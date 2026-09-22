Ντόρα Μπακογιάννη: «Βλέπω αλαζονεία σε υπουργούς του Μητσοτάκη και θα έλεγα να ξεκαβαλικέψουνε»

Την ανάγκη διασφάλισης της πολιτικής σταθερότητας σε ένα εξαιρετικά αβέβαιο διεθνές τοπίο υπογράμμισε η Ντόρα Μπακογιάννη, σε συνέντευξή της το πρωί της Τρίτης (22/9) προβαίνοντας σε μια συνολική αποτίμηση της πολιτικής κατάστασης.

Συγκεκριμένα, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, έκανε αναδρομή στο πολιτικό σκηνικό πριν από το 2010, συγκρίνοντας την τότε ομαλή εναλλαγή εξουσίας με τον σημερινό πολιτικό κατακερματισμό, ενώ παράλληλα τοποθετήθηκε για τη δημοσιονομική πολιτική, τη σύγκριση των πολιτικών αρχηγών και τα φαινόμενα αλαζονείας στο εσωτερικό της κυβέρνησης.

Η ιστορική αναδρομή και ο πολιτικός κατακερματισμός

Κάνοντας μια αναδρομή στο πολιτικό σκηνικό πριν από το 2010, η κ. Μπακογιάννη θύμισε την εναλλαγή μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας, γεγονός που εξασφάλιζε μια συνέχεια στη διακυβέρνηση, καθώς η παράδοση ενός υπουργείου γινόταν τότε σε έναν άνθρωπο που, σε γενικές γραμμές, γνώριζε το αντικείμενο και μπορούσε να συνεχίσει το έργο του προκατόχου του.

Στη συνέχεια, όπως σημείωσε, επικράτησε ένας έντονος πολιτικός κατακερματισμός —φαινόμενο που παρατηρείται σε ολόκληρη την Ευρώπη— ο οποίος οδηγεί σε ευρύτερη δυσαρέσκεια και άρνηση απέναντι στο πολιτικό σύστημα με τη λογική «αυτός δεν μ’ αρέσει».

Η ανάγκη για σταθερότητα στο σύγχρονο γεωπολιτικό περιβάλλον

Ωστόσο, υπογραμμίζοντας ότι «κάποιος πρέπει να κυβερνήσει», η κ. Μπακογιάννη, ανέφερε: «Αυτή τη στιγμή με την τρομερή ανασφάλεια και αυτό το γεωπολιτικό περιβάλλον, το να έχεις σταθερή κυβέρνηση είναι το παν», συμπληρώνοντας πως «τα πάντα είναι πολιτικά σε αυτή τη ζωή» και ότι έχει βαρύνουσα σημασία το ποιος καλείται να διαχειριστεί το μέλλον της χώρας.

Η σύγκριση των πολιτικών αρχηγών και η κριτική στην αντιπολίτευση

Αναφερόμενη στα διλήμματα της διακυβέρνησης και στις εναλλακτικές προτάσεις, σημείωσε:

«Εάν υπήρχε εναλλακτική πρόταση, εάν υπήρχε ένας άλλος, θα το βλέπαμε, ωστόσο η σύγκριση θα γίνει μεταξύ Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη, μεταξύ Μητσοτάκη και Τσίπρα, που μας λέει ότι θα ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ». Όπως πρόσθεσε, «εμείς ειλικρινά πιστεύουμε ότι σ’ αυτή τη φάση ο Μητσοτάκης κάνει καλύτερη δουλειά απ’ τους άλλους δύο», αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι ο πρωθυπουργός έχει «πολλά ελαττώματα», με ένα από αυτά να είναι ότι «εννοεί αυτά που λέει».

Παράλληλα, άσκησε αυστηρή κριτική στην αντιπολίτευση για τα δημοσιονομικά:

«Η αντιπολίτευση του ζητάει να τα δώσει όλα, να ανοίξει το πορτοφόλι και να δώσει παραπάνω από όσα μπορεί η χώρα να αντέξει. Όταν μιλάμε για αγραμματοσύνη, δεν ξέρουν οι άνθρωποι, εντάξει, η άγνοια συγχωρείται. Αυτό που δεν συγχωρείται είναι η σκόπιμη παραπληροφόρηση», τονίζοντας πως τόσο ο Νίκος Ανδρουλάκης όσο και ο Αλέξης Τσίπρας γνωρίζουν ποιο είναι το όριο πληρωμών.

«Βλέπω αλαζονεία σε υπουργούς του Μητσοτάκη»

Περνώντας στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος, η κ. Μπακογιάννη, αναφέρθηκε στην κόπωση αλλά και σε συμπεριφορές που παρατηρούνται σε ορισμένα στελέχη. «Μετά από 8 χρόνια υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κουράσει, όμως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει εναλλακτική», δήλωσε χαρακτηριστικά, στέλνοντας παράλληλα ένα ευθύ μήνυμα προς την κυβερνητική ομάδα: «Βλέπω αλαζονεία σε υπουργούς του Μητσοτάκη και θα έλεγα να ξεκαβαλικέψουνε. Έχουμε και τέτοια φαινόμενα και θα πρέπει να κοπούνε και άμεσα».