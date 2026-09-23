Ιράν – ΗΠΑ: Η Τεχεράνη εξετάζει την αμερικανική απάντηση για το Ορμούζ – Ρούμπιο: «Μια συμφωνία απαιτεί σκληρή δουλειά»

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Σε εξέλιξη παραμένει η διπλωματική προσπάθεια μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, με το Ιράν να εξετάζει την αμερικανική απάντηση στις προτάσεις που έχει καταθέσει. Στο επίκεντρο των έμμεσων συνομιλιών βρίσκονται το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και η άρση του ναυτικού αποκλεισμού, ενώ ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο προειδοποίησε ότι η επίτευξη συμφωνίας θα απαιτήσει «σκληρή δουλειά» και χρόνο.

Υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι η Τεχεράνη εξετάζει την απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών στην πρότασή της για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, επισημαίνοντας ωστόσο ότι παραμένουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών και ότι οι διπλωματικές επαφές συνεχίζονται.

Στο τραπέζι το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Σύμφωνα με τον Ιρανό αξιωματούχο, κατά τις έμμεσες συνομιλίες της Τρίτης συζητήθηκαν τόσο το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ όσο και η άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι η αντιπροσωπεία της Τεχεράνης παρουσίασε στις επαφές τους όρους της για την επαναλειτουργία του στρατηγικής σημασίας θαλάσσιου περάσματος.

Το Ιράν είχε ήδη διαμηνύσει ότι θα μπορούσε να ανοίξει εκ νέου τα Στενά εφόσον μειωνόταν η αμερικανική στρατιωτική πίεση και αίρονταν μέτρα αποκλεισμού, ενώ οι σχετικές επαφές εντάθηκαν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Ρούμπιο: «Αν υπάρξει συμφωνία, θα χρειαστεί χρόνος»

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε τις συνομιλίες της Τρίτης κυρίως ως «ανταλλαγή ιδεών και μηνυμάτων», χωρίς να παρουσιάσει τις επαφές ως άμεση διπλωματική λύση.

«Αν πρόκειται να υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, θα απαιτήσει σκληρή δουλειά για κάποιο χρονικό διάστημα», δήλωσε, σύμφωνα με τις μεταδόσεις των δηλώσεών του.

Παράλληλα, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας υπογράμμισε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να διαθέτει στρατιωτικές επιλογές, διατηρώντας την πίεση προς την Τεχεράνη παρά τη συνέχιση της διπλωματικής οδού.

«Θα κρατήσουμε ανοιχτά τα Στενά»

Ο Ρούμπιο ήταν επίσης κατηγορηματικός ως προς τη στάση της Ουάσινγκτον στο Ορμούζ.

«Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε και να κρατάμε ανοιχτά τα Στενά», δήλωσε, σε μια ακόμη ένδειξη ότι η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στην περιοχή παραμένει βασική αμερικανική προτεραιότητα.

Οι δύο πλευρές βρίσκονται έτσι σε μια εύθραυστη φάση διαπραγμάτευσης: η Τεχεράνη εξετάζει την αμερικανική απάντηση και επιμένει στους όρους της για το Ορμούζ και τον αποκλεισμό, ενώ η Ουάσινγκτον κρατά ανοιχτή τη διπλωματική οδό χωρίς να αποσύρει τη στρατιωτική πίεση.