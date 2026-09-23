Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: Γιατρός φέρεται να του είχε συνταγογραφήσει κεταμίνη, παρά τον εθισμό του σε ουσίες – Οι ομοιότητες με την περίπτωση του Μάθιου Πέρι

Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τον αιφνίδιο θάνατο του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, γιου της Σίντι Κρόφορντ, καθώς ο γιατρός του 27χρονου φέρεται να του συνταγογραφούσε κεταμίνη, παρά τα γνωστά προβλήματα που είχε με την συγκεκριμένη ουσία.

Υπενθυμίζεται ότι ο γιος της Σίντι Κρόφορντ και του Ράντε Γκέρμπερ άφησε την τελευταία του πνοή την Κυριακής σε κέντρο αποτοξίνωσης του Λος Άντζελες, βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένειά του.

Άτομα που είχαν τακτική επαφή με τον Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, και γνωρίζουν την υπόθεση, δήλωσαν στο TMZ ότι ένας γιατρός τού χορηγούσε κεταμίνη, παρότι γνώριζε τα προβλήματα εθισμού του στα ναρκωτικά. Η κεταμίνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία του εθισμού στα ναρκωτικά, αν και αυτή δεν είναι η έγκριση που έχει λάβει από τον FDA.

Η κεταμίνη αποτελούσε συχνό πρόβλημα για τον Πρέσλεϊ, όπως ανέφεραν στο ίδιο μέσο στενοί φίλοι του 27χρονου, οι οποίοι δήλωσαν πως είναι εξοργισμένοι που ο γιατρός του συνταγογράφησε την ουσία — και πιστεύουν ότι ο γιατρός πρέπει να διωχθεί ποινικά.

Σημειώνεται ότι ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό αν υπήρχαν ναρκωτικές ουσίες ναρκωτικά στον οργανισμό του Πρίσλεϊ όταν πέθανε, ωστόσο ο ίδιος ο 27χρονος είχε μιλήσει σε στενούς φίλους για τα προβλήματά του με την κεταμίνη πριν πεθάνει.

Οι ομοιότητες με τον Μάθιου Πέρι

Η υπόθεση του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ έχει αρκετές ομοιότητες με εκείνη του Μάθιου Πέρι πριν από τον θάνατό του το 2023. Στον «Τσάντλερ», που αντιμετώπιζε εδώ και χρόνια πρόβλημα εθισμού στα ναρκωτικά, είχε συνταγογραφηθεί κεταμίνη για την κατάθλιψη και το άγχος.

Ο γνωστός ηθοποιός, ωστόσο, άρχισε να προμηθεύεται κεταμίνη από άλλες πηγές… συγκεκριμένα από την «βασίλισσα της κεταμίνης», Τζάσβιν Σάνγκα, η οποία καταδικάστηκε σε 15 χρόνια φυλάκισης για τον ρόλο της στον θάνατο του Πέρι.

Ο Πρέσλεϊ πέθανε σε κέντρο αποτοξίνωσης την περασμένη Κυριακή, ωστόσο η επίσημη αιτία θανάτου δεν έχει ακόμη καθοριστεί. Πηγές που ήρθαν σε επαφή με τον Πρέσλεϊ τις τελευταίες ώρες της ζωής του είπαν στο TMZ ότι φαινόταν να βρίσκεται υπό την επήρεια ουσιών στο κέντρο αποτοξίνωσης. Η προέλευση των φερόμενων ναρκωτικών εξακολουθεί να διερευνάται… και η αστυνομία έχει μάλιστα ανακρίνει και άλλους ασθενείς του κέντρου αποτοξίνωσης.