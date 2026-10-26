Σρι Λάνκα: Διάσωση 40 Ιρανών ναυτικών από εμπορικά πλοία σε διεθνή ύδατα

Οι αρχές της Σρι Λάνκα συντόνισαν τη διάσωση και τον άμεσο επαναπατρισμό 40 Ιρανών ναυτικών από εμπορικά πλοία σε διεθνή ύδατα, κατόπιν αιτήματος της ιρανικής πρεσβείας για επείγοντα ιατρικά περιστατικά. Οι ναυτικοί από 19 πλοία, τα οποία σύμφωνα με δημοσιεύματα αποτελούν δεξαμενόπλοια υπό αμερικανικές κυρώσεις, μεταφέρθηκαν στο λιμάνι Γκάλε για πρώτες βοήθειες και αναχώρησαν για το Ιράν.

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Διεθνή Νέα

Σρι Λάνκα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η διάσωση 40 Ιρανών ναυτικών από εμπορικά πλοία σε διεθνή ύδατα συντονίστηκε από τις αρχές της Σρι Λάνκα, οι οποίες μερίμνησαν για τον επαναπατρισμό τους.
  • Το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας έλαβε σχετικό αίτημα από την ιρανική πρεσβεία, καθώς οι ναυτικοί αντιμετώπιζαν επείγοντα ιατρικά περιστατικά.
  • Οι ναυτικοί μεταφέρθηκαν στο Λιμάνι Γκάλε, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, και στη συνέχεια επέστρεψαν στο Ιράν.

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Η διάσωση 40 Ιρανών ναυτικών από εμπορικά πλοία που έπλεαν σε διεθνή ύδατα, στα ανοιχτά της Σρι Λάνκα, συντονίστηκε από τις αρχές της χώρας, οι οποίες μερίμνησαν και για τον επαναπατρισμό τους, όπως ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, Τουσάρα Ροντρίγκο, το υπουργείο έλαβε σχετικό αίτημα από την ιρανική πρεσβεία μέσω διπλωματικών διαύλων. Οι ναυτικοί αντιμετώπιζαν επείγοντα ιατρικά περιστατικά, χωρίς να έχουν δοθεί περαιτέρω διευκρινίσεις για τη φύση τους ή τις συνθήκες που κατέστησαν αναγκαία τη διάσωσή τους.

Το υπουργείο δεν έδωσε άλλες λεπτομέρειες, ούτε διευκρίνισε για ποιον λόγο έπρεπε να «διασωθούν». Τοπικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων και η ινδική εφημερίδα The Hindu, γράφουν ότι τα πλοία στα οποία επέβαιναν ήταν δεξαμενόπλοια στα οποία οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει κυρώσεις.

Στο πλαίσιο του πολέμου στο Ιράν, οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει αποκλεισμό στην ιρανική ναυτιλία.

Οι ναυτικοί από 19 πλοία μεταφέρθηκαν στο Λιμάνι Γκάλε, περίπου 126 χιλιόμετρα από το Κολόμπο, τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια επέστρεψαν στο Ιράν σήμερα το πρωί, είπε ο εκπρόσωπος.

Το πολεμικό ναυτικό και η ακτοφυλακή της Σρι Λάνκα παρέχουν συχνά την υποστήριξή τους σε ανθρωπιστικές επιχειρήσεις, είπε στο πρακτορείο Reuters μια κυβερνητική πηγή.

Νωρίτερα αυτόν τον χρόνο η Σρι Λάνκα διέσωσε δεκάδες Ιρανούς ναυτικούς αφού το ιρανικό πολεμικό πλοίο IRIS Dena βυθίστηκε από τορπίλη αμερικανικού υποβρυχίου, στις 4 Μαρτίου. Οι σοροί περισσότερων από 80 που σκοτώθηκαν στην επίθεση αυτή στάλθηκαν στο Ιράν στα μέσα του Μαρτίου ενώ 32 επιζώντες του βυθισμένου πλοίου και οι 208 ναυτικοί ενός άλλου επέστρεψαν στο Ιράν τον επόμενο μήνα.

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