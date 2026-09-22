Μητέρα αποκαλύπτει πώς έχασε 60 κιλά με απλές αλλαγές στον τρόπο ζωής της – Η διατροφή της πριν και μετά την απώλεια βάρους

Μια μητέρα από τη Βρετανία κατάφερε να χάσει 60 κιλά και να αλλάξει ριζικά την καθημερινότητά της, ξεκινώντας από απλές αλλαγές στη διατροφή της. Από τα έτοιμα γεύματα, τα γλυκά και τα αναψυκτικά με ζάχαρη, πέρασε στο σπιτικό φαγητό, τον προγραμματισμό των γευμάτων και τις πιο δραστήριες συνήθειες, με το air fryer να αποκτά πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο στην οικογενειακή κουζίνα.

Από τα 123 στα 63 κιλά: Η εντυπωσιακή μεταμόρφωση μιας 34χρονης μητέρας

Η Lorraine Jervis-Garner, αισθητικός στο επάγγελμα, δυσκολευόταν να χάσει βάρος μετά τη γέννηση της κόρης της, Ayda και όπως εξομολογήθηκε η ίδια, ένιωθε ότι είχε «χάσει τον εαυτό της».

Φτάνοντας στο μέγιστο βάρος των 123 κιλών και φορώντας νούμερο 52 (UK 22), γνώριζε ότι έπρεπε να δράσει. Με έμπνευση από την επιτυχημένη προσπάθεια της μητέρας της, η 34χρονη από το Holmes Chapel του Cheshire της Αγγλίας εντάχθηκε σε έναν από τους δημοφιλείς οργανισμούς απώλειας βάρους στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Ιανουάριο του 2023. Σήμερα ζυγίζει 63 κιλά, φοράει νούμερο 38 (UK 8) και απολαμβάνει έναν δραστήριο τρόπο ζωής, κάτι που κάποτε θεωρούσε ανέφικτο.

Η εντυπωσιακή μεταμόρφωση της ενέπνευσε ολόκληρη την οικογένεια: από τον 33χρονο σύζυγό της Ryan, μέχρι την 70χρονη μητέρα της Loretta, η οποία παρακολουθεί την ίδια ομάδα και έχει χάσει 19 κιλά. Παράλληλα, η 3χρονη Ayda την βοηθάει πλέον στην κουζίνα και έχει υιοθετήσει τις υγιεινές συνήθειες της μητέρα της.

«Ένιωθα ότι είχα χάσει τον εαυτό μου»

Η Lorraine δήλωσε: «Ήθελα να γίνω ένα θετικό πρότυπο για την Ayda. Πήρα πάνω από 13 κιλά κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Ένιωθα άβολα με το σώμα μου και ότι είχα χάσει τον εαυτό μου. Μετά τη γέννηση της κόρης μου, δυσκολευόμουν να φροντίσω τον εαυτό μου. Συχνά παρέλειπα γεύματα και βασιζόμουν σε επεξεργασμένα τρόφιμα για να αντέξω τις απαιτητικές μέρες με ένα νεογέννητο, μαζί με αναψυκτικά με ζάχαρη και έτοιμα γεύματα. Κοιτάζοντας πίσω, απλώς δεν τρεφόμουν σωστά».

Η στροφή στην υγιεινή διατροφή και η οργάνωση

«Ξαφνικά κατάλαβα ότι το υγιεινό φαγητό μπορεί να είναι απολαυστικό. Σταμάτησα να βασίζομαι στο delivery και τα έτοιμα γεύματα και άρχισα να μαγειρεύω από το μηδέν, να προγραμματίζω τα γεύματά μας και να οργανώνομαι. Δεν είχα κάνει ποτέ ξανά εβδομαδιαία λίστα τροφίμων, αλλά μόλις άρχισα να προγραμματίζω εκ των προτέρων, έγινε πολύ πιο εύκολο να κάνω υγιεινές επιλογές για όλη την οικογένεια», αποκάλυψε η γυναίκα.

«Τώρα προγραμματίζω τα οικογενειακά γεύματα για όλη την εβδομάδα. Το αγαπημένο φαγητό της Ayda —οι κοτομπουκιές— φτιάχνεται πλέον από το μηδέν στο air fryer και σερβίρεται με στικς καρότου και αρακά. Πλέον απολαμβάνουμε γεύματα όπως κοτόπουλο, σπιτικές πατάτες με σαλάτα και καλαμπόκι, καθώς και άλλα οικογενειακά πιάτα γεμάτα θρεπτικά συστατικά που μας αρέσει να τρώμε όλοι μαζί. Στην Ayda αρέσει πολύ να με βοηθάει στο μαγείρεμα, είναι πάντα μαζί μου στην κουζίνα. Ελπίζω πραγματικά να της δίνω ένα θετικό παράδειγμα και να της μαθαίνω υγιεινές συνήθειες που θα τη συντροφεύουν καθώς μεγαλώνει», ανέφερε επίσης η γυναίκα.

Η 34χρονη άφησε πίσω της τα επεξεργασμένα τρόφιμα, τα έτοιμα γεύματα και το φαγητό απ’ έξω, επιλέγοντας σπιτικά πιάτα παρασκευασμένα με φρέσκα υλικά. «Τα ντουλάπια μας δεν είναι πλέον γεμάτα με πατατάκια, σοκολάτες και μπισκότα, στα οποία βασιζόμουν κάποτε καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Αντίθετα, απολαμβάνουμε πιο υγιεινές και χορταστικές επιλογές για σνακ, όπως φέτες μήλου, λαχανικά ή κριτσίνια με χούμους, γιαούρτι με χαμηλά λιπαρά, ψωμί ολικής άλεσης ή σπιτικό ψωμί μπανάνας (banana bread) – επιλογές που μας κρατούν όλους χορτάτους για περισσότερη ώρα», είπε η ίδια.

Ο σύζυγός της, Ryan, έχει επίσης ωφεληθεί από αυτή την αλλαγή, καθώς παρόλο που δεν χρειαζόταν να χάσει βάρος, είναι πλέον πιο αδύνατος. Το βάρος του παραμένει σταθερό χάρη στις πιο υγιεινές οικογενειακές διατροφικές συνήθειες.

Η σημασία της υποστήριξης στην απώλεια βάρους

Η Lorraine αποδίδει την επιτυχία της στην ενθάρρυνση που έλαβε τόσο από την οικογένειά της όσο και από τα μέλη του οργανισμού απώλειας βάρους στη Βρετανία: «Υπήρχαν στιγμές που η απώλεια βάρους επιβραδύνθηκε και άρχισα να αμφιβάλλω για τον εαυτό μου. Τον πρώτο χρόνο έχασα περίπου 13 κιλά και στη συνέχεια το βάρος μου παρέμεινε σταθερό για ένα διάστημα. Η Julie και η ομάδα με καθησύχασαν ότι αυτό δεν ήταν πισωγύρισμα και με βοήθησαν να εστιάσω στις υγιεινές συνήθειες που είχα χτίσει, αντί μόνο στον αριθμό στη ζυγαριά.

Η υποστήριξή τους με βοήθησε να συνειδητοποιήσω πόσο μακριά είχα φτάσει, ειδικά σε μια πιεστική περίοδο με ένα μωρό στο σπίτι, και μου έδωσε την αυτοπεποίθηση να συνεχίσω. Όταν οι άνθρωποι άρχισαν να το παρατηρούν, έχοντας χάσει περίπου 25 κιλά, πήρα πραγματικά μεγάλη ώθηση που με βοήθησε να διατηρήσω το κίνητρό μου».

Ο σημαντικός ρόλος της σωματικής άσκησης

Η σωματική άσκηση έγινε επίσης σημαντικό κομμάτι στη ζωή της μητέρας, ξεκινώντας με βραδινούς περιπάτους στο χωριό της, πριν περάσει σε μεγαλύτερες οικογενειακές βόλτες με την κόρη της, Ayda, και τον σκύλο τους, Hugo, ενώ πλέον έχει βάλει το τρέξιμο στη ζωή της.

«Πάντα μου άρεσε το τρέξιμο, αλλά όταν είχα περισσότερα κιλά πονούσαν οι αστράγαλοί μου και αναρωτιόμουν πώς τα κατάφερναν οι άλλοι. Τώρα είμαι κι εγώ ένας από αυτούς τους ανθρώπους. Μπορώ να βγω έξω και να κάνω μια διαδρομή 5 χιλιομέτρων σε μισή ώρα. Έχω επίσης ανακαλύψει την αγάπη μου για το padel και το CrossFit», δήλωσε η ίδια.

Βελτίωση της καθημερινότητας και επαγγελματική ανανέωση

Η επαγγελματική της ζωή ως αισθητικός έχει επίσης βελτιωθεί θεαματικά. «Συνήθιζα να υποφέρω από πόνους στην πλάτη και είχα σταματήσει να κάνω θεραπείες μασάζ εξαιτίας αυτού. Τώρα μπορώ να είμαι όλη μέρα όρθια και να εργάζομαι άνετα. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι ότι γνωρίζω πως η Ayda έχει μια δραστήρια μαμά που μπορεί να τρέξει μαζί της, να παίξει και να αποτελέσει ένα υγιές πρότυπο.

Μερικές φορές κοιτάζω την οικογένειά μας και πιστεύω ότι οι άνθρωποι πιθανώς υποθέτουν ότι είμασταν πάντα υγιείς και δραστήριοι – η αλήθεια είναι ότι δεν ήμασταν. Ο άνθρωπος που είμαι τώρα είναι αυτός που πάντα ήθελα να γίνω. Τίποτα δεν συγκρίνεται με το πώς νιώθω σήμερα. Πάνω απ’ όλα, είμαι υπερήφανη που η Ayda μεγαλώνει βλέποντας τις υγιεινές συνήθειες ως μέρος της καθημερινής οικογενειακής ζωής», είπε η γυναίκα.

Πώς η απώλεια βάρους των γονέων βελτιώνει την υγεία και τη διατροφή των παιδιών

Η ιστορία της Lorraine αντικατοπτρίζει τα συμπεράσματα μιας νέας, ανεξάρτητης επιστημονικής μελέτης που δημοσιεύτηκε στο διεθνές ιατρικό περιοδικό BMJ Paediatrics Open. Η έρευνα αποκαλύπτει ότι πολλοί γονείς που συμμετέχουν σε ομάδες διαχείρισης βάρους παρατήρησαν θετικές αλλαγές στις συνήθειες των παιδιών τους, όπως αυξημένη σωματική δραστηριότητα και πιο υγιεινή διατροφή.

Η έρευνα, η οποία χρηματοδοτήθηκε από το Εθνικό Ινστιτούτο Έρευνας για την Υγεία και τη Φροντίδα της Βρετανίας (NIHR), εξέτασε τις εμπειρίες 396 μελών του οργανισμού Slimming World με παιδιά ηλικίας 5 έως 11 ετών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι περισσότεροι από τους μισούς γονείς (67%) που ανησυχούσαν για το βάρος του παιδιού τους ένιωσαν μεγαλύτερη παρακίνηση να το υποστηρίξουν αφού αντιμετώπισαν πρώτα το δικό τους βάρος.

Τα βασικά ευρήματα της μελέτης

Πιο υγιεινή διατροφή: Σχεδόν οι μισοί γονείς (48%) ανέφεραν ότι η διατροφή των παιδιών τους βελτιώθηκε σημαντικά αφότου οι ίδιοι εντάχθηκαν στο πρόγραμμα απώλειας βάρους.

Αύξηση της σωματικής άσκησης: Πάνω από το ένα τέταρτο (27%) δήλωσε ότι τα παιδιά τους έγιναν πιο δραστήρια σωματικά.

Η έρευνα διεξήχθη στο Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ, σε μια περίοδο που οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι νεότεροι ενήλικες αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο μελλοντικής αύξησης βάρους. Παγκόσμιες μελέτες προβλέπουν ότι 1 στα 3 παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενηλίκους θα ζει με υπερβολικό βάρος ή παχυσαρκία έως το 2050, ενώ τα δεδομένα δείχνουν ότι τα παιδιά γονέων με παχυσαρκία έχουν αυξημένες πιθανότητες να εμφανίσουν και τα ίδια την πάθηση.

«Τα ευρήματα της έρευνας επιβεβαιώνουν αυτό που γνωρίζουμε εδώ και καιρό: όταν οι γονείς υιοθετούν υγιεινές συνήθειες, τα οφέλη γίνονται μέρος της καθημερινής οικογενειακής ζωής», δηλώνει η διατροφολόγος Dr. Sarah-Elizabeth Bennett.

Η εντυπωσιακή αλλαγή της Lorraine

Αρχικό βάρος: 123,4 κιλά

Απώλεια βάρους: 60,33 κιλά

Σημερινό βάρος: 63 κιλά

Ύψος: 1,68 μ.

Η διατροφή της πριν και μετά την απώλεια βάρους

Πριν την απώλεια βάρους

Πρωινό: 6 μπισκότα γεμιστά με κρέμα και ένα φλιτζάνι τσάι.

Δεκατιανό: Μπισκότα (συνήθως περίπου 6 γεμιστά).

Μεσημεριανό: 2 κουτιά αναψυκτικό με ζάχαρη, 2-3 σακουλάκια πατατάκια και μία μπάρα σοκολάτας.

Βραδινό: Πίτσα delivery, αναψυκτικό με ζάχαρη και ένα σακουλάκι σοκολατάκια για επιδόρπιο.

Μετά την απώλεια βάρους

Πρωινό: Overnight oats (βρώμη που έχει ετοιμάσει από το προηγούμενο βράδυ) με άπαχο γιαούρτι, φρέσκα σμέουρα (raspberries) και φράουλες ή τα Σαββατοκύριακα ένα σάντουιτς με μπέικον.

Μεσημεριανό: Σαλάτα με κοτόπουλο ή ομελέτα με τυρί και σαλάτα, συνοδευόμενη από ένα αναψυκτικό λεμονάδα χωρίς ζάχαρη.

Βραδινό: Κοτόπουλο με σπιτικές πατάτες φούρνου, σαλάτα και ένα επιδόρπιο γιαουρτιού με γεύση χωρίς λιπαρά.

Έξυπνη επιλογή (Smart Swap): Λικέρ με χυμό κράνμπερι σε μεγάλο ποτήρι με πολύ πάγο.

Προσοχή: Η ιστορία της Lorraine αποτελεί μια προσωπική εμπειρία απώλειας βάρους και οι αλλαγές που λειτούργησαν για εκείνη δεν είναι απαραίτητα κατάλληλες για όλους. Η απώλεια βάρους, ιδιαίτερα όταν είναι σημαντική, χρειάζεται να γίνεται με ασφαλή και εξατομικευμένο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία, το ιατρικό ιστορικό, τις διατροφικές ανάγκες και τυχόν προβλήματα υγείας.

Πριν ξεκινήσετε οποιοδήποτε πρόγραμμα διατροφής, άσκησης ή σημαντικής απώλειας βάρους, είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε τον γιατρό ή έναν άλλο κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία υγείας, ώστε να σας καθοδηγήσει με βάση τις δικές σας ανάγκες. Το ίδιο ισχύει ιδιαίτερα για παιδιά και εφήβους, όπου οι διατροφικές αλλαγές και η διαχείριση του βάρους θα πρέπει να γίνονται με την καθοδήγηση παιδίατρου ή άλλου ειδικού.