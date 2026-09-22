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Τη βαθιά θλίψη του για τον θάνατο του 52χρονου πυροσβέστη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος, εξέφρασε με ανακοίνωσή του ο δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης.

Ο πυροσβέστης, με καταγωγή από τον Έμπωνα και πατέρας δύο παιδιών, τραυματίστηκε θανάσιμα κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη διάσωση δύο τουριστών σε δύσβατη περιοχή του νησιού.

«Η σημερινή ημέρα είναι ημέρα πένθους για τη Ρόδο», ανέφερε ο δήμαρχος, τονίζοντας ότι ο άδικος θάνατος ενός ανθρώπου για τον οποίο οι συνάδελφοί του έχουν μόνο καλά λόγια συγκλονίζει ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

«Τον αποχαιρετούμε με σεβασμό για την υπηρεσία και τη θυσία του»

Ο κ. Κολιάδης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην προσφορά των πυροσβεστών της Ρόδου, οι οποίοι, όπως σημείωσε, βρίσκονται πάντοτε στην πρώτη γραμμή, υπηρετώντας κάτω από δύσκολες και συχνά επικίνδυνες συνθήκες.

«Σήμερα, οι πυροσβέστες μας αποχαιρετούν έναν δικό τους άνθρωπο και μαζί τους πενθούμε όλοι εμείς, ολόκληρη η ροδιακή κοινωνία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Εξέφρασε τέλος τα ειλικρινή συλλυπητήριά του προς την οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος, καθώς και προς τους συναδέλφους του στο Πυροσβεστικό Σώμα, υπογραμμίζοντας: «Τον αποχαιρετούμε με σεβασμό για την υπηρεσία και τη θυσία του».

H επιχείρηση διάσωσης που εξελίχθηκε σε τραγωδία

Μια επιχείρηση παροχής βοήθειας σε δύο τουρίστες, που είχαν ζητήσει συνδρομή από τη δύσβατη ορεινή περιοχή του Αττάβυρου, εξελίχθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου 2026 σε τραγωδία για το Πυροσβεστικό Σώμα της Ρόδου. Ένας από τους πυροσβέστες που έσπευσαν να τους συνδράμουν, σε περιοχή κοντά στα Σιάννα, έχασε τη ζωή του όταν γλίστρησε και έπεσε από μεγάλο ύψος μέσα σε φαράγγι.

Όλα ξεκίνησαν με κλήση για βοήθεια από δύο τουρίστες που βρίσκονταν σε ορεινό και βραχώδες σημείο, μέσα σε φαράγγι του Αττάβυρου, στον δήμο Ρόδου. Οι δύο αρχικά περιγράφηκαν ως περιπατητές και αργότερα ως αναρριχητές, οι οποίοι φέρεται να είχαν εγκλωβιστεί σε σημείο όπου η πρόσβαση ήταν εξαιρετικά δύσκολη.

Στην περιοχή κινητοποιήθηκε κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου, στο οποίο ανήκε και ο πυροσβέστης που εδρεύει στην ευρύτερη περιοχή. Στόχος ήταν να προσεγγιστούν οι δύο εγκλωβισμένοι και να απομακρυνθούν με ασφάλεια από το σημείο.

Λίγο μετά τις 12:30, και ενώ επιχειρούσε να πλησιάσει τους δύο τουρίστες, ο πυροσβέστης σύμφωνα με τη dimokratiki.gr, γλίστρησε στο βραχώδες έδαφος και έπεσε στο φαράγγι.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση παραμένουν αδιευκρίνιστες και διερευνώνται.

Διατάχθηκε ΕΔΕ για τις συνθήκες θανάτου του πυροσβέστη

Με εντολή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, διατάχθηκε από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), με αντικείμενο την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτίων του περιστατικού που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό πυροσβέστη, κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης στο φαράγγι της Σιδερίτισσας, στη Ρόδο.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

Το Πυροσβεστικό Σώμα σε ανακοίνωσή του αναφέρει τα εξής:

«Κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης και μεταφοράς, σε ασφαλές σημείο δύο (2) αλλοδαπών, από δύσβατο σημείο στο φαράγγι της Σιδερίτισσας στο νησί της Ρόδου, τραυματίστηκε θανάσιμα ένας πυροσβέστης.

Αφού παρελήφθη από ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β. μεταφέρθηκε στο Γ.Ν. Ρόδου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Για τα αίτια και τις συνθήκες του θανάτου του, θα διενεργηθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

Η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος συναδέλφου μας».