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Αργοστόλι: Ο «πεθαμένος» προσφεύγει στη Δικαιοσύνη σε βάρος του αδελφού του μετά την ανάρτηση… του κηδειόχαρτου

Νέο επεισόδιο σημειώθηκε στην πρωτοφανή κόντρα μεταξύ δύο αδελφών στο Αργοστόλι, καθώς ο επιχειρηματίας του οποίου είχε αναρτηθεί κηδειόχαρτο ενώ ήταν εν ζωή, κατέθεσε μήνυση σε βάρος του αδελφού του. Η υπόθεση με τα νεκρόσημα που προκάλεσε αναστάτωση στην Κεφαλονιά αποκτά πλέον δικαστική συνέχεια, με την υπόθεση να αναμένεται να διαβιβαστεί στην Εισαγγελία.

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κηδειόσημο Αργοστόλι
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέο επεισόδιο στην πρωτοφανή κόντρα στο Αργοστόλι: Ο «πεθαμένος» αδελφός ανακοίνωσε δημόσια ότι κατέθεσε μήνυση σε βάρος του αδελφού του μετά την ανάρτηση του κηδειόχαρτου.
  • Η μήνυση κατατέθηκε στην Αστυνομία Αργοστολίου από τον επιχειρηματία που εμφανίστηκε ως «νεκρός», και η υπόθεση αναμένεται να διαβιβαστεί στην Εισαγγελία.
  • Η διαμάχη ξεκίνησε με την ανάρτηση νεκρόσημων γνωστού επιχειρηματία του Αργοστολίου, ο οποίος ήταν εν ζωή, με τον ίδιο του τον αδελφό να φέρεται ως ο υπαίτιος.

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Νέο επεισόδιο στην πρωτοφανή κόντρα μεταξύ δύο αδελφών, μετά την ανάρτηση κηδειόχαρτου για… ανύπαρκτο νεκρό, που προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στο Αργοστόλι, στην Κεφαλονιά. Ο «πεθαμένος» αδελφός ανακοίνωσε δημόσια ότι κατέθεσε μήνυση, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το kefaloniapress.gr.

Κεφαλονιά: Μάλωσε με τον αδελφό του και… του έβγαλε κηδειόχαρτο

Το περιστατικό με τα νεκρόσημα αποκτά πλέον και δικαστική συνέχεια, αφού ο άνθρωπος του οποίου είχε αναγγελθεί η… κηδεία, ενώ βρίσκεται εν ζωή, ανακοίνωσε δημόσια ότι κατέθεσε μήνυση. Συγκεκριμένα, στους ίδιους πίνακες όπου είχαν εμφανιστεί τα νεκρόσημα, αναρτήθηκε ανακοίνωση από την πλευρά του επιχειρηματία, ο οποίος είχε εμφανιστεί ως «νεκρός», όπου αναφέρεται ότι έχει ήδη κατατεθεί μήνυση στην Αστυνομία Αργοστολίου.

Η υπόθεση αναμένεται, σύμφωνα με τον συντάκτη της ανακοίνωσης, να διαβιβαστεί στην Εισαγγελία, ενώ διατυπώνονται σοβαρές καταγγελίες σε βάρος του αδελφού του και γίνεται αναφορά σε άλλους πολίτες που, κατά τους ισχυρισμούς του συντάκτη, φέρονται να έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα. Πρόκειται, βεβαίως, για ισχυρισμούς που περιλαμβάνονται σε δημόσια αναρτημένη ανακοίνωση και δεν αποτελούν διαπιστωμένα γεγονότα ή δικαστικές κρίσεις.

Μια οικογενειακή διαμάχη που έγινε δημόσια υπόθεση

Το πρώτο επεισόδιο της ενδοοικογενειακής διαμάχης συνέβη πριν από μερικές ημέρες, όταν σε πίνακες δημοσίων ανακοινώσεων είχαν αναρτηθεί νεκρόσημα γνωστού επιχειρηματία της πόλης, ο οποίος όμως ήταν εν ζωή, με αναφορά ακόμη και σε συγκεκριμένη ώρα και τόπο της υποτιθέμενης κηδείας του.

Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά, πίσω από την ανάρτηση φερόταν να βρίσκεται ο ίδιος του ο αδελφός. Μετά την απάντηση με μήνυση από την πλευρά του «νεκρού», τον λόγο φαίνεται ότι θα έχει η δικαιοσύνη.

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