Φινλανδία: Δοκιμάζει καταφύγια με πραγματικές εκρήξεις για πρώτη φορά ύστερα από 34 χρόνια – Τα διδάγματα από τον πόλεμο στην Ουκρανία

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Την αντοχή των καταφυγίων πολιτικής προστασίας απέναντι στις απειλές του σύγχρονου πολέμου δοκίμασε η Φινλανδία, πραγματοποιώντας ελεγχόμενες εκρήξεις για πρώτη φορά από το 1992. Οι δοκιμές έγιναν στη Λαπωνία, με τη συμμετοχή Ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων και οκταμελούς ουκρανικής αντιπροσωπείας, καθώς το Ελσίνκι επιδιώκει να ενισχύσει το εθνικό του σύστημα προστασίας του άμαχου πληθυσμού, αξιοποιώντας την εμπειρία που έχει αποκτήσει η Ουκρανία από τον πόλεμο με τη Ρωσία.

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από το φινλανδικό υπουργείο Εσωτερικών και τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας, στην περιοχή του Ροβανιέμι.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της φινλανδικής κυβέρνησης, στόχος ήταν να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των καταφυγίων απέναντι στις απειλές που δημιουργούν τα σύγχρονα οπλικά συστήματα, να αξιοποιηθούν τα διδάγματα από την Ουκρανία και να ενισχυθεί η διεθνής συνεργασία στον τομέα της πολιτικής προστασίας.

Πρώτες δοκιμές με εκρήξεις από το 1992

Το φινλανδικό υπουργείο Εσωτερικών επισήμανε ότι ανάλογες δοκιμές είχαν πραγματοποιηθεί για τελευταία φορά το 1992, πριν από 34 χρόνια.

Η νέα διαδικασία σχεδιάστηκε ώστε να αξιολογηθεί η ανθεκτικότητα των καταφυγίων με βάση τις σημερινές απειλές και όχι αποκλειστικά τις προδιαγραφές προηγούμενων δεκαετιών.

Όπως ανέφερε το υπουργείο, οι δοκιμές με εκρήξεις επιτρέπουν στη Φινλανδία να επιβεβαιώνει ότι οι λύσεις πολιτικής προστασίας που διαθέτει παραμένουν αποτελεσματικές απέναντι στις απειλές του σύγχρονου πολέμου.

Οκταμελής αποστολή από την Ουκρανία

Στο Ροβανιέμι βρέθηκε οκταμελής ουκρανική αντιπροσωπεία, αποτελούμενη από εκπροσώπους υπουργείων που είναι αρμόδια για τα καταφύγια πολιτικής προστασίας και της Κρατικής Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας.

Συμμετείχαν επίσης εμπειρογνώμονες από τη διεθνή συμμαχία Civil Protection Shelter Coalition for Ukraine, της οποίας ηγούνται από κοινού η Φινλανδία και η Ουκρανία, καθώς και εκπρόσωποι άλλων ευρωπαϊκών χωρών που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν τα δικά τους συστήματα καταφυγίων.

Τριήμερη συνάντηση Ευρωπαίων ειδικών

Παράλληλα με τις δοκιμές, το φινλανδικό υπουργείο Εσωτερικών διοργάνωσε τριήμερη συνάντηση εμπειρογνωμόνων πολιτικής προστασίας από ολόκληρη την Ευρώπη.

Οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν τις εκρήξεις και συζήτησαν την εμπειρία από τον πόλεμο στην Ουκρανία, την ανάγκη ύπαρξης καταφυγίων στη σημερινή Ευρώπη και τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος προστασίας των πολιτών.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η προσαρμογή των υφιστάμενων υποδομών στις σύγχρονες στρατιωτικές απειλές, αλλά και η διεθνής συνεργασία για την κατασκευή νέων καταφυγίων.

Η Φινλανδία βοηθά την Ουκρανία και μαθαίνει από την εμπειρία της

Η συνεργασία των δύο χωρών στον τομέα της πολιτικής προστασίας έχει ενταθεί στο πλαίσιο της φινλανδικής υποστήριξης προς την Ουκρανία.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Φινλανδίας και η Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας υλοποιούν κοινό πρόγραμμα, το οποίο χρηματοδοτείται από το φινλανδικό υπουργείο Εξωτερικών.

Μέσω του προγράμματος, η Φινλανδία βοηθά την Ουκρανία να αναπτύξει το σύστημα καταφυγίων της, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα της χώρας και υποστηρίζοντας τη μελλοντική ανοικοδόμησή της.

Ταυτόχρονα, το Ελσίνκι αξιοποιεί την εμπειρία της Ουκρανίας από τις συνθήκες του σύγχρονου πολέμου, προκειμένου να βελτιώσει τις δικές του υποδομές προστασίας του πληθυσμού.

Ήδη σε εξέλιξη τα πρώτα έργα καταφυγίων στην Ουκρανία

Η διεθνής συμμαχία Civil Protection Shelter Coalition for Ukraine δημιουργήθηκε τον Μάιο του 2025, έπειτα από κοινή δήλωση των πρωθυπουργών Φινλανδίας και Ουκρανίας, ενώ οι δραστηριότητές της ξεκίνησαν στα τέλη της ίδιας χρονιάς.

Αποστολή της είναι να βοηθήσει την Ουκρανία να επεκτείνει το δίκτυο καταφυγίων πολιτικής προστασίας και να κινητοποιήσει διεθνή χρηματοδότηση για την κατασκευή τους.

Σύμφωνα με τη φινλανδική κυβέρνηση, τα πρώτα έργα που χρηματοδοτούνται μέσω της συμμαχίας βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Οι δοκιμές στο Ροβανιέμι αποτελούν μέρος αυτής της συνεργασίας, συνδέοντας την ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών στη Φινλανδία με την προσπάθεια δημιουργίας περισσότερων ασφαλών καταφυγίων στην Ουκρανία.