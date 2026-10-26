Γκαμπόν: Πέντε αγνοούμενοι μετά τη βύθιση πετρελαϊκής πλατφόρμας – Διασώθηκαν 110 άνθρωποι

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Πέντε εργαζόμενοι αγνοούνται μετά τη βύθιση πετρελαϊκής πλατφόρμας στα ανοιχτά της Γκαμπόν, ενώ 110 από τους συνολικά 115 ανθρώπους που βρίσκονταν σε αυτήν εντοπίστηκαν σώοι, σύμφωνα με ανακοινώσεις της εταιρείας Borr Drilling και του υπουργείου Πετρελαίου της χώρας.

Το περιστατικό σημειώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου, στην πλατφόρμα Prospector 5, η οποία βρισκόταν στα ανοιχτά της Μαϊμούμπα, στη νότια Γκαμπόν. Στην εγκατάσταση πραγματοποιούνταν προπαρασκευαστικές εργασίες ενόψει της έναρξης της εξόρυξης.

Σύμφωνα με την Borr Drilling, το ατύχημα συνέβη στις 20:37, τοπική ώρα. Οι επιχειρήσεις εντοπισμού των αγνοουμένων βρίσκονται σε εξέλιξη, με τη συνδρομή του πολεμικού ναυτικού της Γκαμπόν.

«Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται χωρίς διακοπή», δήλωσε ο υπουργός Πετρελαίου της χώρας, Κλοτέρ Κοντζά, προσθέτοντας ότι έχει ενεργοποιηθεί επιτροπή διαχείρισης κρίσεων.

Από την πλευρά του, ο γενικός διευθυντής της Borr Drilling, Μπρούνο Μοράντ, ανέφερε ότι προτεραιότητα της εταιρείας είναι η υποστήριξη των επιχειρήσεων διάσωσης και η διασφάλιση της ασφάλειας του προσωπικού.

Έρευνα για τα αίτια της βύθισης

Η πλατφόρμα Prospector 5 χρησιμοποιούνταν στις εργασίες της BW Energy, ανεξάρτητης εταιρείας πετρελαίου και φυσικού αερίου με δραστηριότητα στη Γκαμπόν, τη Βραζιλία και τη Ναμίμπια.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή πετρελαίου, σύμφωνα με τον υπουργό Πετρελαίου. Ωστόσο, η θαλάσσια περιοχή θα παραμείνει υπό παρακολούθηση τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Παράλληλα, ο Κοντζά διέταξε τη διενέργεια τεχνικής έρευνας, με στόχο να προσδιοριστούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα και να διερευνηθούν οι ενδεχόμενες ευθύνες.

Τη σημασία της ασφάλειας των εργαζομένων στις υπεράκτιες εγκαταστάσεις υπογράμμισε και ο πρόεδρος της Γκαμπόν, Μπρις Κλοτέρ Ολίγκι Νγκουέμα.

«Όσοι εργάζονται στη θάλασσα για τη χώρα μας πρέπει να μπορούν να το κάνουν με ασφάλεια. Πρόκειται για απαίτηση που θέτω σε κάθε εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στα χωρικά μας ύδατα», δήλωσε.