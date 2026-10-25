«Ενώπιος Ενωπίω»: Η Φαίη Σκορδά καλεσμένη του Νίκου Χατζηνικολάου – Την Πέμπτη στις 24:00

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Συναντήσεις με πρόσωπα της επικαιρότητας, καλεσμένοι που ξεχωρίζουν για τη σπουδαία τους διαδρομή, συνεντεύξεις με αποκαλύψεις που θα συζητηθούν έρχονται στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω», που πρωταγωνιστεί στη μικρή οθόνη για περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, στις 24:00, ο Νίκος Χατζηνικολάου φιλοξενεί στο «Ενώπιος Ενωπίω» την Φαίη Σκορδά.

Η αγαπημένη παρουσιάστρια μιλά για την μεγάλη επιστροφή της στον ΑΝΤ1.

Η τηλεοπτική της διαδρομή και οι στόχοι της για το μέλλον.

Η σημασία της οικογένειας για εκείνη, τα παιδιά της και το επόμενο βήμα στην προσωπική της ζωή

Η Φαίη Σκορδά σε μια συνέντευξη, από καρδιάς, στον Νίκο Χατζηνικολάου και το «Ενώπιος Ενωπίω».

#EnwpiosEnwpiw

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Βάχλα

Διεύθυνση εκπομπής: Πρόδρομος Παπαηλιόπουλος

Υπεύθυνη καλεσμένων: Ευανθία Τασσοπούλου

Συντακτική ομάδα: Μαρία Παπακωστοπούλου, Μιχάλης Αραμπατζόγλου, Αλέξανδρος Τσαγκόγιωργας

Υπεύθυνη παραγωγής: Ελένη Γαλάνη

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