Χάκαραν τη Skroutz: Στο στόχαστρο ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις και τηλέφωνα – Τι αναφέρει η εταιρεία

Η Skroutz Last Mile ανακοίνωσε περιστατικό ασφαλείας με μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε πληροφοριακό σύστημα, επηρεάζοντας δεδομένα αποστολών δεμάτων όπως ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις και τηλέφωνα επικοινωνίας. Η εταιρεία διευκρινίζει ότι δεν επηρεάστηκαν στοιχεία πιστωτικών καρτών ή πληρωμών, ενώ προχώρησε άμεσα στην αντιμετώπιση του περιστατικού και εφιστά την προσοχή των χρηστών σε ύποπτες επικοινωνίες.

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Διεθνή Νέα

Hakers (φωτό αρχείου)
Πηγή: Unsplash
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Skroutz Last Mile ανακοίνωσε περιστατικό ασφαλείας με μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε πληροφοριακό σύστημα, επηρεάζοντας ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις και τηλέφωνα επικοινωνίας που αφορούν αποστολές δεμάτων.
  • Η εταιρεία διευκρινίζει ότι δεν επηρεάστηκαν δεδομένα πιστωτικών καρτών ή στοιχεία πληρωμών, ενώ προχώρησε άμεσα στην αντιμετώπιση του περιστατικού και έλαβε τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.
  • Ενίσταται η προσοχή των χρηστών σε μηνύματα ή επικοινωνίες που δεν προέρχονται από τα επίσημα κανάλια της εταιρείας, καθώς ενδέχεται να επιχειρούν να αποσπάσουν προσωπικά στοιχεία μέσω phishing.

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Περιστατικό ασφαλείας, που αφορά μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας, ανακοίνωσε η Skroutz Last Mile.

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Όπως ενημερώνει η εταιρεία τους πελάτες της, από το περιστατικό επηρεάστηκαν δεδομένα που αφορούν σε αποστολές δεμάτων, συγκεκριμένα ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις και τηλέφωνα επικοινωνίας.

Η Skroutz Last Mile διευκρινίζει ότι δεν επηρεάστηκαν δεδομένα πιστωτικών καρτών, στοιχεία πληρωμών ή διαπιστευτήρια, καθώς, όπως αναφέρει, τα συγκεκριμένα δεδομένα δεν αποθηκεύονται στα συστήματά της και ως εκ τούτου δεν σχετίζονται με το περιστατικό.

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Η εταιρεία αναφέρει ότι προχώρησε άμεσα στην αντιμετώπιση του περιστατικού και έλαβε τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Παράλληλα, εφιστά την προσοχή των χρηστών σε μηνύματα ή επικοινωνίες που δεν προέρχονται από τα επίσημα κανάλια της εταιρείας, καθώς και σε ύποπτα email ή SMS που ενδέχεται να επιχειρούν να αποσπάσουν προσωπικά στοιχεία ή κωδικούς πρόσβασης μέσω phishing.

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Για διευκρινίσεις σχετικά με το περιστατικό, η εταιρεία παραπέμπει τους ενδιαφερόμενους στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων.

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