Πετρέλαιο θέρμανσης: Νέος οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για το αυξημένο επίδομα και την επιδότηση στην αντλία – Αναλυτικά παραδείγματα

Μέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας αναμένεται να γίνουν εκτός απροόπτου οι ανακοινώσεις από τα αρμόδια υπουργεία για την εξειδίκευση μέτρων στήριξης αναφορικά με τα καύσιμα μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται και η οριζόντια αύξηση του ποσού του επιδόματος θέρμανσης αλλά και η χορήγηση της κρατικής επιδότησης και ενδεχομένως και έκπτωσης διυλιστηρίων στην αντλία.

Ο στόχος είναι στις 15 Οκτωβρίου, όταν θα αρχίσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, να είναι κάτω του 1,75 ευρώ.

Της Κατερίνας Φεσσά

Στο πλαίσιο αυτό, το enikonomia.gr παρουσιάζει έναν χρήσιμο οδηγό με ερωτήσεις και απαντήσεις για το επίδομα θέρμανσης της χειμερινής περιόδου 2026-2027 αλλά και για την επιδότηση και ενδεχομένως και έκπτωσης στην αντλία. Αναλυτικά:

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