνο για τον κατηγορούμενο παθολόγο.

Δεν έχει διευκρινιστεί εάν ο δικηγόρος θα προχωρήσει σε αντίστοιχη ενέργεια και για την κατηγορούμενη γιατρό.

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Τι είπε ο δικηγόρος της οικογένειας

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Χαράλαμπος Λυκούδης, ο οποίος μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha, τόνισε: «Επειδή πληροφορήθηκα ότι ίσως διαρκέσει πάρα πολύ καιρό, η οικογένεια θέλησε να κάνουμε με δικό μας τεχνικό σύμβουλο τις τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να έχουμε νωρίτερα τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από αυτές. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν και από τον αρμόδιο φορέα. Εμείς επικουρικά θα κάνουμε αυτή την εξέταση με δικό μας τεχνικό σύμβουλο προκειμένου να συντομεύσουμε τον χρόνο.».