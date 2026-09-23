Τηλεθέαση (22/9): Η «μάχη» της πρωινής ζώνης της Τρίτης

Συνεχίζεται, με αμείωτη ένταση, η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών, κάτι που φάνηκε και την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
Ζώνη 5-10
- MEGA – Κοινωνία Ώρα MEGA 18,9%
- ΣΚΑΪ – Σήμερα 18,5%
- ALPHA – Happy Day 17%
- ΣΚΑΪ – Πρώτη Εικόνα 14,3%
- OPEN – Ώρα Ελλάδος 10,2%
- ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 8,2%
- ΕΡΤNEWS – Συνδέσεις 5,6%
- ΕΡΤ1 – Νωρίς-Νωρίς 2,9%
Ζώνη 10-1
- ΣΚΑΪ – Live You 18,9%
- ΣΚΑΪ – Αταίριαστοι 17,7%
- ANT1 – Το Πρωινό 14%
- ALPHA – Super Κατερίνα 11,3%
- OPEN – 10 Παντού 11,2%
- MEGA – Χαμογέλα και Πάλι! 9,1%
- STAR – Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 7%
- STAR – Stars System 6%
- ΕΡΤ1 – Πρωίαν Σε Είδον 2,9%
- ΕΡΤNEWS – Newsroom 1,3%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Ζώνη 5-10
- ALPHA – Happy Day 18,1%
- MEGA – Κοινωνία Ώρα MEGA 17,4%
- ΣΚΑΪ – Σήμερα 9,8%
- OPEN – Ώρα Ελλάδος 5,7%
- ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 5,7%
- ΣΚΑΪ – Πρώτη Εικόνα 4,9%
- ΕΡΤNEWS – Συνδέσεις 4%
- ΕΡΤ1 – Νωρίς-Νωρίς 2,8%
Ζώνη 10-1
- STAR – Stars System 13,3%
- MEGA – Χαμογέλα και Πάλι! 12%
- ALPHA – Super Κατερίνα 11,9%
- ANT1 – Το Πρωινό 11,5%
- ΣΚΑΪ – Live You 11%
- STAR – Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 10,6%
- ΣΚΑΪ – Αταίριαστοι 8%
- OPEN – 10 Παντού 8%
- ΕΡΤ1 – Πρωίαν Σε Είδον 3,2%
- ΕΡΤNEWS – Newsroom 0,2%