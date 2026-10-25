Ιταλία: Επανεξελέγη γραμματέας της Λέγκα ο Ματέο Σαλβίνι – Προανήγγειλε διακοπή της αποστολής όπλων στην Ουκρανία

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Την επανεκλογή του στην ηγεσία της Λέγκα εξασφάλισε ο Ματέο Σαλβίνι, στο έκτακτο συνέδριο του κόμματος που πραγματοποιήθηκε σήμερα.

Ο Ιταλός υπουργός Μεταφορών και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Τζόρτζια Μελόνι έλαβε 465 ψήφους, έναντι 146 που συγκέντρωσε ο συνυποψήφιός του, Μάσιμο Γκαραβάλια.

Τη διεξαγωγή του συνεδρίου είχε ζητήσει ο ίδιος ο Σαλβίνι, επιδιώκοντας να ενισχύσει τη θέση του στην ηγεσία και να περιορίσει τις εσωκομματικές αμφισβητήσεις.

Οι αντιδράσεις στο εσωτερικό της Λέγκα συνδέονται, κυρίως, με τη δημοσκοπική υποχώρηση του κόμματος, το οποίο, σύμφωνα με τις τελευταίες μετρήσεις που επικαλείται το κείμενο, συγκεντρώνει περίπου το 5,5% στην πρόθεση ψήφου.

Μετά την επανεκλογή του, ο Σαλβίνι προανήγγειλε ότι, στο επόμενο υπουργικό συμβούλιο, θα παρουσιάσει την επίσημη θέση της Λέγκα κατά της συνέχισης της αποστολής οικονομικής και στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία.

«Η Ιταλία δεν μπορεί να συνεχίσει να στέλνει χρήματα και όπλα στην Ουκρανία», δήλωσε, περιγράφοντας τη θέση του κόμματός του.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο τερματισμός του πολέμου δεν μπορεί να επιτευχθεί αποκλειστικά μέσω των στρατιωτικών επιχειρήσεων, αλλά απαιτεί διπλωματική λύση.

«Εν έτει 2026, οι πόλεμοι δεν τελειώνουν στο πεδίο της μάχης, με κανόνια και τουφέκια. Αυτός ο καταραμένος πόλεμος θα σταματήσει στο τραπέζι της διπλωματίας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι όσο νωρίτερα ξεκινήσει η διπλωματική διαπραγμάτευση τόσο καλύτερα θα είναι για όλες τις πλευρές.