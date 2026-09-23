Τηλεθέαση (22/9): Η «μάχη» της πρωινής ζώνης της Τρίτης

Η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, όπως φάνηκε την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου. Αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης τόσο στο γενικό όσο και στο δυναμικό κοινό για τις ζώνες 5-10 και 10-1.

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Τηλεθέαση
Φωτογραφία: Unsplash.com
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνεχίζεται, με αμείωτη ένταση, η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών, κάτι που φάνηκε και την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου.
  • Στο γενικό κοινό, στη ζώνη 5-10 το «Κοινωνία Ώρα MEGA» είχε τα υψηλότερα ποσοστά, ενώ στη ζώνη 10-1 το «Live You» ξεχώρισε.
  • Στο δυναμικό κοινό, το «Happy Day» κυριάρχησε στη ζώνη 5-10, ενώ στη ζώνη 10-1 το «Stars System» είχε τα υψηλότερα ποσοστά.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συνεχίζεται, με αμείωτη ένταση, η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών, κάτι που φάνηκε και την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Ζώνη 5-10

  • MEGA – Κοινωνία Ώρα MEGA 18,9%
  • ΣΚΑΪ – Σήμερα 18,5%
  • ALPHA – Happy Day 17%
  • ΣΚΑΪ – Πρώτη Εικόνα 14,3%
  • OPEN – Ώρα Ελλάδος 10,2%
  • ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 8,2%
  • ΕΡΤNEWS – Συνδέσεις 5,6%
  • ΕΡΤ1 – Νωρίς-Νωρίς 2,9%

Ζώνη 10-1

  • ΣΚΑΪ – Live You 18,9%
  • ΣΚΑΪ – Αταίριαστοι 17,7%
  • ANT1 – Το Πρωινό 14%
  • ALPHA – Super Κατερίνα 11,3%
  • OPEN – 10 Παντού 11,2%
  • MEGA – Χαμογέλα και Πάλι! 9,1%
  • STAR – Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 7%
  • STAR – Stars System 6%
  • ΕΡΤ1 – Πρωίαν Σε Είδον 2,9%
  • ΕΡΤNEWS – Newsroom 1,3%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Ζώνη 5-10

  • ALPHA – Happy Day 18,1%
  • MEGA – Κοινωνία Ώρα MEGA 17,4%
  • ΣΚΑΪ – Σήμερα 9,8%
  • OPEN – Ώρα Ελλάδος 5,7%
  • ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 5,7%
  • ΣΚΑΪ – Πρώτη Εικόνα 4,9%
  • ΕΡΤNEWS – Συνδέσεις 4%
  • ΕΡΤ1 – Νωρίς-Νωρίς 2,8%

Ζώνη 10-1

  • STAR – Stars System 13,3%
  • MEGA – Χαμογέλα και Πάλι! 12%
  • ALPHA – Super Κατερίνα 11,9%
  • ANT1 – Το Πρωινό 11,5%
  • ΣΚΑΪ – Live You 11%
  • STAR – Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 10,6%
  • ΣΚΑΪ – Αταίριαστοι 8%
  • OPEN – 10 Παντού 8%
  • ΕΡΤ1 – Πρωίαν Σε Είδον 3,2%
  • ΕΡΤNEWS – Newsroom 0,2%
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