Γιώργος Γεροντιδάκης για Ντορέττα Παπαδημητρίου: «Σε σχέση με εμένα είναι 100 φορές πιο ταλαντούχα»

Στη Ντορέττα Παπαδημητρίου αναφέρθηκε ο Γιώργος Γεροντιδάκης, σε συνέντευξη που έδωσε στον Γιώργο Λιάγκα για το «Πρωινό», την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Ο καλλιτέχνης, ο οποίος φέτος πρωταγωνιστεί στο νέο σίριαλ εποχής του ANT1 «Κρίνο και Αγκάθι», τόνισε το πόσο θαυμάζει την σύντροφό του και επιτυχημένη ηθοποιό και παρουσιάστρια, υπογραμμίζοντας πως: «Σε σχέση με εμένα είναι 100 φορές πιο ταλαντούχα».

Ανάμεσα σε άλλα, ο Γιώργος Γεροντιδάκης μιλώντας για τη Ντορέττα Παπαδημητρίου εξομολογήθηκε πως: «Είμαστε περίπου δύο χρόνια μαζί. Εκτός από το κομμάτι της εξωτερικής εμφάνισης, αυτό που μου ταίριαξε είναι το κομμάτι της ηρεμίας και της πραγματικής απόλαυσης του τι σημαίνει να περνάς όμορφα.

Η ηρεμία που θεωρώ ότι προσφέρει ο ένας στον άλλον, είναι το σημαντικότερο στοιχείο. Δεν τσακωνόμαστε ποτέ… Οφείλω να σκεφτώ ότι ο άνθρωπος που είναι απέναντί μου, μπορεί να έχει δίκιο. Ή να σκεφτώ αυτό το πράγμα το οποίο λέει. Οπότε μπαίνουμε σε μία διαδικασία συζήτησης, όχι ανάλυσης, αλλά μιας σκέψης».

Στη συνέχεια, ανέφερε ότι: «Γελάμε πάρα πολύ. Η Ντορέττα είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι ένας επιχειρηματίας του εαυτού της, και εγώ το θαυμάζω αυτό. Σε σχέση με εμένα είναι 100 φορές πιο ταλαντούχα. Δεν συζητάμε τα επαγγελματικά μας. Δεν μπαίνουμε στη διαδικασία αυτή. Το μεγαλύτερο λάθος, το οποίο έμαθα με τα χρόνια, είναι να βάλω τη δουλειά στο σπίτι».