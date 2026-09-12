Από τα 67 στα 57 κιλά: Γυναίκα αποκαλύπτει τις 8 συνήθειες που σταμάτησε και κατάφερε να χάσει βάρος

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Δέκα κιλά λιγότερα χωρίς να αποκλείσει εντελώς τους υδατάνθρακες ή να βασιστεί σε εξαντλητικές προπονήσεις. Μία διατροφολόγος μοιράστηκε την προσωπική της ιστορία απώλειας βάρους και αποκάλυψε τις οκτώ συνήθειες που αποφάσισε να σταματήσει στην προσπάθειά της να χάσει κιλά.

Γυναίκα αποκαλύπτει τις 8 συνήθειες που σταμάτησε και κατάφερε να χάσει 10 κιλά

Η απώλεια βάρους συχνά παρουσιάζεται πιο περίπλοκη από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Από την πλήρη αποκοπή των υδατανθράκων και τις αυστηρές δίαιτες, μέχρι τις ατελείωτες ώρες αερόβιας άσκησης, υπάρχει πληθώρα συμβουλών για το τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνετε όταν προσπαθείτε να χάσετε κιλά.

Ωστόσο, η βιώσιμη απώλεια βάρους δεν απαιτεί πάντα ακραίες αλλαγές. Κάποιες φορές, το μυστικό κρύβεται σε απλές καθημερινές συνήθεις που μπορείτε πραγματικά να διατηρήσετε μακροπρόθεσμα. Το να τρώτε πιο αργά, να ελέγχετε τις μερίδες σας, να παραμένετε δραστήριοι κατά τη διάρκεια της ημέρας και να μην αγχώνεστε για ένα πιο απολαυστικό γεύμα, μπορούν όλα να αποτελέσουν μέρος της διαδικασίας.

Η διατροφολόγος Wardah μοιράστηκε πρόσφατα το προσωπικό της ταξίδι απώλειας βάρους στο Instagram. Αποκάλυψε ότι έπεσε από τα 67 στα 57 κιλά και μοιράτηκε τις οκτώ συνήθειες που σταμάτησε για να πετύχει τον στόχο της.

Τα 8 πράγματα που σταμάτησε να κάνει η διατροφολόγος

Να τρώει γρήγορα φαγητό

Να αποφεύγει τους υδατάνθρακες

Να έχει εμμονή με την τέλεια διατροφή

Να ελέγχει το βάρος της κάθε μέρα

Ατελείωτες ώρες καρδιοαναπνευστικής άσκησης

Χρήση λιποδιαλυτών και ροφημάτων αποτοξίνωσης

Την σκέψη ότι ένα ανθυγιεινό γεύμα χαλάει την προσπάθεια

Την παράλειψη γευμάτων για εξοικονόμηση θερμίδων

Να τρώει γρήγορα φαγητό

Η Wardah σταμάτησε να ολοκληρώνει το γεύμα της σε πέντε λεπτά και άρχισε να τρώει μέσα σε 15-20 λεπτά. Αυτό την βοήθησε να νιώθει χορτάτη με μικρότερη ποσότητα φαγητού.

Να αποφεύγει τους υδατάνθρακες

Αντί να κόψει εντελώς τους υδατάνθρακες, εστιάζει πλέον στον έλεγχο των μερίδων. Όπως δήλωσε η ίδια: «Απώλεια λίπους = θερμιδικό έλλειμμα, όχι εξάλειψη υδατανθράκων».

Να έχει εμμονή με την τέλεια διατροφή

Δεν προσπάθησε να τρέφεται απόλυτα «καθαρά» όλη την ώρα. Ακολούθησε την προσέγγιση 80-20, αποφεύγοντας τη νοοτροπία «όλα ή τίποτα» που συχνά οδηγεί σε υπερφαγία.

Να ελέγχει το βάρος της κάθε μέρα

Η Wardah επεσήμανε ότι το σωματικό βάρος διακυμαίνεται καθημερινά λόγω κατακράτησης υγρών, νατρίου και ορμονών. Αντί να εστιάζει στους καθημερινούς αριθμούς, παρακολουθούσε τις εβδομαδιαίες τάσεις.

Ατελείωτες ώρες καρδιοαναπνευστικής άσκησης

Δεν βασίστηκε σε εξαντλητικές προπονήσεις cardio. Αντίθετα, αύξησε τη γενική καθημερινή της κίνηση, συμπεριλαμβάνοντας περισσότερο περπάτημα, βήματα και γενικότερη σωματική δραστηριότητα.

Χρήση λιποδιαλυτών και ροφημάτων αποτοξίνωσης

Απέφυγε αυτά τα σκευάσματα και επικεντρώθηκε στην επαρκή πρόσληψη πρωτεΐνης και φυσικών τροφών, ώστε να διατηρεί το αίσθημα του κορεσμού για περισσότερη ώρα.

Την σκέψη ότι ένα ανθυγιεινό γεύμα χαλάει την προσπάθεια

Απέφυγε τη νοοτροπία «τα χάλασα, τώρα τελείωσε». Σύμφωνα με την ίδια, ένα μόνο γεύμα δεν αναιρεί την πρόοδό σας. Η συνέπεια είναι αυτό που μετράει περισσότερο.

Την παράλειψη γευμάτων για εξοικονόμηση θερμίδων

Αντί να αφήνει τον εαυτό της να πεινάει νωρίς μέσα στη μέρα, διατηρούσε τα γεύματά της τακτικά και ισορροπημένα, ώστε να αποφεύγει την υπερβολική πείνα αργότερα. Αν βρίσκεστε και εσείς σε διαδικασία απώλειας βάρους, μπορείτε να δοκιμάσετε αυτές τις απλές συμβουλές διατροφής και να δείτε αν ταιριάζουν στο δικό σας τρόπο ζωής.

Προσοχή: Πρέπει να θυμάστε ότι κάθε οργανισμός είναι διαφορετικός και ότι η απώλεια βάρους δεν ακολουθεί την ίδια πορεία για όλους. Πριν προχωρήσετε σε σημαντικές αλλαγές στη διατροφή ή τη σωματική σας δραστηριότητα, ιδιαίτερα αν έχετε κάποιο πρόβλημα υγείας ή λαμβάνετε φαρμακευτική αγωγή, είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε τον γιατρό ή έναν ειδικό διατροφής. Η κατάλληλη καθοδήγηση μπορεί να σας βοηθήσει να θέσετε ρεαλιστικούς στόχους και να ακολουθήσετε μια ασφαλή και βιώσιμη προσέγγιση.