Ρόδος: Το δύσβατο φαράγγι της Σιδερίτισσας όπου έχασε τη ζωή του ο 52χρονος πυροσβέστης – ΦΩΤΟ

Τραγική κατάληξη είχε το μεσημέρι της Τρίτης (22/9) η επιχείρηση διάσωσης δύο τουριστών σε δύσβατη περιοχή στη Ρόδο, καθώς ένας 52χρονος πυροσβέστης έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος, στην προσπάθειά του να τους προσεγγίσει και να τους μεταφέρει σε ασφαλές σημείο.

Το δύσβατο φαράγγι της Σιδερίτισσας

Οι εικόνες από το φαράγγι της Σιδερίτισσας στη Ρόδο αποτυπώνουν τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση διάσωσης των δύο τουριστών.

Το απόκρημνο ανάγλυφο, οι βραχώδεις πλαγιές, τα στενά περάσματα και η δυσκολία πρόσβασης συνθέτουν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πεδίο για τις δυνάμεις διάσωσης. Στο συγκεκριμένο σημείο κλήθηκαν να επιχειρήσουν οι πυροσβέστες, προκειμένου να προσεγγίσουν και να μεταφέρουν σε ασφαλές μέρος δύο αλλοδαπούς που είχαν ανάγκη βοήθειας.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 12:30, στο φαράγγι της Σιδερίτισσας, στον ορεινό όγκο του Αττάβυρου, κοντά στα Σιάννα. Οι δύο αλλοδαποί είχαν εγκλωβιστεί σε ιδιαίτερα δύσβατο και βραχώδες σημείο και ζήτησαν τη συνδρομή της Πυροσβεστικής. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, επρόκειτο για δύο Ιταλούς αναρριχητές.

Για την επιχείρηση κινητοποιήθηκε ειδικό κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου. Κατά την προσπάθεια προσέγγισης των δύο τουριστών, ο 52χρονος πυροσβέστης φέρεται να γλίστρησε σε βραχώδες σημείο και να έπεσε από μεγάλο ύψος μέσα στο φαράγγι. Οι ακριβείς συνθήκες της πτώσης, ωστόσο, δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί και αποτελούν αντικείμενο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο πυροσβέστης εντοπίστηκε αρχικά με τη βοήθεια drone που πραγματοποιούσε περιπολία στην ευρύτερη περιοχή. Ακολούθησε επιχείρηση ανάσυρσης, ενώ στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το Πυροσβεστικό Σώμα, στην επίσημη ανακοίνωσή του, ανέφερε ότι ο πυροσβέστης τραυματίστηκε θανάσιμα κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης και μεταφοράς των δύο αλλοδαπών από δύσβατο σημείο του φαραγγιού της Σιδερίτισσας σε ασφαλές σημείο. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι για τα αίτια και τις συνθήκες του θανάτου του θα διενεργηθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟN ΘΑΝΑΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ ΕΝ ΩΡΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ: https://t.co/XP0x1TqoyL pic.twitter.com/wj9ZspqNzK — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 22, 2026

Πατέρας δύο παιδιών, με καταγωγή από τον Έμπωνα

Ο 52χρονος είχε καταγωγή από τον Έμπωνα της Ρόδου και ήταν πατέρας δύο παιδιών. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε βαθιά συγκίνηση στην τοπική κοινωνία

Η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη και τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια και τους οικείους του, καθώς και στους συναδέλφους του.

Έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας

Με εντολή του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος διέταξε τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης. Αντικείμενό της είναι η πλήρης διερεύνηση των συνθηκών και των αιτίων που οδήγησαν στον θανάσιμο τραυματισμό του πυροσβέστη κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Τη θλίψη του για τον θάνατο του πυροσβέστη εξέφρασε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ενώ κόμματα και εκπρόσωποι της Πολιτείας απηύθυναν συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους συναδέλφους του.

Ο δήμαρχος Ρόδου, Αλέξανδρος Κολιάδης, χαρακτήρισε την ημέρα ημέρα πένθους για το νησί και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια, τους οικείους και τους συναδέλφους του 52χρονου. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις δύσκολες και συχνά επικίνδυνες συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται οι πυροσβέστες, βρίσκοντας καθημερινά στην πρώτη γραμμή για την προστασία κατοίκων και επισκεπτών.