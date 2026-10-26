Σρι Λάνκα: Διάσωση 40 Ιρανών ναυτικών από εμπορικά πλοία σε διεθνή ύδατα

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Η διάσωση 40 Ιρανών ναυτικών από εμπορικά πλοία που έπλεαν σε διεθνή ύδατα, στα ανοιχτά της Σρι Λάνκα, συντονίστηκε από τις αρχές της χώρας, οι οποίες μερίμνησαν και για τον επαναπατρισμό τους, όπως ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, Τουσάρα Ροντρίγκο, το υπουργείο έλαβε σχετικό αίτημα από την ιρανική πρεσβεία μέσω διπλωματικών διαύλων. Οι ναυτικοί αντιμετώπιζαν επείγοντα ιατρικά περιστατικά, χωρίς να έχουν δοθεί περαιτέρω διευκρινίσεις για τη φύση τους ή τις συνθήκες που κατέστησαν αναγκαία τη διάσωσή τους.

Το υπουργείο δεν έδωσε άλλες λεπτομέρειες, ούτε διευκρίνισε για ποιον λόγο έπρεπε να «διασωθούν». Τοπικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων και η ινδική εφημερίδα The Hindu, γράφουν ότι τα πλοία στα οποία επέβαιναν ήταν δεξαμενόπλοια στα οποία οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει κυρώσεις.

Στο πλαίσιο του πολέμου στο Ιράν, οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει αποκλεισμό στην ιρανική ναυτιλία.

Sri Lanka provides medical help and repatriates 40 Iranian sailors stranded in the Indian Ocean.

https://t.co/0eWqQi3PpL https://t.co/pL0ExJ3aW9 — Arab News (@arabnews) October 25, 2026

Οι ναυτικοί από 19 πλοία μεταφέρθηκαν στο Λιμάνι Γκάλε, περίπου 126 χιλιόμετρα από το Κολόμπο, τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια επέστρεψαν στο Ιράν σήμερα το πρωί, είπε ο εκπρόσωπος.

Το πολεμικό ναυτικό και η ακτοφυλακή της Σρι Λάνκα παρέχουν συχνά την υποστήριξή τους σε ανθρωπιστικές επιχειρήσεις, είπε στο πρακτορείο Reuters μια κυβερνητική πηγή.

Νωρίτερα αυτόν τον χρόνο η Σρι Λάνκα διέσωσε δεκάδες Ιρανούς ναυτικούς αφού το ιρανικό πολεμικό πλοίο IRIS Dena βυθίστηκε από τορπίλη αμερικανικού υποβρυχίου, στις 4 Μαρτίου. Οι σοροί περισσότερων από 80 που σκοτώθηκαν στην επίθεση αυτή στάλθηκαν στο Ιράν στα μέσα του Μαρτίου ενώ 32 επιζώντες του βυθισμένου πλοίου και οι 208 ναυτικοί ενός άλλου επέστρεψαν στο Ιράν τον επόμενο μήνα.