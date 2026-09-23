Αργοστόλι: Ο «πεθαμένος» προσφεύγει στη Δικαιοσύνη σε βάρος του αδελφού του μετά την ανάρτηση… του κηδειόχαρτου

Νέο επεισόδιο στην πρωτοφανή κόντρα μεταξύ δύο αδελφών, μετά την ανάρτηση κηδειόχαρτου για… ανύπαρκτο νεκρό, που προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στο Αργοστόλι, στην Κεφαλονιά. Ο «πεθαμένος» αδελφός ανακοίνωσε δημόσια ότι κατέθεσε μήνυση, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το kefaloniapress.gr.

Το περιστατικό με τα νεκρόσημα αποκτά πλέον και δικαστική συνέχεια, αφού ο άνθρωπος του οποίου είχε αναγγελθεί η… κηδεία, ενώ βρίσκεται εν ζωή, ανακοίνωσε δημόσια ότι κατέθεσε μήνυση. Συγκεκριμένα, στους ίδιους πίνακες όπου είχαν εμφανιστεί τα νεκρόσημα, αναρτήθηκε ανακοίνωση από την πλευρά του επιχειρηματία, ο οποίος είχε εμφανιστεί ως «νεκρός», όπου αναφέρεται ότι έχει ήδη κατατεθεί μήνυση στην Αστυνομία Αργοστολίου.

Η υπόθεση αναμένεται, σύμφωνα με τον συντάκτη της ανακοίνωσης, να διαβιβαστεί στην Εισαγγελία, ενώ διατυπώνονται σοβαρές καταγγελίες σε βάρος του αδελφού του και γίνεται αναφορά σε άλλους πολίτες που, κατά τους ισχυρισμούς του συντάκτη, φέρονται να έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα. Πρόκειται, βεβαίως, για ισχυρισμούς που περιλαμβάνονται σε δημόσια αναρτημένη ανακοίνωση και δεν αποτελούν διαπιστωμένα γεγονότα ή δικαστικές κρίσεις.

Μια οικογενειακή διαμάχη που έγινε δημόσια υπόθεση

Το πρώτο επεισόδιο της ενδοοικογενειακής διαμάχης συνέβη πριν από μερικές ημέρες, όταν σε πίνακες δημοσίων ανακοινώσεων είχαν αναρτηθεί νεκρόσημα γνωστού επιχειρηματία της πόλης, ο οποίος όμως ήταν εν ζωή, με αναφορά ακόμη και σε συγκεκριμένη ώρα και τόπο της υποτιθέμενης κηδείας του.

Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά, πίσω από την ανάρτηση φερόταν να βρίσκεται ο ίδιος του ο αδελφός. Μετά την απάντηση με μήνυση από την πλευρά του «νεκρού», τον λόγο φαίνεται ότι θα έχει η δικαιοσύνη.