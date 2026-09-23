Παναθηναϊκός – Παρί: «Η κατάσταση στην προετοιμασία ήταν δύσκολη – Πρέπει να είμαστε έτοιμοι», λέει ο Ομπράντοβιτς για την πρεμιέρα της Euroleague

Στις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο Παναθηναϊκός κατά την προετοιμασία, στην κατάσταση των τραυματιών και στα αγωνιστικά χαρακτηριστικά της Παρί αναφέρθηκε ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, ενόψει της πρεμιέρας των «πρασίνων» στη νέα σεζόν της Euroleague, την Πέμπτη (24/9, 21:15), στο Telekom Center Athens.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, μιλώντας στη Media Day, εξήγησε ότι οι τραυματισμοί και οι υποχρεώσεις των διεθνών περιόρισαν τις κοινές προπονήσεις της ομάδας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι παίκτες του πρέπει να αγωνιστούν απέναντι στην Παρί με την ίδια μαχητικότητα που έδειξαν στην τελευταία αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ.

Οι δυσκολίες της προετοιμασίας και η κατάσταση των τραυματιών

Απαντώντας σε ερώτηση για το κατά πόσο είναι ικανοποιημένος από την προετοιμασία, ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς δήλωσε: «Η κατάσταση στην προετοιμασία ήταν δύσκολη. Είχαμε πολλούς τραυματίες και παίκτες που αγωνίστηκαν με τις εθνικές ομάδες, αλλά ήμασταν καλοί. Είμαι πολύ χαρούμενος για το πώς πάλεψαν στα φιλικά οι παίκτες που ήταν εδώ. Πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Όλοι μαζί κάναμε περίπου 10 προπονήσεις, χωρίς να υπολογίζω τους τραυματίες. Το ίδιο ισχύει για εμάς και για όλες τις ομάδες της Euroleague. Κανείς δεν είναι 100% έτοιμος, αλλά έχουμε παιχνίδια μπροστά μας και οι παίκτες προτιμούν να παίζουν αγώνες από το να κάνουν προπονήσεις».

Σχετικά με τη διαθεσιμότητα των παικτών, επιβεβαίωσε ότι ο Ρογκαβόπουλος και ο Μωραΐτης έχουν επιστρέψει στις προπονήσεις και θα βρίσκονται στη διάθεσή του. «Ο Ρογκαβόπουλος προπονείται από τη Δευτέρα, όπως και ο Μωραΐτης. Θα είναι και οι δύο διαθέσιμοι», ανέφερε.

Για τους υπόλοιπους τραυματίες διευκρίνισε: «Δεν ξέρουμε ακόμη. Δεν είναι έτοιμοι να προπονηθούν με την ομάδα. Χρειάζονται χρόνο, θα δούμε πόσο».

Η ανάλυση της Παρί και το παράδειγμα του αγώνα με τον ΠΑΟΚ

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε επίσης στην προετοιμασία της ομάδας για την αναμέτρηση με την Παρί, επισημαίνοντας ότι το τεχνικό επιτελείο έχει μελετήσει σχεδόν όλα τα φιλικά παιχνίδια της γαλλικής ομάδας, καθώς και την παρουσία της στο γαλλικό Super Cup.

«Έχουμε κάνει σκάουτινγκ για την Παρί. Έχουμε πληροφορίες, έχουμε δει σχεδόν όλα τα ματς της προετοιμασίας και το γαλλικό Super Cup. Έχουν νέο προπονητή και νέους παίκτες. Τα συστήματα είναι παρόμοια με αυτά των τελευταίων δύο ετών. Transition, τρίποντα, επιθετικά ριμπάουντ, καλή άμυνα. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι».

Όσον αφορά την προσέγγιση της αναμέτρησης, υπογράμμισε ότι η ομάδα πρέπει να διατηρήσει την αγωνιστική νοοτροπία που παρουσίασε απέναντι στον ΠΑΟΚ.

«Πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Είναι ο μόνος τρόπος. Είναι μπάσκετ. Πρέπει να προετοιμαστούμε και να παλέψουμε όπως παλέψαμε στο τελευταίο ματς με τον ΠΑΟΚ».

Οι Γάλλοι παίκτες και η επιστροφή του Ομπράντοβιτς

Ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς ρωτήθηκε ακόμη για την παρουσία των Γάλλων παικτών στο ρόστερ του Παναθηναϊκού και τις σχέσεις που έχουν αναπτύξει μεταξύ τους.

«Υπάρχουν τέσσερις Γάλλοι, ο Μπάντιο μιλάει γαλλικά. Έχουμε ξεχωριστή σύνδεση. Είναι εδώ γιατί είναι καλοί παίκτες», σχολίασε.

Σε ερώτηση για το εάν οι παίκτες επιλέγουν την ίδια μουσική στα αποδυτήρια, απάντησε: «Είναι ερώτηση για αυτούς, γιατί εγώ δεν πηγαίνω στα αποδυτήρια».

Αναφερόμενος στους Γιαμπουσέλε και Λεσόρ, επισήμανε τη σημασία της μεταξύ τους γνωριμίας: «Πάντα είναι καλό να έχεις μέσα στην ομάδα άτομα που γνωρίζονται μεταξύ τους».

Τέλος, ερωτηθείς εάν η πρεμιέρα της Euroleague αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της επιστροφής του, ξεκαθάρισε ότι προτεραιότητά του παραμένει η προετοιμασία της ομάδας για τον αγώνα. «Το πρώτο παιχνίδι της Euroleague σε κάθε σεζόν είναι ξεχωριστό. Τα προσωπικά πράγματα δεν είναι σημαντικά. Το μυαλό μου είναι να προετοιμάσω το παιχνίδι. Η συγκέντρωσή μου είναι στο παιχνίδι».