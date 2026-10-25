Στο έλεος της κακοκαιρίας η Αττική: Ζημιές από ανεμοστρόβιλο στο Λαύριο, διακοπή κυκλοφορίας στη Βούλα – Πού αναμένονται ισχυρά καιρικά φαινόμενα

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Σημαντικά προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία που πλήττει την Αττική, με ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες και έντονους ανέμους. Στο Λαύριο, ανεμοστρόβιλος προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές, ενώ μία γυναίκα τραυματίστηκε από αντικείμενα που εκσφενδονίστηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες.

Παράλληλα, στη Βούλα έχει διακοπεί η κυκλοφορία σε τμήμα της λεωφόρου Καραμανλή. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) προειδοποιεί για συνέχιση των έντονων καιρικών φαινομένων τη Δευτέρα (26/10) και την Τρίτη (27/10).

Ζημιές από ανεμοστρόβιλο στο Λαύριο – Διακοπή κυκλοφορίας στη Βούλα

Ο ανεμοστρόβιλος που πέρασε από την πλατεία του Λαυρίου προκάλεσε φθορές σε δέντρα και καταστήματα. Οι ισχυροί άνεμοι έσπασαν κλαδιά, παρέσυραν ομπρέλες καταστημάτων και ξήλωσαν κεραμίδια, ενώ κατέρρευσε και ένας στύλος φωτισμού.



Προβλήματα καταγράφονται και στο οδικό δίκτυο της Αττικής. Στη Βούλα, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί στη λεωφόρο Καραμανλή, από τη συμβολή της με τη λεωφόρο Βασιλέως Παύλου έως την πλατεία Κρήτης, στο ρεύμα προς Πειραιά.

Ποιες περιοχές της Αττικής δέχονται τις ισχυρότερες βροχοπτώσεις

Από το βράδυ της Κυριακής (25/10), ισχυρές βροχές και καταιγίδες εκδηλώνονται σε μεγάλο μέρος του λεκανοπεδίου, με την έντασή τους να διαφέρει ανά περιοχή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και του meteo.gr, καταρρακτώδης βροχή καταγράφεται στο λιμάνι του Πειραιά, ενώ ιδιαίτερα έντονες είναι οι βροχοπτώσεις στον Ασπρόπυργο, στην παραλία Ασπροπύργου, στην Ανάβυσσο και στη Βάρη.

Στη Δυτική Αττική, τα φαινόμενα επηρεάζουν επίσης την Ελευσίνα, τη Μάνδρα και τα Βίλια. Στα νότια προάστια, βροχές σημειώνονται στο Ελληνικό και στον Άγιο Κοσμά, καθώς και στην περιοχή του Λαυρίου.

Στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, βροχοπτώσεις καταγράφονται στη Νίκαια, στο Πέραμα, στον Άνω Κορυδαλλό και στο Φάληρο, με τη μεγαλύτερη ένταση να εντοπίζεται στην περιοχή του λιμανιού.

Η κακοκαιρία επηρεάζει και το κέντρο της Αθήνας, καθώς και άλλες περιοχές του λεκανοπεδίου. Ηπιότερες βροχές σημειώνονται στο Γκάζι, στο Περιστέρι, στο Χαϊδάρι, στο Ψυχικό και στην Καισαριανή. Στα βόρεια προάστια, βροχοπτώσεις εκδηλώνονται κυρίως στη Δροσιά και στον Διόνυσο, ενώ φαινόμενα καταγράφονται και στη Μαλακάσα.

Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: Η πρόγνωση για τη Δευτέρα και την Τρίτη

Σε ισχύ βρίσκεται έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την ΕΜΥ, η οποία προειδοποιεί για κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, συνοδευόμενες από έντονους ανέμους, κατά το επόμενο 48ωρο.

Για τη Δευτέρα (26/10/2026), η ΕΜΥ προβλέπει ισχυρά φαινόμενα στην ανατολική Στερεά Ελλάδα, κυρίως στη Φθιώτιδα και τη Βοιωτία, έως τις πρωινές ώρες. Στην Αττική, οι βροχές και οι καταιγίδες αναμένεται να συνεχιστούν έως το μεσημέρι, ενώ νέα επιδείνωση προβλέπεται από τις βραδινές ώρες.

Στη Θεσσαλία, τα εντονότερα φαινόμενα θα επηρεάσουν τη Μαγνησία και τη Λάρισα έως το βράδυ. Ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες προβλέπονται επίσης στις Σποράδες και στην Εύβοια κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Στα Δωδεκάνησα, τα φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν από τις προμεσημβρινές ώρες και να διαρκέσουν έως αργά το βράδυ, ενώ στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου η επιδείνωση προβλέπεται από το μεσημέρι.

Για την Τρίτη (27/10/2026), η πρόγνωση προβλέπει συνέχιση των ισχυρών βροχών και καταιγίδων στις Σποράδες και στην Εύβοια έως το μεσημέρι. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να διατηρηθούν έως αργά το απόγευμα, ενώ στα Δωδεκάνησα προβλέπονται από το μεσημέρι. Στην Αττική, οι καταιγίδες αναμένεται να συνεχιστούν έως τις πρωινές ώρες.

Η αστάθεια του καιρού προβλέπεται να διατηρηθεί έως τουλάχιστον την Τετάρτη (28/10), εξαιτίας διαδοχικών ατμοσφαιρικών διαταραχών. Παράλληλα, αναμένεται σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των ανέμων, οι οποίοι στα πελάγη θα φτάσουν τα 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ.

Σε αυξημένη ετοιμότητα η Εύβοια – Οι συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκεται ο Δήμος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας στην Εύβοια, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που αναμένονται στην περιοχή κατά το επόμενο τετραήμερο.

Ο δήμαρχος καλεί τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις τους, ενόψει της επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών.

Την ίδια ώρα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που ενδέχεται να προκαλέσουν τα έντονα φαινόμενα.

Παράλληλα, η Πολιτική Προστασία συνιστά στους πολίτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας, με στόχο τον περιορισμό των κινδύνων από τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες και τους έντονους ανέμους.