ΗΠΑ: Το υπουργείο Δικαιοσύνης αρνείται ότι επιδιώκει παρέμβαση στις εκλογές μέσω της προσφυγής στην Αλάσκα

Η πρόθεση του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ να εμποδίσει εκ των προτέρων την επικύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών για τη Γερουσία στην Αλάσκα δεν συνιστά προσπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ να αποκτήσει τον έλεγχο των πολιτειακών εκλογικών διαδικασιών, υποστήριξε ο υπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς, εν μέσω αντιδράσεων για την παρέμβαση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στην εκλογική διαδικασία.

Την Παρασκευή, το υπουργείο προσέφυγε στη Δικαιοσύνη ζητώντας να εμποδιστεί η επικύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών στην Αλάσκα, οι οποίες θα διεξαχθούν την επόμενη εβδομάδα, σε περίπτωση που ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος ηττηθεί με μικρή διαφορά. Ο Μπλανς απέρριψε, ωστόσο, τον ισχυρισμό ότι η κίνηση αυτή αποσκοπεί στη δημιουργία των προϋποθέσεων για την αμφισβήτηση ενός αποτελέσματος που δεν θα ευνοεί τον Αμερικανό πρόεδρο.

«Ο πρόεδρος Τραμπ δεν προσπαθεί να αναλάβει τον έλεγχο των πολιτειακών εκλογών, με κανέναν τρόπο, μορφή ή σχήμα. Δεν προετοιμάζουμε το έδαφος για να το κάνει αυτό ο πρόεδρος», δήλωσε ο υπουργός σε συνέντευξή του στην εκπομπή «State of the Union» του CNN.

Ανησυχία για ενδεχόμενη ομοσπονδιακή παρέμβαση

Εκλογικοί αξιωματούχοι από διάφορες περιοχές των ΗΠΑ δήλωσαν στο Reuters ότι προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο παρέμβασης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, από τις οποίες θα κριθεί ο έλεγχος του Κογκρέσου. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζουν περιλαμβάνονται δικαστικές προσφυγές με στόχο την παρεμπόδιση της επικύρωσης των αποτελεσμάτων.

Η υπόθεση της Αλάσκας δεν αποτελεί τη μοναδική ενέργεια της κυβέρνησης Τραμπ που αφορά την εκλογική διαδικασία. Πρόσφατα, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ζήτησε από την Καλιφόρνια να διακόψει την καταμέτρηση ορισμένων επιστολικών ψήφων, ενώ είχε προηγουμένως επιχειρήσει, χωρίς επιτυχία, να υποχρεώσει 30 πολιτείες και την Περιφέρεια της Κολούμπια να παραδώσουν στις ομοσπονδιακές αρχές πλήρεις εκλογικούς καταλόγους.

Ο Μπλανς υποστήριξε ότι η προσφυγή αφορά αποκλειστικά την Αλάσκα, επαναλαμβάνοντας το επιχείρημα της κυβέρνησης ότι η παρουσία δύο Ρεπουμπλικάνων υποψηφίων με σχεδόν πανομοιότυπα ονόματα ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση στους ψηφοφόρους. Πρόκειται για τον εν ενεργεία γερουσιαστή Νταν Σ. Σάλιβαν και τον διεκδικητή της έδρας Νταν Τζ. Σάλιβαν Τζούνιορ.

Σύμφωνα με τον υπουργό, ο δεύτερος υποψήφιος κατέθεσε υποψηφιότητα με αποκλειστικό σκοπό να προκαλέσει σύγχυση στο εκλογικό σώμα. «Ποτέ στο παρελθόν οι αντίπαλοι δεν είχαν φτάσει σε τέτοια άκρα, επιχειρώντας να υπονομεύσουν και να εξαπατήσουν σε μια εκλογική αναμέτρηση», υποστήριξε ο Μπλανς, ο οποίος είχε διατελέσει προσωπικός δικηγόρος του Τραμπ.

Από την πλευρά του, ο Νταν Τζ. Σάλιβαν έχει απορρίψει, σε συνεντεύξεις του σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, τον ισχυρισμό ότι επιδιώκει να προκαλέσει σύγχυση ή να αποσπάσει ψήφους από τον συνυποψήφιό του. Η προεκλογική του εκστρατεία δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Τους Δημοκρατικούς κατηγορεί ο Τραμπ

Ο υπουργός Δικαιοσύνης απέφυγε να διευκρινίσει εάν ο Τραμπ τού έδωσε προσωπικά εντολή να καταθέσει την προσφυγή, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει πως η πρωτοβουλία ήταν δική του.

Νωρίτερα, ο Τραμπ κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς ότι βρίσκονται πίσω από την υποψηφιότητα του Νταν Τζ. Σάλιβαν. «Έχουν κάνει την κατάσταση πολύ περίπλοκη και θεωρώ ότι είναι πολύ άδικο», δήλωσε σε δημοσιογράφους πριν αναχωρήσει για το Μίσιγκαν. «Θεωρώ ότι είναι παράνομο, επειδή είναι άδικο. Θέλουμε δικαιοσύνη στην ψηφοφορία», πρόσθεσε.

Οι επικριτές της κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων Δημοκρατικοί αλλά και ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι εκλογικοί αξιωματούχοι, εκτιμούν ότι η υπόθεση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο μοτίβο ομοσπονδιακών παρεμβάσεων στην εκλογική διαδικασία.

«Το γεγονός ότι ο Τοντ Μπλανς και το υπουργείο Δικαιοσύνης είναι πρόθυμοι να προχωρήσουν σε αυτή την ενέργεια και να τη στηρίξουν δημόσια δείχνει πόσο μακριά είναι διατεθειμένοι να φτάσουν μετά το τέλος των εκλογών, προκειμένου να αμφισβητήσουν τα αποτελέσματα», δήλωσε ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Άνταμ Σιφ, μιλώντας στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC.