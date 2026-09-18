Γυναίκα που αντιμετωπίζει ορμονική διαταραχή αποκαλύπτει: «Έχασα 21 κιλά αλλάζοντας μία συνήθεια στη διατροφή μου»

Η απώλεια βάρους μπορεί να αποτελέσει μεγάλη πρόκληση για τις γυναίκες που ζουν με Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών (PMOS), ιδιαίτερα όταν συνυπάρχει αντίσταση στην ινσουλίνη. Μία γυναίκα μοιράζεται την προσωπική της ιστορία, εξηγώντας πως κατάφερε να χάσει 21 κιλά με ορισμένες αλλαγές στη διατροφή και την καθημερινότητά της, οι οποίες την βοήθησαν να πετύχει τον στόχο της.

PMOS: Η ορμονική διαταραχή που μπορεί να επηρεάσει ολόκληρο τον οργανισμό

Υπολογίζεται ότι εκατομμύρια γυναίκες ζουν με το Πολυενδοκρινικό Μεταβολικό Ωοθηκικό Σύνδρομο ή Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών (PMOS) και πολλές από αυτές παλεύουν καθημερινά με το βάρος τους ως αποτέλεσμα της ορμονικής αυτής διαταραχής.

Ο Σεπτέμβριος είναι ο Μήνας Ευαισθητοποίησης για το PMOS, μια σημαντική αφορμή για να ανοίξει ο διάλογος γύρω από αυτή την ορμονική διαταραχή που επηρεάζει ολόκληρο τον οργανισμό και τις εξουθενωτικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει στις γυναίκες που διαγιγνώσκονται με αυτή την πάθηση.

Η αύξηση βάρους θεωρείται ευρέως μία από πιο δύσκολες πτυχές της ζωής με το σύνδρομο PMOS. Η δημοσιογράφος Zahna Eklund μοιράζεται την προσωπική της εμπειρία και εξηγεί πώς κατάφερε να χάσει 21 κιλά ενώ παλεύει με την πάθηση.

Η διάγνωση με PMOS και ο αγώνας με το βάρος

Η Zahna Eklund αποκαλύπτει: «Διαγνώστηκα με PMOS περίπου πριν από τέσσερα χρόνια. Πάλευα με ασταθή περίοδο από τότε που ήμουν έφηβη. Συχνά περνούσα μήνες χωρίς περίοδο, ενώ όταν ερχόταν, ήταν έντονη, επώδυνη και διαρκούσε σχεδόν δύο εβδομάδες.

Είχα επίσης όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά συμπτώματα της πάθησης:

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Πριν το καταλάβω, μου συνταγογράφησαν αντισυλληπτικά χάπια και μου είπαν —όπως λένε σε πολλές γυναίκες όταν αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε ιατρικό πρόβλημα— να χάσω βάρος. Πάντα πάλευα με το βάρος μου. Μετά από χρόνια αυξομειώσεων και αποτυχημένων προσπαθειών να αδυνατίσω, είχα απλώς αποδεχτεί ότι αυτό ήταν μέρος του εαυτού μου. Όλα άλλαξαν όταν οι γιατροί μου χτύπησαν το «καμπανάκι» του κινδύνου τον Αύγουστο του περασμένου έτους. Έτσι πήρα την απόφαση να δράσω, όσο δύσκολο κι αν ήταν».

Πώς κατάφερε η γυναίκα να χάσει 21 κιλά

«Περίπου πριν από 12 μήνες, μου ανακοινώθηκε ότι δεν μπορούσα πλέον να παίρνω το συνδυασμένο αντισυλληπτικό χάπι που κρατούσε σταθερό τον κύκλο μου. Στα 107 κιλά, ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) μου ήταν πολύ υψηλός για να θεωρείται ασφαλής η λήψη του, καθώς αυξανόταν ο κίνδυνος θρομβώσεων.

Παραπέμφθηκα σε ένα διαδικτυακό πρόγραμμα απώλειας βάρους 12 εβδομάδων για να με βοηθήσει να μείνω πιστή στους στόχους μου, και στη συνέχεια συνέχισα μόνη μου. Έναν χρόνο μετά, με ενσυνείδητες διατροφικές επιλογές και τακτική σωματική άσκηση, το βάρος μου βρίσκεται πλέον στα 86 κιλά. Νιώθω πολύ πιο ευτυχισμένη με το σώμα μου και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε μία μόνο βασική αλλαγή στη διατροφή μου», εξομολογείται η Zahna.

«Τι άλλαξα στη διατροφή μου για να χάσω βάρος»

«Είτε αντιμετωπίζετε Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών, κάποια άλλη μεταβολική διαταραχή, είτε απλώς θέλετε να χάσετε κιλά, γνωρίζετε πολύ καλά πόσο εξαιρετικά δύσκολο μπορεί να είναι. Δεν υπάρχει καμία μαγική δίαιτα που να λειτουργεί για όλους, ενώ η πλήρης αποκοπή των αγαπημένων σας τροφίμων μπορεί γρήγορα να σας προκαλέσει δυσαρέσκεια — οδηγώντας σας με μεγαλύτερη βεβαιότητα στο να τα παρατήσετε.

Για εμένα, η μεγαλύτερη αλλαγή ήρθε όταν άρχισα να αποφεύγω τους υδατάνθρακες. Οι υδατάνθρακες, όπως τα ζυμαρικά, το ρύζι και οι πατάτες, αποτελούν σημαντικό μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής και δεν πρέπει να κόβονται τελείως. Ωστόσο, υπάρχουν πολύ πιο υγιεινές εναλλακτικές. Συγκεκριμένα, η αντικατάσταση των λευκών ζυμαρικών και του λευκού ψωμιού με τα αντίστοιχα προϊόντα ολικής άλεσης», αναφέρει η γυναίκα.

Η σημασία των υδατανθράκων στο Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών (PCOS)

Η Dr. Nadia Ahmad, γιατρός του NHS και ιδρύτρια της κλινικής The Weight Care Clinic, εξηγεί: «Το Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών συνδέεται στενά με την αντιστάση στην ινσουλίνη για πολλές γυναίκες, επομένως το είδος των υδατανθράκων που καταναλώνουμε έχει μεγάλη σημασία. Οι υδατάνθρακες ολικής αλέσεως, όπως η βρώμη, το ψωμί ολικής αλέσεως, το καστανό ρύζι και τα ζυμαρικά ολικής, περιέχουν γενικά περισσότερες φυτικές ίνες και χωνεύονται πιο αργά σε σύγκριση με τους επεξεργασμένους υδατάνθρακες.

Αυτό βοηθά ώστε η αύξηση της γλυκόζης στο αίμα να μην είναι απότομη, ενώ παράλληλα συμβάλλει στο αίσθημα του κορεσμού και στην καλή υγεία του πεπτικού συστήματος. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι γυναίκες με ΣΠΩ πρέπει να αποκλείσουν εντελώς τους υδατάνθρακες. Προτρέπω πάντα να εστιάζουμε στην ποιοτική αξία του υδατάνθρακα και στο με τι συνδυάζεται στο πιάτο μας, παρά να βάζουμε ταμπέλες στα τρόφιμα ως “καλά” ή “κακά”», προσθέτει η ίδια.

Μικρές αλλαγές, εντυπωσιακά αποτελέσματα

Σε ένα βίντεο που ανέβασα πρόσφατα στο TikTok, η Zahna δείχνει ορισμένα από τα γεύματα που έχει εντάξει πλέον τακτικά στην καθημερινή της διατροφή, τα περισσότερα από τα οποία περιέχουν υδατάνθρακες ολικής αλέσεως ή είναι γενικότερα χαμηλά σε υδατάνθρακες.

Τι άλλο πρέπει να περιλαμβάνει μια διατροφή για το Σύνδρομο PMOS

«Δεν υπάρχει μία ενιαία διατροφή που να ταιριάζει σε όλους όσους πάσχουν από PMOS (Πολυενδοκρινικό Μεταβολικό Σύνδρομο), αλλά ένα βασικό σημείο που πρέπει να εξεταστεί είναι η ποσότητα πρωτεΐνης στο καθημερινό διαιτολόγιο. Πριν αποφασίσω να χάσω βάρος για λόγους υγείας, απολάμβανα συχνά για βραδινό ένα μεγάλο μπολ ζυμαρικών ή στιγμιαία νουντλς — γεύματα που δεν περιείχαν καθόλου πρωτεΐνη.

Τώρα, φροντίζω πάντα να προσθέτω μια πηγή πρωτεΐνης σε κάθε μου γεύμα. Συχνά βαριέμαι όταν πρόκειται για το μαγείρεμα του βραδινού και πάντα ξεχνώ να βγάλω κρέας από την κατάψυξη, οπότε έχω πάντα πρόχειρη μια συσκευασία με κιμά ή κομμάτια κοτόπουλου Quorn (υποκατάστατο κρέατος) για το τηγάνι — μια εξαιρετική επιλογή αν αποφεύγετε το κρέας», αναφέρει η Zahna.

Η Dr. Nadia εξηγεί: «Η πρωτεΐνη είναι ιδιαίτερα χρήσιμη επειδή συμβάλλει στο αίσθημα του κορεσμού, υποστηρίζει τη μυϊκή μάζα και κάνει τα γεύματα πιο χορταστικά. Συχνά προτείνω την προσθήκη μιας πηγής πρωτεΐνης σε κάθε κύριο γεύμα, είτε πρόκειται για αυγά, ψάρι, κοτόπουλο, ελληνικό γιαούρτι, τόφου, φακές, φασόλια είτε για οποιαδήποτε άλλη επιλογή προτιμά ο καθένας».

Υπάρχουν τροφές που πρέπει να καταναλώνονται ή να αποφεύγονται στη διατροφή για PMOS;

Το σημαντικότερο πράγμα που πρέπει να θυμάστε όταν προσπαθείτε να χάσετε βάρος για οποιονδήποτε λόγο είναι ότι το φαγητό πρέπει να παραμένει απολαυστικό. Όλες οι τροφές μπορούν να καταναλώνονται με μέτρο, αλλά αν έχετε PMOS και γνωρίζετε ότι εμφανίζετε αντίσταση στην ινσουλίνη, τότε οι τροφές που αυξάνουν απότομα το σάκχαρο στο αίμα δεν πρέπει να καταναλώνονται τακτικά.

Το να φάτε περιστασιακά μια σοκολάτα δεν πρόκειται να καταστρέψει όλη σας την πρόοδο. Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι η συνέπεια είναι πιο σημαντική από την τελειότητα. Αυτό ήταν ένα μάθημα που έμαθα κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος απώλειας βάρους 12 εβδομάδων και με συντροφεύει τον τελευταίο χρόνο.

Η Dr. Nadia σημειώνει: «Αντί για τον πλήρη αποκλεισμό τροφών, είναι πιο ωφέλιμο να μειώσετε τη συχνότητα κατανάλωσης επεξεργασμένων τροφίμων, καθώς και γευμάτων με πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε επεξεργασμένους υδατάνθρακες και προστιθέμενη ζάχαρη — ειδικά όταν αυτά αντικαθιστούν πιο ισορροπημένες διατροφικές επιλογές. Το φαγητό πρέπει να παραμένει απόλαυση. Ένα βιώσιμο διατροφικό μοτίβο που μπορείτε να διατηρήσετε μακροπρόθεσμα είναι πολύ πιο χρήσιμο από μια ακραία δίαιτα δύο εβδομάδων».

«Εξακολουθώ να απολαμβάνω την πίτσα, έφαγα τούρτα στα γενέθλιά μου και δεν περιορίζω ποτέ τον εαυτό μου όταν βγαίνω έξω για φαγητό με φίλους ή την οικογένειά μου. Στα 86 κιλά, το ταξίδι μου απέχει πολύ από το να ολοκληρωθεί, αλλά βρίσκομαι πολύ κοντά στον πρώτο μου ενδιάμεσο στόχο: τα 80 κιλά. Αυτό το βάρος θα μεταφέρει τον Δείκτη Μάζας Σώματός μου (ΔΜΣ) από την κατηγορία της “παχυσαρκίας” στην κατηγορία του “υπέρβαρου” για πρώτη φορά στην ενηλικίωσή μου», εξηγεί η Zahna.

Προσοχή: Κάθε οργανισμός είναι διαφορετικός και, ιδιαίτερα στην περίπτωση του Συνδρόμου Πολυκυστικών Ωοθηκών και της αντίστασης στην ινσουλίνη, οι διατροφικές και θεραπευτικές ανάγκες μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από γυναίκα σε γυναίκα. Η εμπειρία της Zahna αποτελεί μια προσωπική ιστορία και δεν θα πρέπει να θεωρείται ως γενικός οδηγός απώλειας βάρους ή αντιμετώπισης του PMOS.

Πριν από οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή στη διατροφή, την άσκηση ή τη φαρμακευτική αγωγή, είναι σημαντικό να συμβουλεύεστε πάντα τον γιατρό σας ή έναν εξειδικευμένο διαιτολόγο-διατροφολόγο, ώστε να διαμορφωθεί ένα ασφαλές και εξατομικευμένο πλάνο, λαμβάνοντας υπόψη το ιατρικό ιστορικό, τις ανάγκες και τους στόχους σας. Η απώλεια βάρους δεν χρειάζεται να βασίζεται σε αυστηρούς περιορισμούς· η σωστή καθοδήγηση μπορεί να βοηθήσει ώστε οι αλλαγές να είναι σταδιακές, ρεαλιστικές και, κυρίως, βιώσιμες μακροπρόθεσμα.