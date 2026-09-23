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Φαρκαδόνα: 75χρονος χτύπησε 79χρονο με τσάπα κατά τη διάρκεια καβγά

Σοβαρό επεισόδιο με φόντο κτηματικές διαφορές σημειώθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Φαρκαδόνας στο νομό Θεσσαλίας, όπου ένας 75χρονος φέρεται να χτύπησε με τσάπα, έναν 79χρονο, τραυματίζοντάς τον. Ο 75χρονος συνελήφθη άμεσα από τις αστυνομικές Αρχές, οι οποίες διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ δύο ηλικιωμένων σημειώθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Φαρκαδόνας, στο νομό Θεσσαλίας, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για κτηματικές διαφορές.
  • Κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης, ένας 75χρονος φέρεται ότι χτύπησε τον 79χρονο με τσάπα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.
  • Ο 79χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Φαρκαδόνας, ενώ ο 75χρονος συνελήφθη από τις αστυνομικές Αρχές, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ δύο ηλικιωμένωνμ σημειώθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Φαρκαδόνας, στο νομό Θεσσαλίας, με τις πρώτες πληροφορίες, να κάνουν λόγο για κτηματικές διαφορές, ως αφορμή για την αντιπαράθεση.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Lamia Report, ένας 75χρονος φέρεται να διαπληκτίστηκε έντονα, με έναν 79χρονο. Κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης, η κατάσταση φαίνεται πως ξέφυγε από τον έλεγχο, αφού ο 75χρονος, χτύπησε τον 79χρονο με τσάπα.

Από το χτύπημα ο 79χρονος τραυματίστηκε και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας Φαρκαδόνας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Για το περιστατικό ενημερώθηκαν άμεσα οι αστυνομικές Αρχές ενώ άνδρες της Αστυνομίας, έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψη του 75χρονου.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το επεισόδιο, καθώς και τα αίτια που οδήγησαν στο βίαιο περιστατικό μεταξύ των δύο ανδρών, διερευνώνται από τις αρμόδιες  Αρχές.

Οι πληροφορίες για τις κτηματικές διαφορές, όπως και η πλήρης εικόνα για το περιστατικό, αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την εξέλιξη της αστυνομικής έρευνας.

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