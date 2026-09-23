«Έλα στον Λευκό Οίκο να δεις πώς δουλεύω»: Τι είπε ο Τραμπ στον Μαμντάνι σύμφωνα με ειδικό στην ανάγνωση χειλιών – ΒΙΝΤΕΟ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Σε μια κίνηση που αιφνιδίασε αρκετούς στις ΗΠΑ, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιφύλαξε μια ασυνήθιστα θερμή υποδοχή στον δημοκρατικό σοσιαλιστή δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στο Μανχάταν.

Παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος και οι Ρεπουμπλικανοί σύμμαχοί του χρησιμοποιούσαν επί μήνες τον Μαμντάνι ως παράδειγμα της υποτιθέμενης «κομμουνιστικής» διολίσθησης των Δημοκρατικών ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, η τετ-α-τετ επαφή τους κινήθηκε σε ιδιαίτερα φιλικό κλίμα.

Ιστορική επίσκεψη στο Gracie Mansion

Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε την 90λεπτη συνάντηση κεκλεισμένων των θυρών στην επίσημη κατοικία του δημάρχου, το Gracie Mansion, οι δύο άνδρες εμφανίστηκαν ιδιαίτερα φιλικοί.

Ο Μαμντάνι ανέφερε ότι είχαν μια «ευρεία» συζήτηση, η οποία επικεντρώθηκε στην προσιτή στέγαση και τη μετανάστευση, χωρίς ωστόσο να μπει σε εκτενείς λεπτομέρειες για τυχόν διαφωνίες τους.



Σε ερώτηση δημοσιογράφων για το αν αμφισβήτησε την απόφαση του Τραμπ να απαγορεύσει την είσοδο στο CNN, το MS Now και το Politico από τους χώρους του Λευκού Οίκου, ο Μαμντάνι απάντησε: «Είπα στον Πρόεδρο ότι εμείς πρόκειται να έχουμε όλα τα μέλη του Τύπου εδώ στο γρασίδι, και αυτό είναι κάτι στο οποίο πιστεύω».

«Έχει ενδιαφέρον γιατί είπαν ότι θα με σαμποτάρουν, αλλά δεν με σαμποτάρουν ποτέ, οπότε δεν ανησύχησα ιδιαίτερα για αυτό», επενέβη ο Τραμπ, δείχνοντας τη μεγάλη συγκέντρωση των δημοσιογράφων στον εξωτερικό χώρο.

Η επίσκεψη στο Gracie Mansion, ενόψει της ομιλίας του Αμερικανού Προέδρου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Τρίτη, αποτέλεσε δείγμα του εμφανούς σεβασμού του Τραμπ προς τον 34χρονο δήμαρχο της γενέτειράς του.

🚨 JUST IN: President Trump just EMERGED with Ugandan NYC Mayor Mamdani at Gracie Mansion MAMDANI: We spoke about how to improve the lives of New Yorkers and build a better, stronger New York This was a CLOSED PRESS meeting for over an HOUR. Now they’re in public, speaking… pic.twitter.com/zyxTKMtOPn — Eric Daugherty (@EricLDaugh) September 21, 2026



Ήταν η πρώτη προεδρική επίσκεψη στην ιστορική παραποτάμια κατοικία εδώ και 45 χρόνια, μετά τον Ρόναλντ Ρέιγκαν, ο οποίος είχε συναντηθεί εκεί με τον Εντ Κοτς το 1981.

Όταν πιέστηκε για το γιατί προσκάλεσε τον Τραμπ, ο Μαμντάνι δήλωσε ότι είναι πρόθυμος να συνεργαστεί με οποιονδήποτε μπορεί να «αποδώσει αποτελέσματα» για τους Νεοϋορκέζους, υπογραμμίζοντας το κοινό τους ενδιαφέρον για την κατασκευή χιλιάδων νέων κατοικιών στο Sunnyside Yard του Κουίνς.

Mayor Zohran Mamdani was asked Monday whether he should be criticized for meeting with President Donald Trump, as he did Monday at Gracie Mansion. “I committed over the course of the campaign as well as while being in office that i would meet with anyone, work with anyone that… pic.twitter.com/tYHsJOi0nR — Spectrum News NY1 (@NY1) September 21, 2026



Το έργο προσιτής στέγασης στο Sunnyside Yards αναβίωσε από τον Μαμντάνι νωρίτερα φέτος, αφού παρέμενε αδρανές για δεκαετίες.

«Εκτιμούμε τη δέσμευση του Προέδρου προς την πόλη», δήλωσε ο Μαμντάνι στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση. «Και σήμερα, όπως γνωρίζετε, ο Πρόεδρος μοιράστηκε πολλές από τις αναμνήσεις του από τις προηγούμενες επισκέψεις του στο Gracie Mansion, καθώς και εδώ έξω στο γρασίδι. Και εκτιμήσαμε τη συζήτηση για το πώς μπορούμε να συνεργαστούμε για να επιτύχουμε χαμηλότερο κόστος διαβίωσης για τους Νεοϋορκέζους».

Από την πλευρά του, ο Τραμπ δήλωσε ότι πιστεύει πως ο Μαμντάνι έχει «μεγάλη προοπτική».

Τι αποκάλυψε ο ειδικός στην ανάγνωση χειλιών

Παράλληλα, ο ειδικός στη ανάγνωση χειλιών Τζέρεμι Φρίμαν αποκάλυψε στην εφημερίδα New York Post μια ιδιαίτερη πρόσκληση που απηύθυνε ο Τραμπ στον αριστερό δήμαρχο.

Ειδικότερα, ο Τραμπ κάλεσε τον Μαμντάνι να τον επισκεφθεί στον Λευκό Οίκο για να δει «πώς εργάζεται».

«Αυτό που θα πω είναι ότι θα σε φροντίσουμε, αλλά όπως λέω, τα πας περίφημα», είπε ο Τραμπ σύμφωνα με τον Φρίμαν.

«Εγώ θα φροντίσω εσένα, εσύ να φροντίσεις τους Νεοϋορκέζους», ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος.

«Και μπορούμε να το κάνουμε να λειτουργήσει και για τους δυο μας. Θέλω να σε υποστηρίξω, βοήθησέ με. Έλα μαζί μου στον Λευκό Οίκο – να δεις πώς εργάζομαι».

Από τους χαρακτηρισμούς «φασίστας» και «κομμουνιστής» στη φιλία

Ο σοσιαλιστής δήμαρχος και ο συντηρητικός ρεπουμπλικανός πρόεδρος ανέπτυξαν μια ασυνήθιστη φιλία έπειτα από μια συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο τον Φεβρουάριο, με τον Τραμπ να δηλώνει τότε στους δημοσιογράφους: «Πιστεύω ότι είναι καλός τύπος».

Ο Μαμντάνι είχε χαρακτηρίσει αργότερα τη συνάντηση εκείνη «παραγωγική».

«Προσβλέπω στην κατασκευή περισσότερων κατοικιών στη Νέα Υόρκη», είχε αναφέρει ο Μαμντάνι μετά τη συνάντηση του Φεβρουαρίου σε ανάρτησή του στο X, η οποία περιλάμβανε μια επεξεργασμένη φωτογραφία που απεικόνιζε τον Τραμπ να κρατά δύο φύλλα της New York Daily News.

Η μία φωτογραφία έδειχνε το πραγματικό πρωτοσέλιδο του 1975 με τίτλο «Ο Φορντ προς την Πόλη: Πέσε και πέθανε», και η άλλη μια παραλλαγμένη έκδοση: «Ο Τραμπ προς την Πόλη: Ας χτίσουμε».

I had a productive meeting with President Trump this afternoon. I’m looking forward to building more housing in New York City. pic.twitter.com/XnPbt0KXYU — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) February 26, 2026



Αυτές οι φιλικές επαφές έρχονται σε πλήρη αντίθεση με την αρχική ανταλλαγή σκληρών χαρακτηρισμών, κατά την οποία ο Μαμντάνι αποκαλούσε τον Τραμπ «φασίστα» και «δεσπότη», ενώ ο Τραμπ αποκαλούσε τον δήμαρχο «κομμουνιστή».

Ωστόσο, μετά την επανασύνδεσή τους στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα, ο Τραμπ είχε και πάλι καλά λόγια να πει για τον Μαμντάνι. «Το έχω δει με πολλούς διαφορετικούς δημάρχους, και το έχω πει για ορισμένους σπουδαίους και για ορισμένους όχι τόσο σπουδαίους», δήλωσε ο Τραμπ μπροστά στους δημοσιογράφους.

Trump emerges from Gracie Mansion with Mamdani: “It’s a special place… I’ve seen it with numerous different mayors. Some great ones and some not so great ones. So hopefully you’re going to be a great one. And you’re off to start.” pic.twitter.com/3h4YA8Qa5S — TheBlaze (@theblaze) September 21, 2026



«Οπότε, ελπίζω ότι θα γίνεις ένας σπουδαίος δήμαρχος. Θα μπορώ να λέω ότι πρόκειται να γίνεις ένας σπουδαίος δήμαρχος, και έχεις κάνει μια καλή αρχή».