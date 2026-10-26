Συναγερμός στα γυρίσματα του «Miami Vice ’85»: 23χρονος εμφανίστηκε με μαχαίρι και συνελήφθη

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Αναστάτωση επικράτησε στα γυρίσματα της νέας ταινίας «Miami Vice ’85», με πρωταγωνιστές τον Μάικλ Μπ. Τζόρνταν και τον Όστιν Μπάτλερ, όταν ένας 23χρονος εμφανίστηκε στον χώρο κρατώντας μαχαίρι, με αποτέλεσμα να επέμβει η αστυνομία της Νέας Υόρκης.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 23:15, όταν, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, προηγήθηκε λεκτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε άτομο που βρισκόταν κοντά στο σημείο των γυρισμάτων και έναν άνδρα.

Όπως ανακοίνωσαν οι αρχές, ο 23χρονος Άλεξ Πέρεζ επέδειξε μαχαίρι, προκαλώντας φόβο στο άλλο άτομο για τη σωματική του ακεραιότητα. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο τον συνέλαβαν χωρίς αντίσταση και κατέσχεσαν το μαχαίρι. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Σε βάρος του Πέρεζ απαγγέλθηκαν κατηγορίες για απειλή και παράνομη κατοχή όπλου. Παραμένει άγνωστο αν ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν βρισκόταν στο σημείο τη στιγμή του επεισοδίου.

Βίντεο που εξασφάλισε το TMZ καταγράφει τον 23χρονο να απομακρύνεται από τον χώρο των γυρισμάτων συνοδευόμενος από μέλος του προσωπικού. Στη συνέχεια, το συγκεκριμένο άτομο φαίνεται να βγάζει ένα μεγάλο μαχαίρι κουζίνας από την μπροστινή τσέπη της μπλούζας του νεαρού, ενώ λίγο αργότερα αστυνομικός τού περνά χειροπέδες.

Η παραγωγή της ταινίας δράσης και αστυνομικού θρίλερ συνεχίζεται, με την κυκλοφορία του «Miami Vice ’85» στις κινηματογραφικές αίθουσες να έχει προγραμματιστεί για τον Μάιο του 2028.