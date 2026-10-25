Ιταλία: Επανεξελέγη γραμματέας της Λέγκα ο Ματέο Σαλβίνι – Προανήγγειλε διακοπή της αποστολής όπλων στην Ουκρανία

Ο Ματέο Σαλβίνι εξασφάλισε την επανεκλογή του στην ηγεσία της Λέγκα κατά το έκτακτο συνέδριο του κόμματος, επικρατώντας του συνυποψηφίου του Μάσιμο Γκαραβάλια με 465 ψήφους έναντι 146. Μετά τη νίκη του, ο αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης προανήγγειλε ότι θα θέσει στο υπουργικό συμβούλιο τη θέση του κόμματος κατά της αποστολής όπλων και οικονομικής βοήθειας στην Ουκρανία. Παράλληλα, τόνισε ότι ο τερματισμός του πολέμου απαιτεί διπλωματική διευθέτηση και δεν μπορεί να επιτευχθεί αποκλειστικά στο πεδίο της μάχης.

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Ιταλία: Επανεξελέγη γραμματέας της Λέγκα ο Ματέο Σαλβίνι
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την επανεκλογή του στην ηγεσία της Λέγκα εξασφάλισε ο Ματέο Σαλβίνι, λαμβάνοντας 465 ψήφους έναντι 146 του συνυποψηφίου του στο έκτακτο συνέδριο του κόμματος.
  • Μετά την επανεκλογή του, προανήγγειλε ότι θα παρουσιάσει στο επόμενο υπουργικό συμβούλιο τη θέση του κόμματός του κατά της συνέχισης αποστολής οικονομικής και στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία.
  • Υποστήριξε παράλληλα ότι ο τερματισμός του πολέμου απαιτεί διπλωματική λύση, δηλώνοντας: «Η Ιταλία δεν μπορεί να συνεχίσει να στέλνει χρήματα και όπλα στην Ουκρανία».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Την επανεκλογή του στην ηγεσία της Λέγκα εξασφάλισε ο Ματέο Σαλβίνι, στο έκτακτο συνέδριο του κόμματος που πραγματοποιήθηκε σήμερα.

Ο Ιταλός υπουργός Μεταφορών και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Τζόρτζια Μελόνι έλαβε 465 ψήφους, έναντι 146 που συγκέντρωσε ο συνυποψήφιός του, Μάσιμο Γκαραβάλια.

Τη διεξαγωγή του συνεδρίου είχε ζητήσει ο ίδιος ο Σαλβίνι, επιδιώκοντας να ενισχύσει τη θέση του στην ηγεσία και να περιορίσει τις εσωκομματικές αμφισβητήσεις.

Οι αντιδράσεις στο εσωτερικό της Λέγκα συνδέονται, κυρίως, με τη δημοσκοπική υποχώρηση του κόμματος, το οποίο, σύμφωνα με τις τελευταίες μετρήσεις που επικαλείται το κείμενο, συγκεντρώνει περίπου το 5,5% στην πρόθεση ψήφου.

Μετά την επανεκλογή του, ο Σαλβίνι προανήγγειλε ότι, στο επόμενο υπουργικό συμβούλιο, θα παρουσιάσει την επίσημη θέση της Λέγκα κατά της συνέχισης της αποστολής οικονομικής και στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία.

«Η Ιταλία δεν μπορεί να συνεχίσει να στέλνει χρήματα και όπλα στην Ουκρανία», δήλωσε, περιγράφοντας τη θέση του κόμματός του.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο τερματισμός του πολέμου δεν μπορεί να επιτευχθεί αποκλειστικά μέσω των στρατιωτικών επιχειρήσεων, αλλά απαιτεί διπλωματική λύση.

«Εν έτει 2026, οι πόλεμοι δεν τελειώνουν στο πεδίο της μάχης, με κανόνια και τουφέκια. Αυτός ο καταραμένος πόλεμος θα σταματήσει στο τραπέζι της διπλωματίας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι όσο νωρίτερα ξεκινήσει η διπλωματική διαπραγμάτευση τόσο καλύτερα θα είναι για όλες τις πλευρές.

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