Γυναίκα που έχασε 35 κιλά σε 12 μήνες μοιράζεται τις απλές συνήθειες που την βοήθησαν στην απώλεια βάρους

Η απώλεια βάρους δεν χρειάζεται απαραίτητα να βασίζεται σε αυστηρές δίαιτες ή εξαντλητικές προπονήσεις. Γυναίκα κατάφερε να χάσει 35 κιλά μέσα σε 12 μήνες, υιοθετώντας μια σειρά από απλές καθημερινές συνήθειες, όπως η προετοιμασία γευμάτων, η κατανάλωση περισσότερης πρωτεΐνης, το περπάτημα και η προπόνηση με βάρη.

Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 35 κιλά σε 12 μήνες με απλές αλλαγές στον τρόπο ζωής της

Η απώλεια βάρους δεν απαιτεί πάντα πολύπλοκες δίαιτες ή εξαντλητικά προγράμματα γυμναστικής. Για την Shavy Jain, ο συνδυασμός προετοιμασίας γευμάτων, ελέγχου των μερίδων, καθημερινής κίνησης και προπόνησης ενδυνάμωσης ήταν το «κλειδί» που την βοήθησε να χάσει 35 κιλά σε 12 μήνες. Η ίδια μοιράστηκε τις πρακτικές συνήθειες που ακολούθησε και την βοήθησαν στην απώλεια βάρους.

Προετοιμασία γευμάτων

Μικρές αλλαγές στην καθημερινή διατροφή

Περπάτημα μετά τα γεύματα

Υγιεινές επιλογές στο σπίτι

Ζύγισμα μερίδων και καταγραφή θερμίδων

Προπόνηση ενδυνάμωσης

Προετοιμασία γευμάτων (Meal Prep)

Μία από τις βασικές στρατηγικές της Jain ήταν να μαγειρεύει διπλή ποσότητα στο βραδινό γεύμα — μία μερίδα για το ίδιο βράδυ και μία για το μεσημεριανό της επόμενης ημέρας. Η προετοιμασία γευμάτων διευκολύνει τον προγραμματισμό της διατροφής και μειώνει την πιθανότητα να καταφύγετε σε έτοιμα, θερμιδικά επιβαρυμένα φαγητά όταν πεινάτε.

Επιπλέον, η ίδια συνιστά το πρωινό να παραμένει απλό και σταθερό, κατά προτίμηση πλούσιο σε πρωτεΐνη. Η πρωτεΐνη αυξάνει το αίσθημα του κορεσμού και είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της μυϊκής μάζας κατά τη διάρκεια της απώλειας βάρους.

Υγιεινές επιλογές στο σπίτι

Η Jain προτείνει να δίνετε μεγάλη προσοχή σε υλικά που αυξάνουν αθόρυβα τις θερμίδες, όπως τα λάδια μαγειρέματος και το βούτυρο. Αντί να αποκλείετε εντελώς τροφές, η εστίαση στο μέγεθος της μερίδας και στη συνολική ημερήσια πρόσληψη θερμίδων κάνει τη δίαιτα πολύ πιο βιώσιμη μακροπρόθεσμα.

Συνιστά επίσης να έχετε πάντα διαθέσιμα υγιεινά σνακ πλούσια σε πρωτεΐνη (όπως άπαχα τυριά ή ψητά ρεβίθια). Όταν έχετε θρεπτικές επιλογές σε άμεση πρόσβαση, αποφεύγετε το αλόγιστο τσιμπολόγημα.

Περπάτημα μετά τα γεύματα

Η σωματική άσκηση δεν σημαίνει απαραίτητα ατελείωτες ώρες στο γυμναστήριο. Η Jain προτείνει ένα σύντομο περπάτημα μετά το βραδινό φαγητό, θέτοντας ως στόχο τουλάχιστον 4.000 βήματα την ημέρα.

Το τακτικό περπάτημα ενισχύει τη φυσική δραστηριότητα και συμβάλλει στη σωστή λειτουργία του μεταβολισμού. Παράλληλα, η προετοιμασία λαχανικών και σαλατών από πριν ήταν μια άλλη τακτική που τη βοήθησε να κάνει υγιεινές επιλογές ακόμη και στις πιο πιεσμένες ημέρες.

Υγιεινές επιλογές στο σπίτι

Η Jain συμβουλεύει να μην αποθηκεύετε συστηματικά στο σπίτι ανθυγιεινά σνακ που σας βάζουν σε πειρασμό. Η απομάκρυνση των επεξεργασμένων και υψηλής θερμιδικής αξίας τροφίμων από τα μάτια σας μειώνει τη συναισθηματική κατανάλωση φαγητού.

Ωστόσο, η ίδια τονίζει τη σημασία της ευελιξίας: η πλήρης στέρηση σπάνια λειτουργεί. Το να επιτρέπετε στον εαυτό σας περιστασιακές λιχουδιές παράλληλα με την υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών βοηθά στη διατήρηση του αποτελέσματος στον χρόνο.

Ζυγίστε τις μερίδες και καταγράψτε τις θερμίδες

Η χρήση ζυγαριάς τροφίμων είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να κατανοήσετε το πραγματικό μέγεθος των μερίδων και να παρακολουθείτε τις θερμίδες που καταναλώνετε. Η καταγραφή των γευμάτων αυξάνει την επίγνωση για την ποσότητα του φαγητού, αν και οι θερμιδικές ανάγκες διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία, το φύλο, το βάρος, τη φυσική δραστηριότητα και την κατάσταση υγείας του καθενός.

Δώστε προτεραιότητα στην προπόνηση ενδυνάμωσης

Παράλληλα με τη διατροφή και το περπάτημα, η Jain ενέταξε στο πρόγραμμά της την προπόνηση με βάρη (4 συνεδρίες την εβδομάδα) σε συνδυασμό με σύντομη αερόβια άσκηση (cardio).

Για τους αρχάριους, η σταδιακή αύξηση της έντασης είναι πιο ασφαλής και βιώσιμη από ένα απότομο, σκληρό πρόγραμμα. Η προπόνηση ενδυνάμωσης βοηθά στην ενδυνάμωση και τη διατήρηση του μυϊκού ιστού, ενώ η αερόβια άσκηση υποστηρίζει την υγεία του καρδιαγγειακού συστήματος.

Προσοχή: Η περίπτωση της Shavy Jain αποτελεί μια προσωπική εμπειρία απώλειας βάρους και οι συνήθειες που ακολούθησε δεν σημαίνει ότι είναι κατάλληλες για όλους. Οι ανάγκες του οργανισμού, οι διατροφικές απαιτήσεις και η δυνατότητα άσκησης διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο. Πριν από οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή στη διατροφή, την άσκηση, είναι σημαντικό να συμβουλεύεστε τον γιατρό ή έναν εξειδικευμένο επαγγελματία υγείας, ώστε να διαμορφωθεί ένα ασφαλές και εξατομικευμένο πλάνο.