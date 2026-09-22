Πετρέλαιο θέρμανσης: Νέος οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για το αυξημένο επίδομα και την επιδότηση στην αντλία – Αναλυτικά παραδείγματα

Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένονται ανακοινώσεις από τα αρμόδια υπουργεία για μέτρα στήριξης στα καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της οριζόντιας αύξησης του επιδόματος θέρμανσης και της κρατικής επιδότησης στην αντλία. Στόχος είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί κάτω από 1,75 ευρώ στις 15 Οκτωβρίου, με το enikonomia.gr να παρουσιάζει έναν οδηγό ερωτήσεων-απαντήσεων για την χειμερινή περίοδο 2026-2027.

EN
Γράφει η
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Οικονομία

επίδομα
Πηγή ΦΩΤΟ: unsplash.com
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας αναμένεται να γίνουν ανακοινώσεις για μέτρα στήριξης στα καύσιμα, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης αλλά και η κρατική επιδότηση στην αντλία.
  • Στόχος είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, με την έναρξη της διάθεσης στις 15 Οκτωβρίου, να διαμορφωθεί κάτω του 1,75 ευρώ.
  • Το enikonomia.gr παρουσιάζει έναν χρήσιμο οδηγό με ερωτήσεις και απαντήσεις για το επίδομα θέρμανσης της χειμερινής περιόδου 2026-2027 και την επιδότηση στην αντλία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Μέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας αναμένεται να γίνουν εκτός απροόπτου οι ανακοινώσεις από τα αρμόδια υπουργεία για την εξειδίκευση μέτρων στήριξης αναφορικά με τα καύσιμα μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται και η οριζόντια αύξηση του ποσού του επιδόματος θέρμανσης αλλά και η χορήγηση της κρατικής επιδότησης και ενδεχομένως και έκπτωσης διυλιστηρίων στην αντλία.

Πιερρακάκης για πετρέλαιο θέρμανσης: Δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια και ο αριθμός των δικαιούχων για το επίδομα

Ο στόχος είναι στις 15 Οκτωβρίου, όταν θα αρχίσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, να είναι κάτω του 1,75 ευρώ.

Της Κατερίνας Φεσσά

Κυριάκος Μητσοτάκης: Παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης και αύξηση του επιδόματος – «Η χώρα έχει αλλάξει και συνεχίζει να αλλάζει»

Στο πλαίσιο αυτό, το enikonomia.gr παρουσιάζει έναν χρήσιμο οδηγό με ερωτήσεις και απαντήσεις για το επίδομα θέρμανσης της χειμερινής περιόδου 2026-2027 αλλά και για την επιδότηση και ενδεχομένως και έκπτωσης στην αντλία. Αναλυτικά:

Διαβάστε περισσότερα στο enikonomia.gr 

Καύσιμα: Αντίστροφη μέτρηση για τα νέα μέτρα στήριξης – Τι αλλάζει σε πετρέλαιο θέρμανσης και diesel

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ