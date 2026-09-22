Γεωργιάδης στον Realfm 97,8 για υπόθεση Μαζωνάκη: Η αρμοδιότητα του ελέγχου στους Επιστημονικούς Συλλόγους δεν είναι κάποιο «ρουσφέτι» – Τι είπε για τα καύσιμα

Για την επόμενη ημέρα των ελέγχων στα ιατρεία και τα παραϊατρικά επαγγέλματα στον απόηχο της υπόθεσης θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, τη διαθεσιμότητα των ασθενοφόρων στην Αττική αλλά και για την πολιτική επικαιρότητα μίλησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης στον Realfm 97,8 και τους Νίκο Χατζηνικολάου και Αντώνη Δελλατόλα.

Σχετικά με την υπόθεση Μαζωνάκη και τους ελέγχους ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι «πρώτα απ’ όλα οι πλατφόρμες που παρουσιάσαμε ήδη σε χρόνο ρεκόρ, το MedWatch, μας δίνει για πρώτη φορά την ευκαιρία να μπορούμε να ανιχνεύσουμε τα πάντα. Οτιδήποτε γράφεται και λέγεται και διαφημίζεται έστω και εμμέσως. Δίνει τη δυνατότητα να στέλνουμε κατευθείαν έλεγχο όπως ήδη κάναμε για την Αθήνα, όπως χθες το κάναμε και για τον Πειραιά και από αύριο, μεθαύριο για τη Θεσσαλονίκη. Άρα το πρώτο βήμα έγινε γιατί πράγματι εκεί υπήρχε μια κατάσταση αναρχίας. Ας το πούμε έτσι. Μάλιστα χθες συνάντησα τους Ευρωβουλευτές -μέλη της Επιτροπής Υγείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το πρώτο που με ρώτησαν ήταν για αυτήν την πλατφόρμα. Έχει φτάσει η είδηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μάλιστα με ρώτησαν αρκετοί από άλλες χώρες να δουν πώς το κάναμε για να το κάνουν και στις δικές τους χώρες. Άρα φτιάξαμε το πρώτο βήμα. Ένα εργαλείο ελέγχου που κατηγοριοποιεί και ελέγχει αν αυτό που διαφημίζει ο εκάστοτε κύριος απαγορεύεται».

Σε ερώτηση για τους ελέγχους από τους Ιατρικούς Συλλόγους και τη συζήτηση για την κατάργηση των Επιθεωρητών Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης απάντησε:

»Δεν καταργήθηκαν, συγχωνεύθηκαν στην Ενιαία Αρχή Διαφάνειας. Τώρα το επιχείρημα αν υπήρχε το ΣΕΥΥΠ θα τους είχαν πιάσει, είναι ένα λογικό άλμα και αναφέρω ένα παράδειγμα. Το διάστημα 2016-2019, συνελήφθη ένας γιατρός το 2020 τελικά, ο οποίος μπαινόβγαινε στα δημόσια νοσοκομεία, δεν είχε καν πτυχίο ιατρικής και πουλούσε μαντζούνια στους καρκινοπαθείς και σκότωσε πέντε. Τώρα αυτός είναι στη φυλακή. Τα τέσσερα χρόνια που μπαινόβγαινε στα νοσοκομεία υπήρχε το ΣΕΥΥΠ. Τον έπιασαν; Όχι. Άρα η ιδέα ότι αν υπήρχε το ΣΕΥΥΠ θα τους έπιανε, είναι τελείως αυθαίρετη. Η πραγματικότητα είναι ότι και στο ΣΕΥΥΠ και στην Ενιαία Αρχή Διαφάνειας έπρεπε να γίνει καταγγελία και καταγγελία για την πλασμαφαίρεση στην κα Γάκα δεν είχε γίνει δυστυχώς από κανέναν σε καμία υπηρεσία. Από την ώρα που δεν υπήρχε καταγγελία από κανέναν σε κανέναν είτε είχες το ΣΕΥΥΠ είτε είχες την Ενιαία Αρχή Διαφάνειας, έλεγχος εκεί δεν θα γινόταν».

Ο ίδιος συνέχισε λέγοντας: «Αποκλείεται οι γιατροί που είχαν πάει για έλεγχο, να είδαν αυτό το μηχάνημα και να μην έκαναν καταγγελία. Δεν θα το έκανε κανένας γιατρός αυτό, δεν το πιστεύουμε με τίποτα. Η απάτη της Γάκα ήταν ακριβώς αυτή. Η Γάκα καταλάβαινε ότι αυτό που έκαναν, ήταν παράνομο και όταν ερχόταν ο ελεγκτής φρόντιζε να εξαπατά τις Επιτροπές. Αυτό γινόταν. Όπως έκανε το καλοκαίρι που έστειλε ψεύτικη βεβαίωση και είπε ότι το μηχάνημα που έχω πάρει, είναι συμπληρωματικό της οζονοθεραπείας γιατί καταλάβαινε ότι αυτό που κάνουν είναι παράνομο. Είχε πλήρη συνείδηση η Γάκα ότι είναι απατεώνας και ότι παρανομεί».

Σχετικά με τα μηχανήματα, είπε ότι «είχαν νόμιμη εισαγωγή για εμπορική χρήση. Δηλ. για να το πάρεις και να το μεταπουλήσεις σε κάποιον άλλον. Αν η Γάκα είχε κάνει μια σύμβαση με μια ιδιωτική κλινική, είχε νοικιάσει έναν χώρο σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο, είχε εγκαταστήσει το μηχάνημα σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο που είχε κοντά μονάδα ιδιωτικής θεραπείας, είχε βάλει να το λειτουργούν γιατροί, νεφρολόγοι, συγκεκριμένης ειδικότητας, θα ήταν νόμιμη η χρήση του μηχανήματος. Η Γάκα αποφάσισε να το πάρει και να το βάλει στο δικό της ιατρείο. Αυτή είναι γιατρός άνευ ειδικότητας. Αυτό όμως είναι παράνομο. Το μηχάνημα δεν είναι παράνομο ή νόμιμο από μόνο του. Είναι παράνομο ή νόμιμο ανάλογα με τη χρήση που του κάνεις».

Ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι «οι γιατροί ελέγχουν πράγματι τους γιατρούς. Είναι μόνο έτσι; Οι δικηγόροι ελέγχουν τους δικηγόρους. Οι δικηγόροι ελέγχονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο. Οι μηχανικοί ελέγχονται από το Τεχνικό Επιμελητήριο. Σε όλους τους επιστημονικούς συλλόγους η αρμοδιότητα του ελέγχου είναι στους ίδιους τους Συλλόγους. Αυτό δεν γίνεται ως ρουσφέτι στους επιστημονικούς συλλόγους. Γίνεται γιατί όταν δεν γινόταν έτσι ο έλεγχος δεν μπορούσε τελικά να γίνει από κανέναν. Βάζεις λοιπόν κάποιους επιθεωρητές υγείας και μπαίνουν στην Καρνεάδου. Αν δεν είναι γιατροί μπορούν να καταλάβουν τι είναι αυτό το μηχάνημα; Όχι. Άρα αναγκαστικά γιατρούς θα βάλεις μέσα στο Ελεγκτικό Σώμα. Στις Επιτροπές Ελέγχου δεν μπαίνουν αναγκαστικά συνδικαλιστές. Μπαίνουν αυτοί που ορίζονται από τον Ιατρικό Σύλλογο. Όπως στους δικηγόρους οι δικηγόροι όπως στους μηχανικούς, οι μηχανικοί. Έτσι γίνεται σε όλα τα σωματεία. Δεν γίνεται μια διάκριση υπέρ των γιατρών. Είναι ο κανόνας που ισχύει για όλους. Ο νόμος είναι του ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι δικός μου νόμος».

Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι είναι “είναι αυστηροί οι κανόνες λειτουργίας και οι προϋποθέσεις. Εδώ έχουμε δύο απατεώνες. Αποφάσισαν να παραβιάζουν διαρκώς τον νόμο. Δεν είναι θέμα αυστηρής διαδικασίας. Ωραία, κάνεις πιο αυστηρή τη διαδικασία. Μα άμα κάποιος δεν θέλει να ακολουθεί τη διαδικασία, πάλι θα είναι παράνομο. Εδώ δεν είναι ότι είχε πάρει άδεια που ήταν χαλαρή άδεια και οδηγηθήκαμε στο τραγικό αυτό γεγονός. Αυτό το κάνουν χωρίς άδεια σας λέω. Παράνομα”.

Σε ερώτηση για το εάν βλέπει ανάγκη για αλλαγή στο θεσμικό πλαίσιο απάντησε: «Θα συζητούσα να παίρναμε κάποιες ελεγκτικές αρμοδιότητες στο υπουργείο Υγείας ad hoc γιατί όπως αποδείχθηκε αν και το υπουργείο Υγείας δεν έχει την παραμικρή αρμοδιότητα, πάλι κατηγορείται ο υπουργός Υγείας και μου ζητούν να παραιτηθώ» και πρόσθεσε:

«Πάντα πρέπει να βλέπεις μια απόφαση στο πλαίσιο της εποχής που ελήφθη. Η συζήτηση τότε ήταν ότι όλα τα διάφορα Σώματα Ελέγχου που υπάγονται σε ένα υπουργείο στην πραγματικότητα μπορούσαν να κατηγορηθούν ότι είναι όργανο στα χέρια του έκαστου υπουργού. Ενώ η Ανεξάρτητη Αρχή Διαφάνειας είναι ανεξάρτητη. Δεν ελέγχεται από κανέναν υπουργό. Άρα μπορεί να λειτουργεί με πολύ μεγαλύτερη διαφάνεια, με πολύ μεγαλύτερη ανεξαρτησία. Αυτό είναι το αντεπιχείρημα βάσει του οποίο ιδρύθηκε η Αρχή Διαφάνειας. Και δεν είναι μηδέν».

Για τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στην Αττική

»Στο ΕΚΑΒ έχουμε πρόβλημα με τα διαθέσιμα ασθενοφόρα στην Αττική. Ήταν να παραλάβουμε 255 καινούρια ασθενοφόρα μέσα από το πρόγραμμα της Πολιτικής Προστασίας. Δεν έχουν έρθει ακόμα. Έχουν καθυστερήσει περίπου ένα 6μηνο -7μηνο. Θα θέλαμε να τα παραλάβουμε από την αρχή του χρόνου. Αυτό δημιουργεί μεγαλύτερη καθυστέρηση. Θα θέλαμε να έχουμε τα ασθενοφόρα νωρίτερα. Δεν θέλω να πω ψέματα σε αυτό. Θα ήθελα να έχουμε τα ασθενοφόρα από τώρα. Τελικά θα τα έχω από τον Ιανουάριο« είπε ο κ. Γεωργιάδης.

Για το πρόγραμμα για την Παχυσαρκία

Ο υπουργός Υγείας αναφερόμενος στο πρόγραμμα για την Παχυσαρκία, είπε ότι «είναι ένα πρόγραμμα που η δική μας κυβέρνηση έκανε άρα το πιστεύουμε το πρόγραμμα, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Εμείς υπολογίσαμε ότι θα μπαίνουν περίπου 25.000 και μπήκαν 43.000. Έληξε στην ώρα του. Από την αρχή είχε ανακοινωθεί ότι θα λήξει στις 30/6. Ήτανε το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας τότε. Όμως, πράγματι, η μεγάλη ανάγκη του κόσμου μας έχει πείσει να το συνεχίσουμε».

Για το πετρέλαιο και την πρόταση Τσίπρα

Σχολιάζοντας την πολιτική επικαιρότητα και το θέμα του πετρελαίου και της πρότασης Τσίπρα, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε:

«Τι ωραία που είναι να ακούς τον Αλέξη Τσίπρα να σου λέει για την ανάγκη και την πρότασή του να μειωθούν οι φόροι. Πραγματικά πάντα στη ζωή είναι και ποιος λέει κάτι. Δηλαδή ο κ. Τσίπρας ως Πρωθυπουργός ο ίδιος, αύξησε και τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, αύξησε και τον ΦΠΑ.

Πρώτα απ’ όλα εγώ δήλωσα ότι είχαμε και έχουμε τη συγκλονιστικότερη περίοδο ευημερίας σε σχέση με τα άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πράγματι είναι η μοναδική 6ετία από την πρώτη ημέρα που γίναμε μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας που ταυτόχρονα μειώνουμε ανεργία, έχουμε αύξηση ΑΕΠ περισσότερο από τους άλλους και μεγάλη μείωση του χρέους μεγαλύτερη από τους άλλους. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ παρά μόνο τα έξι χρόνια Μητσοτάκη. Πάμε τώρα στο πετρέλαιο. Η τιμή του diesel, ειδικά του diesel αλλά και της βενζίνης, ανεβαίνει λόγω παγκόσμιων γεγονότων και όχι λόγω Μητσοτάκη. Όταν βλέπεις να βομβαρδίζεται η πηγή, το διυλιστήριο στη Μόσχα, καταλαβαίνεις ότι αυτό θα φέρει αύξηση στο diesel. Μικρότερη παραγωγή diesel στον κόσμο, άρα μικρότερη προσφορά, άρα αυξημένη τιμή με βάση τον νόμο του Άνταμ Σμιθ της προσφοράς και της ζήτησης. Ούτε ο Μητσοτάκης φταίει για τους Χούθι, ούτε για το Ιράν, ούτε για τη Γάζα, ούτε για την Ουκρανία, ούτε για τίποτε. Άρα η τιμή αυξάνει κι ας ελπίσουμε να μην αυξηθεί κι άλλο. Έρχεται και λέει ο Μητσοτάκης ότι θα ζητήσει από την Φον Ντερ Λάιεν να μειώσει τον ΕΦΚ η Ελλάδα και έρχονται το ΠΑΣΟΚ και ο Τσίπρας και λένε ότι μπορούμε να το κάνουμε μονομερώς.

Αυτό που λένε είναι η μισή αλήθεια. Εάν η Ελλάδα πάει τώρα με Νόμο και μειώσει τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα χαμηλότερα όρια που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα εκατομμύρια που θα χάσει χτυπούν στο όριο δαπανών. Και δεδομένου ότι η Ελλάδα είναι τώρα τσίμα-τσίμα… Άρα αν πεις ότι θα μειώσεις τον φόρο κατανάλωσης, χωρίς ευρωπαϊκή απόφαση, πρέπει να πεις τι θα κόψεις. Όταν πει το ΠΑΣΟΚ τι προτείνει να μη δώσουμε ή ας πούμε προτείνει να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης τώρα και να μη δώσει το επίδομα στον Α, στον Β, στον Γ, αν το πεις αυτό, λες αλήθεια. Αν δεν πεις αυτό και προτείνεις να μειώσεις τον ειδικό φόρο και πεις δεν με νοιάζει τι θα γίνει στο όριο δαπανών, λες ψέματα. Ο Μητσοτάκης τι είπε, ότι θα πάει να ζητήσει ευρωπαϊκή απόφαση. Γατί αν ληφθεί ευρωπαϊκή απόφαση τότε δεν θα μετράει στο όριο δαπανών. Αυτή είναι η διαφορά. Οι άλλες χώρες το πληρώσανε στη δαπάνη τους. Αποφάσισαν ότι από τα λεφτά που έχουν, θέλουν να ξοδέψουν σε αυτό. Η Ελλάδα αποφάσισε ότι θέλει να κάνει άλλη πολιτική, κοινωνική. Να δώσει στους τρίτεκνους, να δώσει στους υπαλλήλους, να δώσει στους συνταξιούχους. Μπορείς να δώσεις όσα υποσχέθηκες και να μειώσεις τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης μόνο αν ληφθεί η ευρωπαϊκή απόφαση, όπως είπε ο Μητσοτάκης».

Ο κ. Γεωργιάδης πρόσθεσε: «Όλο το παραμύθι στην προπαγάνδα στην Ελλάδα γίνεται γιατί έχουν πιπιλίσει το μυαλό των ανθρώπων ότι έχουμε καρτέλ στα διυλιστήρια και τα καύσιμα. Θέλω λοιπόν να πω το εξής: Όποιος δεν με πιστεύει, ας μπει τώρα στην αρμόδια σελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχει τις τιμές των καυσίμων σε όλες τις χώρες Ευρώπης και την αύξησή τους από την 1η Ιανουαρίου 2026 σε όλες τις χώρες Ευρώπης αφαιρουμένων των φόρων. Δηλαδή την τιμή διυλιστηρίου. Στην τιμή διυλιστηρίου η Ελλάδα είναι στην 21η θέση στις αυξήσεις. Έχουμε 20 χώρες πάνω από εμάς στις αυξήσεις. Για να έχουμε 20 χώρες πάνω από εμάς, δεν έχουμε καρτέλ στα καύσιμα. Γιατί αν είχαμε εμείς καρτέλ στα καύσιμα και οι άλλοι δεν είχαν, θα ήμασταν πρώτοι όχι τελευταίοι».

Ακούστε το ηχητικό: