Τηλεθέαση (22/9): Η «μάχη» της πρωινής ζώνης της Τρίτης

Η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, όπως φάνηκε την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου. Αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης τόσο στο γενικό όσο και στο δυναμικό κοινό για τις ζώνες 5-10 και 10-1.