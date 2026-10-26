Συγκλονίζει η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη: «Τι να πω για το παιδί μου; Εγώ έχασα το λεβέντη μου»

Η Κλειώ Μαζωνάκη μίλησε στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» για τον γιο της, Γιώργο, εκφράζοντας τη βαθιά οδύνη της και την αδυναμία της να συνειδητοποιήσει την απώλειά του. Η μητέρα του τραγουδιστή τόνισε ότι πιστεύει πως θα υπάρξει δικαιοσύνη για όσα συνέβησαν, επισημαίνοντας παράλληλα ότι τα λόγια είναι ανώφελα μπροστά στον πόνο της.

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Συγκλονίζει η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με λόγια γεμάτα συγκίνηση μίλησε η Κλειώ Μαζωνάκη στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», περιγράφοντας τον πόνο της και την αδυναμία της να συνειδητοποιήσει την απώλεια του γιου της.
  • «Είμαι σε κακό χάλι. Τι να πω εγώ τώρα για το παιδί μου; Ένα από τα καλύτερα παιδιά ήταν ο Γιώργος. Ένα άγιο παιδί. Εγώ έχασα το λεβέντη μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας τη βαθιά οδύνη της.
  • Η μητέρα του τραγουδιστή ζητά να υπάρξει δικαιοσύνη για όσα συνέβησαν, προσθέτοντας: «Εγώ έχασα το παιδί μου και από κει και πέρα ό,τι και να πω είναι ανώφελο».

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Με λόγια γεμάτα συγκίνηση μίλησε η Κλειώ Μαζωνάκη για τον γιο της, Γιώργο, στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», περιγράφοντας τον πόνο της και την αδυναμία της να συνειδητοποιήσει την απώλειά του.

«Είμαι σε κακό χάλι. Τι να πω εγώ τώρα για το παιδί μου; Ένα από τα καλύτερα παιδιά ήταν ο Γιώργος. Ένα άγιο παιδί. Εγώ έχασα το λεβέντη μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας τη βαθιά οδύνη της.

Η μητέρα του τραγουδιστή εξακολουθεί να ζητά δικαιοσύνη για όσα συνέβησαν, δηλώνοντας πως πιστεύει ότι θα αποδοθεί.

«Δικαιοσύνη πρέπει να υπάρχει. Το πιστεύω ότι θα υπάρχει δικαιοσύνη», είπε, τονίζοντας παράλληλα πως, μετά την απώλεια του γιου της, τα λόγια μοιάζουν πλέον ανεπαρκή μπροστά στον πόνο της.

«Εγώ έχασα το παιδί μου και από κει και πέρα ό,τι και να πω είναι ανώφελο», πρόσθεσε.

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