Εκλογές στη Σερβία: Προβάδισμα 135-140 εδρών στη Φοιτητική Λίστα έδωσε ο Βούτσιτς – Παραδέχτηκε την ήττα του κόμματός του

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Την ήττα του κυβερνώντος κόμματος στις βουλευτικές εκλογές της Σερβίας παραδέχθηκε ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς, αναγνωρίζοντας τη νίκη της Φοιτητικής Λίστας, του κινήματος που αναδείχθηκε μέσα από τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις των προηγούμενων ετών.

«Δεν έχουμε ακόμη τα τελικά αποτελέσματα, ωστόσο, με βάση ένα δείγμα, είναι σαφές ότι χάσαμε αυτές τις εκλογές», δήλωσε ο Βούτσιτς, εκτιμώντας ότι η Φοιτητική Λίστα θα εξασφαλίσει από 135 έως 140 έδρες, έναντι 105 εδρών για το κόμμα του.

Serbia’s student-backed Student List has won a parliamentary majority with 52.1% of the vote and about 138 of 250 seats, according to a CeSID projection, ending more than a decade of dominance by Aleksandar Vučić. Vučić’s United Serbia took 39.3% and around 104 seats, and he conceded defeat, saying “it is clear that we have lost this election.” Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Έρχεται νέο φοιτητικό επίδομα: Οι δικαιούχοι και τα ποσά — Clash Report (@clashreport) October 25, 2026

Όπως πρόσθεσε, κανένας άλλος πολιτικός σχηματισμός δεν αναμένεται να εκπροσωπηθεί στο κοινοβούλιο.

Στους δρόμους του Βελιγραδίου ξέσπασαν πανηγυρισμοί μετά την ανακοίνωση του Βούτσιτς, με τα αυτοκίνητα να κορνάρουν και τους φοιτητές να φωνάζουν «νίκη» και «τελείωσε».

Οι πρόωρες εκλογές προκηρύχθηκαν έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια φοιτητικών κινητοποιήσεων εναντίον της διαφθοράς, με αφορμή τον θάνατο 16 ανθρώπων όταν κατέρρευσε η οροφή ενός σιδηροδρομικού σταθμού στην πόλη Νόβι Σαντ, το 2024.

«Αγαπητή Σερβία, απόψε ακούστηκε η φωνή του λαού», είπε ο Ράντομιρ Σάϊτσιτς, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου, μιλώντας εκ μέρους των φοιτητών στην έδρα του κινήματός του. «Απόψε γιορτάζουμε τη νίκη, αύριο χτίζουμε το μέλλον», συμπλήρωσε.

Η συμμετοχή στις εκλογές ανήλθε σχεδόν στο 70% και ήταν η υψηλότερη που έχει καταγραφεί ποτέ μετά τη διάλυση της πρώην Γιουγκοσλαβίας, το 1992. Στα εκλογικά τμήματα είχαν σχηματιστεί ουρές, ένδειξη της επιθυμίας πολλών για αλλαγή.

Ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της εταιρείας δημοσκοπήσεων CESID-IPSPS δείχνει ότι η Φοιτητική Λίστα εκλέγει 138 βουλευτές ενώ το SNS του Βούτσιτς 104. Τις υπόλοιπες έδρες θα τις μοιραστούν τα μειονοτικά κόμματα.

«Απίστευτη χαρά και ευτυχία και επιτέλους ξεφορτωθήκαμε αυτή τη μαφία. Είμαι τόσο χαρούμενη που δεν μπορώ να μιλήσω», είπε μια γυναίκα, η Τάνια, που γιόρταζε τα αποτελέσματα στους δρόμους του Βελιγραδίου.