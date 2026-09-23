Ρόδος: Αύριο η κηδεία του 52χρονου πυροσβέστη που έπεσε από μεγάλο ύψος σε φαράγγι και σκοτώθηκε

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Αύριο, Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, στις 3.00 το μεσημέρι, θα γίνει στο χωριό Έμπωνας, η κηδεία του 52χρονου πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του την Τρίτη (22/9) κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης δύο τουριστών στο φαράγγι της Σιδερίτισσας στη Ρόδο.

Στην κηδεία θα παραστούν ανώτεροι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής και εκπρόσωποι φορέων, Αρχών και εθελοντικών ομάδων του νησιού. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, τον 52χρονο θα συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία, ως άγημα, συνάδελφοί του από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Απολλώνων Ρόδου, όπου υπηρετούσε.

Το δύσβατο φαράγγι της Σιδερίτισσας όπου έχασε τη ζωή του ο 52χρονος πυροσβέστης

Οι εικόνες από το φαράγγι της Σιδερίτισσας στη Ρόδο αποτυπώνουν τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση διάσωσης των δύο τουριστών.

Το απόκρημνο ανάγλυφο, οι βραχώδεις πλαγιές, τα στενά περάσματα και η δυσκολία πρόσβασης συνθέτουν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πεδίο για τις δυνάμεις διάσωσης. Στο συγκεκριμένο σημείο κλήθηκαν να επιχειρήσουν οι πυροσβέστες, προκειμένου να προσεγγίσουν και να μεταφέρουν σε ασφαλές μέρος δύο τουρίστες που είχαν ανάγκη βοήθειας, όταν συνέβη το δυστύχημα με θύμα τον 52χρονο συνάδελφό τους.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 12:30, στο φαράγγι της Σιδερίτισσας, στον ορεινό όγκο του Αττάβυρου, κοντά στα Σιάννα. Οι δύο τουρίστες είχαν εγκλωβιστεί και ζήτησαν τη συνδρομή της Πυροσβεστικής. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, επρόκειτο για δύο Ιταλούς αναρριχητές.

Για την επιχείρηση κινητοποιήθηκε ειδικό κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου. Κατά την προσπάθεια προσέγγισης των δύο τουριστών, ο 52χρονος πυροσβέστης φέρεται να γλίστρησε σε βραχώδες σημείο και να έπεσε από μεγάλο ύψος μέσα στο φαράγγι. Οι ακριβείς συνθήκες της πτώσης, ωστόσο, δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί και αποτελούν αντικείμενο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο πυροσβέστης εντοπίστηκε αρχικά με τη βοήθεια drone που πραγματοποιούσε περιπολία στην ευρύτερη περιοχή. Ακολούθησε επιχείρηση ανάσυρσης, ενώ στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το Πυροσβεστικό Σώμα, στην επίσημη ανακοίνωσή του, ανέφερε ότι ο πυροσβέστης τραυματίστηκε θανάσιμα κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης και μεταφοράς των δύο αλλοδαπών από δύσβατο σημείο του φαραγγιού της Σιδερίτισσας σε ασφαλές σημείο. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι για τα αίτια και τις συνθήκες του θανάτου του θα διενεργηθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

Πατέρας δύο παιδιών, με καταγωγή από τον Έμπωνα

Ο 52χρονος είχε καταγωγή από τον Έμπωνα της Ρόδου και ήταν πατέρας δύο παιδιών. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε βαθιά συγκίνηση στην τοπική κοινωνία.

Η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη και τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια και τους οικείους του, καθώς και στους συναδέλφους του.