Βαλτιμόρη: DNA «έσπασε» μυστήριο 40 ετών – 67χρονος ισοβίτης κατηγορείται για τη δολοφονία 23χρονης χορεύτριας

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Σχεδόν τέσσερις δεκαετίες μετά τη δολοφονία της 23χρονης Τερέσα Αν Χουκ στη Βαλτιμόρη, οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι ένας 67χρονος άνδρας κατηγορείται για τη δολοφονία της, έπειτα από ταυτοποίηση DNA. Η νεαρή χορεύτρια είχε βρεθεί νεκρή σε πάρκο το 1986, γυμνή από τη μέση και κάτω και με τρία τραύματα από πυροβολισμούς. Ο κατηγορούμενος εκτίει ήδη ισόβια για τη δολοφονία της συζύγου του το 2025.

Ο Ντέιβιντ Αλεξάντερ Γουίλιαμς, 67 ετών, κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού σε σχέση με τον θάνατο της Τερέσα Αν Χουκ, σε μια υπόθεση που παρέμενε ανεξιχνίαστη για σχεδόν 40 χρόνια.

Η Χουκ, τότε μόλις 23 ετών, εθεάθη για τελευταία φορά περίπου στις 2 τα ξημερώματα της 22ας Οκτωβρίου 1986, όταν έφυγε από το Pussycat Club στη Βαλτιμόρη, όπου εργαζόταν ως χορεύτρια.

Λίγες ώρες αργότερα, το σώμα της εντοπίστηκε σε χορταριασμένη περιοχή στο Druid Hill Park.

Βρέθηκε ημίγυμνη με τρεις σφαίρες

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η 23χρονη ήταν γυμνή από τη μέση και κάτω και έφερε τρία τραύματα από πυροβολισμούς, στο κεφάλι, τον λαιμό και το στήθος.

Σε απόσταση περίπου τριών μέτρων από το σημείο όπου βρέθηκε το σώμα της, οι Αρχές εντόπισαν ένα τζιν παντελόνι πεταμένο στο έδαφος.

Το αυτοκίνητό της βρέθηκε σε χώρο στάθμευσης κοντά στη διασταύρωση Baltimore Street και Holiday Street, σε μικρή απόσταση από το κλαμπ όπου εργαζόταν.

Οι εισαγγελικές Αρχές εκτιμούν ότι η Χουκ πιθανότατα μεταφέρθηκε στο πάρκο με άλλο μέσο.

Το DNA που περίμενε σχεδόν 40 χρόνια

Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης έπαιξε το ιατροδικαστικό υλικό από κιτ εξέτασης για σεξουαλική επίθεση.

Το 2005, ανδρικό προφίλ DNA που είχε προκύψει από την έρευνα καταχωρίστηκε στη βάση δεδομένων CODIS.

Η μεγάλη ανατροπή ήρθε τον Σεπτέμβριο του 2025, όταν ένας τακτικός έλεγχος στη βάση DNA του Μέριλαντ έδωσε, σύμφωνα με τις Αρχές, ισχυρή αντιστοίχιση με τον Ντέιβιντ Αλεξάντερ Γουίλιαμς.

Τον Μάιο, οι ερευνητές εξασφάλισαν ένταλμα για τη λήψη δείγματος DNA από τον 67χρονο.

Η ανάλυση, σύμφωνα με την Εισαγγελία της Βαλτιμόρης, έδειξε ότι το DNA του ταίριαζε με το γενετικό υλικό που είχε ανακτηθεί από το σώμα της Χουκ, αναφέρει το CBS News.

«Σχεδόν 40 χρόνια πέρασαν, αλλά δεν εγκαταλείψαμε»

Ο εισαγγελέας της Βαλτιμόρης Ιβάν Μπέιτς δήλωσε ότι, παρά το τεράστιο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε, η υπόθεση δεν εγκαταλείφθηκε.

«Μπορεί να έχουν περάσει σχεδόν 40 χρόνια, όμως η δέσμευσή μας να αναζητήσουμε δικαιοσύνη για την κυρία Χουκ και τους ανθρώπους της δεν κλονίστηκε ποτέ», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα στοιχεία που συνδέονταν με την πιθανή σεξουαλική επίθεση της 23χρονης ήταν τελικά εκείνα που έδωσαν στους ερευνητές το κρίσιμο ίχνος για να φτάσουν σε ύποπτο.

Εκτίει ήδη ισόβια για τη δολοφονία της συζύγου του

Η υπόθεση αποκτά ακόμη πιο σκοτεινή διάσταση, καθώς ο Γουίλιαμς βρίσκεται ήδη στη φυλακή για άλλη δολοφονία.

Σύμφωνα με το Baltimore Banner, καταδικάστηκε νωρίτερα φέτος για τη δολοφονία πρώτου βαθμού της συζύγου του, Λίλιαν Γουίλιαμς, η οποία πυροβολήθηκε θανάσιμα στο σπίτι τους στο Abingdon τον Ιούνιο του 2025.

Για εκείνο το έγκλημα καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη και παραμένει κρατούμενος.

Τώρα, σχεδόν 40 χρόνια μετά τον θάνατο της Τερέσα Αν Χουκ, βρίσκεται αντιμέτωπος με νέα κατηγορία ανθρωποκτονίας για μία από τις παλαιότερες ανεξιχνίαστες υποθέσεις της Βαλτιμόρης.