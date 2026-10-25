Απάτη-«μαμούθ» στη Pizza Fan: Τη Δευτέρα οι πρώτες απολογίες – Νέοι διάλογοι που «καίνε» το κύκλωμα, πάνω από 150 εκατ. ευρώ τα αδήλωτα κέρδη

Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου οι πρώτοι δέκα από τους συνολικά 33 κατηγορουμένους στην υπόθεση στην υπόθεση φερόμενης απάτης και φοροδιαφυγής στην Pizza Fan.

Οι απολογίες θα ξεκινήσουν στις 10:00 το πρωί, στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, ενώ η διαδικασία θα συνεχιστεί την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, την ίδια ώρα, με τους υπόλοιπους 23 κατηγορουμένους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται στελέχη, υπάλληλοι και πρόσωπα που συνδέονται με την αλυσίδα καταστημάτων. Για την Τρίτη έχει προγραμματιστεί και η απολογία του φερόμενου ως «ηγέτη» στην υπόθεση.

Νέοι διάλογοι που «καίνε» το κύκλωμα

Στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας του μηχανισμού περιλαμβάνονται σε τηλεφωνικές συνομιλίες που κατέγραψαν οι αρχές κατά τη διάρκεια της έρευνας. Οι διάλογοι αφορούν τη χρήση της δυνατότητας καταχώρισης παραγγελιών ως «κεράσματα», την παρακολούθηση των σχετικών ποσών και την ενημέρωση των καταστημάτων του δικτύου.

Σε συνομιλία του κατηγορούμενου επιχειρηματία με πρόσωπο που κατηγορείται ως υπαρχηγός της οργάνωσης, συζητείται η ανάγκη καταγραφής των καταστημάτων που δεν χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη δυνατότητα στις παραγγελίες take away.

Κατηγορούμενος επιχειρηματίας: «Απλά να έχουμε μια κατάσταση με το ποιοι δεν το χρησιμοποιούν».

Κατηγορούμενος ως υπαρχηγός: «Ε, καλά, θα καταλάβεις μόλις δεις τα ονόματα, θα καταλάβεις. Άμα είναι ο Δ…, ναι, δεν θέλει. Φοβάται το προσωπικό».

Κατηγορούμενος επιχειρηματίας: «Αν είναι, ξέρω γω, κάποιος άλλος, όμως, μπορεί να μην το έχει καταλάβει λόγω αμορφωσιάς. Πες του να μας βγάλει μια λίστα με αυτούς που δεν χρησιμοποιούνε».

Κατηγορούμενος ως υπαρχηγός: «Δεν παίζουν μπάλα το “ΤΑΚΕ”, ναι».

Κατηγορούμενος επιχειρηματίας: «Για να τους έχουμε υπόψη μας και να το συζητήσουμε. Δεν είναι πάρα πολλοί, πάντως, δεν είναι σοβαροί, άμα σκεφτείς ότι για τον Κ… πέρυσι ανακαλύψαμε ότι δεν ήξερε τη λειτουργία του συστήματος μετά από 17 χρόνια στην Pizza Fan».

Σε άλλη συνομιλία, διαχειριστής καταστημάτων ενημερώνει τον κατηγορούμενο επιχειρηματία για την αύξηση των ποσών που καταχωρίζονταν ως «κεράσματα», αναφέροντας ότι τον Ιούλιο έφτασαν τις 146.000 ευρώ, έναντι 80.000 και 90.000 ευρώ τους προηγούμενους μήνες.

Διαχειριστής: «Και να σου πω και για τα κεράσματα, λογιστήριο, τιμολόγηση. Λοιπόν, τα κεράσματα του Ιουλίου είναι 146.000 ευρώ στο σύνολο, όταν ο Μάιος και ο Απρίλιος ήταν στα 80.000 και στα 90.000 ευρώ».

Κατηγορούμενος επιχειρηματίας: «ΟΚ».

Αντικείμενο τρίτης συνομιλίας, μεταξύ του διευθυντή λειτουργίας της εταιρείας και του κατηγορούμενου ως υπαρχηγού, είναι οι αλλαγές στο σύστημα και η σταδιακή ενημέρωση των καταστημάτων. Η συζήτηση συνδέεται με την ανάγκη προσαρμογής της εμφανιζόμενης κερδοφορίας τους σε περίπτωση αύξησης του ποσοστού των «κερασμάτων».

Κατηγορούμενος ως υπαρχηγός: «Στη συνάντηση του δικτύου κάνε μια ψιλοκουβέντα. Πες: “Μάγκες, τον νου σας, προσεκτικά. Πάμε λίγο όμορφα. Έλα, ξυπνάτε. Βάλτε μου κι αυτό, βάλτε κι εκείνο, να το φέρουμε σε μια ευθεία”».

Διευθυντής: «Σου έχω πει ότι το κάνω. Εντάξει, θα τα πούμε από το τηλέφωνο».

Κατηγορούμενος ως υπαρχηγός: «Θα τα πούμε από κοντά αυτά, δεν έχει νόημα. Εντάξει, θα τα δούμε τώρα».

Πώς λειτουργούσε ο μηχανισμός απόκρυψης εσόδων

Η έρευνα των αρχών περιγράφει έναν μηχανισμό μέσω του οποίου παραγγελίες καταχωρίζονταν ως «κεράσματα», χωρίς να εκδίδονται οι προβλεπόμενες αποδείξεις, με αποτέλεσμα την απόκρυψη μέρους των εσόδων από τη φορολογική διοίκηση.

Παρότι για τις συγκεκριμένες συναλλαγές δεν εκδίδονταν φορολογικά παραστατικά, οι παραγγελίες εξακολουθούσαν να καταγράφονται και να διατηρούνται στο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα της αλυσίδας. Με αυτόν τον τρόπο, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τον συνολικό κύκλο εργασιών των καταστημάτων franchise και να υπολογίζουν τα ποσά που προέκυπταν από τις συναλλαγές που δεν δηλώνονταν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο μηχανισμός επέτρεπε επίσης την κατανομή των παράνομων κερδών μεταξύ των εμπλεκομένων. Το ποσοστό των αποδείξεων που δεν εκδίδονταν υπολογίζεται σε περίπου 20%, ενώ την εποπτεία της διαδικασίας είχε αναλάβει το λογιστήριο της εταιρείας στο Χαλάνδρι.

Στον κατηγορούμενο επιχειρηματία αποδίδεται ακόμη η άσκηση πιέσεων προς διαχειριστές καταστημάτων που αρνούνταν να συμμετάσχουν, προκειμένου να εφαρμόζεται η συγκεκριμένη πρακτική σε ολόκληρο το δίκτυο.

Πάνω από 35 εκατ. ευρώ η εκτιμώμενη ζημία του Δημοσίου

Η δράση της οργάνωσης, όπως περιγράφεται από τις αρχές, εκτείνεται σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα ετών.

Η συνολική φορολογητέα ύλη που εκτιμάται ότι αποκρύφτηκε υπερβαίνει τα 150 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η ζημιά για το ελληνικό Δημόσιο από τη μη απόδοση φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 35 εκατομμύρια ευρώ.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο στάδιο των απολογιών, με τη διαδικασία ενώπιον του ανακριτή να έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί σε δύο ημέρες.