Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα: «Άλωσε» το Καμπ Νόου η «Βασίλισσα» με υπογραφή Μπαπέ, ματσάρα με οκτώ γκολ στο Μπέργκαμο – Όλα τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες

Μεγάλα αποτελέσματα και πλούσιο θέαμα επιφύλασσε η αγωνιστική δράση στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να παίρνει σπουδαίο «διπλό» με 2-1 επί της Μπαρτσελόνα στο «Clasico», χάρη σε δύο γκολ του Κιλιάν Μπαπέ.

Στην Premier League, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ γνώρισε βαριά ήττα με 3-0 από την Μπόρνμουθ, ενώ Λίβερπουλ και Νιουκάστλ πανηγύρισαν νίκες. Στη Serie A, η Μίλαν πέρασε με 2-0 από την έδρα της Ουντινέζε, ενώ στην Bundesliga η Μπάγερν επικράτησε με 3-1 της Φράιμπουργκ.

Βαριά ήττα για τη Γιουνάιτεντ, νίκες για Λίβερπουλ και Νιουκάστλ

Τις αμυντικές αδυναμίες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εκμεταλλεύτηκε η Μπόρνμουθ, φεύγοντας από το «Ολντ Τράφορντ» με το εμφατικό 3-0. Ο Ραγιάν άνοιξε το σκορ στο 38′, ο Ταβερνίερ διπλασίασε τα τέρματα των φιλοξενούμενων στο 43′ και ο Εβανίλσον διαμόρφωσε το τελικό 3-0 στο 71′, αφήνοντας τους «κόκκινους διαβόλους» μόλις έναν βαθμό πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Στο «Άνφιλντ», η Λίβερπουλ επικράτησε με 2-0 της Μπράιτον, βάζοντας τέλος στο νικηφόρο σερί της. Ο Βιρτς άνοιξε το σκορ στο 17′, με την μπάλα να κοντράρει στον Γκρος, ενώ στο 21′ ο Ίσακ, μετά την ασίστ του Μπαρκολά, διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα. Βασικός για τους φιλοξενούμενους ήταν ο Κωστούλας.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια, η Χαλ, με βασικό τον Τζολάκη, αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την Μπρέντφορντ. Ο ΜακΜπέρνι έδωσε το προβάδισμα στους γηπεδούχους με πέναλτι στο 24′, όμως ο Ουατάρα ισοφάρισε στο 63′.

Τέλος, η Νιουκάστλ επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας με 2-0 της Κρίσταλ Πάλας στο Λονδίνο. Ο Οσούλα άνοιξε το σκορ στο 47′ και ο Μπαρνς «σφράγισε» το τρίποντο για τις «καρακάξες» στο 58′.

Τα αποτελέσματα:

Ίπσουιτς – Νότιγχαμ Φόρεστ 1-1

Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Σίτι 2-1

Άρσεναλ – Έβερτον 2-0

Κόβεντρι – Φούλαμ 0-1

Τσέλσι – Τότεναμ 0-2

Κρίσταλ Πάλας – Νιουκάστλ 0-2

Λίβερπουλ – Μπράιτον 2-0

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπόρνμουθ 0-3

Χαλ – Μπρέντφορντ 1-1

Σάντερλαντ – Λιντς 0-0

Η βαθμολογία:

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«Βασιλικό» διπλό με ήρωα Μπαπέ

Στο «Ανοέτα», η Ρεάλ Σοσιεδάδ επικράτησε με 2-1 της Λεβάντε, έφτασε τις τέσσερις διαδοχικές νίκες και παρέμεινε στην πρώτη πεντάδα της LaLiga.

Οι Βάσκοι άνοιξαν το σκορ μόλις στο 5′, με τον Όσκαρσον, όμως η Λεβάντε ισοφάρισε στο 22′ με τον Νάτσο Πέρεθ. Η απάντηση των γηπεδούχων ήταν άμεση, καθώς στο 27′ ο Τουριέντες διαμόρφωσε το τελικό 2-1.

Η κόπωση από τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις επηρέασε Θέλτα και Μπέτις, οι οποίες έμειναν στο 0-0 στο Βίγκο, σε ένα κακό ποιοτικά παιχνίδι με ελάχιστες ευκαιρίες.

Στο πρώτο παιχνίδι της Κυριακής, η Αθλέτικ Μπιλμπάο επικράτησε με 4-0 της Χετάφε στο «Σαν Μαμές», στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της LaLiga, επιστρέφοντας δυναμικά στη διεκδίκηση μιας θέσης στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της επόμενης σεζόν.

Οι Βάσκοι άνοιξαν το σκορ με τον Μπερενγκέρ στο 17′, ενώ ο Νίκο Γουίλιαμς διπλασίασε τα τέρματά τους στο 35′. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Παρέδες στο 70′ και ο Μπερσίτσε στο 88′ διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα.

Τα αποτελέσματα:

Αλαβές – Μάλαγα 1-1

Ράγιο Βαγιεκάνο – Έλτσε 0-3

Σανταντέρ – Εσπανιόλ 2-1

Βαλένθια – Βιγιαρεάλ 1-2

Ατλέτικο Μαδρίτης – Λα Κορούνια 1-0

Αθλέτικ Μπιλμπάο – Χετάφε 4-0

Θέλτα – Μπέτις 0-0

Ρεάλ Σοσιεδάδ – Λεβάντε 2-1

Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης 1-2

26/10 Σεβίλλη – Οσασούνα (22:00)

Η βαθμολογία:

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«Έβρεξε»… γκολ στο Μπέργκαμο, «διπλό» τετράδας για τους «ροσονέρι»

Για την 8η αγωνιστική της Serie A, η Μίλαν επικράτησε με 2-0 της Ουντινέζε εκτός έδρας, παραμένοντας αήττητη και στο -4 από την κορυφή της βαθμολογίας.

Οι «ροσονέρι» άνοιξαν το σκορ μόλις στο 6ο λεπτό, όταν ο Λούκα Μόντριτς εκτέλεσε γρήγορα ένα φάουλ και έβγαλε τον Κρίστιαν Πούλισικ τετ α τετ με τον Οκόγιε, με τον Αμερικανό να βρίσκει δίχτυα. Η Μίλαν διατήρησε τον έλεγχο του αγώνα και στο 65΄ διπλασίασε τα τέρματά της, με τον Χάτσινσον να παίρνει το ριμπάουντ μετά από ασταθή απόκρουση του αντίπαλου τερματοφύλακα και να διαμορφώνει το τελικό 0-2.

Σε ένα εντυπωσιακό παιχνίδι με οκτώ γκολ, Αταλάντα και Φροζινόνε αναδείχθηκαν ισόπαλες 4-4 στο Μπέργκαμο. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν μόλις στο 1′ με τον Ρομάνο Σμιντ, ο οποίος σκόραρε ξανά στο 17′, ενώ η Αταλάντα απάντησε με δύο γκολ του Κρστόβιτς (14′, 45′) και ένα πέναλτι του Έντερσον, ολοκληρώνοντας την ανατροπή πριν από την ανάπαυλα.

Ο καταιγιστικός ρυθμός συνεχίστηκε και στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Κάλο να ισοφαρίζει σε 3-3 στο 48′ και τον Έλμας να δίνει εκ νέου προβάδισμα στους γηπεδούχους δύο λεπτά αργότερα. Η Φροζινόνε, ωστόσο, δεν είχε πει την τελευταία της λέξη, με τον Τέρζιτς να διαμορφώνει το τελικό 4-4 στο 82′.

Πολύτιμο τρίποντο στη μάχη για την παραμονή πήρε η Τζένοα, επικρατώντας με 1-0 της Βενέτσια. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε ο Έλερτσον στο 25′, χαρίζοντας στους γηπεδούχους τη δεύτερη διαδοχική νίκη τους.

Τα αποτελέσματα:

Τορίνο – Μόντσα 3-2

Κάλιαρι – Μπολόνια 0-2

Κόμο – Σασουόλο 2-0

Νάπολι – Ρόμα 3-3

Λάτσιο – Πάρμα 2-1

Ίντερ – Φιορεντίνα 2-1

Τζένοα – Βενέτσια 1-0

Αταλάντα – Φροζινόνε 4-4

Λέτσε – Γιουβέντους 0-2

Ουντινέζε – Μίλαν 0-2

Η βαθμολογία:

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«Διπλό» κορυφής για την Μπάγερν, μεγάλη νίκη της Χόφενχαϊμ

Η Μπάγερν Μονάχου επικράτησε με 3-1 της Φράιμπουργκ εκτός έδρας, για την 7η αγωνιστική της Bundesliga, και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας μαζί με την Ντόρτμουντ.

Οι Βαυαροί πήραν προβάδισμα δύο τερμάτων με τον Ουπαμεκανό στο 16′ και τον Γκνάμπρι στο 42′. Η Φράιμπουργκ μείωσε με τον Μπίσοφ στο 82′, όμως ο Ολίσε διαμόρφωσε το τελικό 1-3 στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων. Από τον πάγκο καθοδήγησε την ομάδα ο Κομπανί, ο οποίος απουσίασε λόγω προβλήματος υγείας.

Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, η Χόφενχαϊμ επικράτησε με 3-0 της Μπάγερ Λεβερκούζεν, σημειώνοντας και τα τρία γκολ στο τελευταίο τέταρτο. Ο Κράμαριτς άνοιξε το σκορ στο 79′, ο Πρας έκανε το 2-0 στο 89′ και ο Μόερστεντ διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στο 95′.

Τα αποτελέσματα:

Στουτγκάρδη – Γκλάντμπαχ 2-3

Κολωνία – Σάλκε 0-0

Μάιντζ – Βέρντερ Βρέμης 2-3

Άουγκσμπουργκ – Ουνιόν Βερολίνου 1-1

Λειψία – Έλβερσμπεργκ 4-0

Πάντερμπορν – Αμβούργο 1-0

Μπορούσια Ντόρτμουντ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης 1-0

Χόφενχαϊμ – Λεβερκούζεν 3-0

Φράιμπουργκ – Μπάγερν Μονάχου 1-3

Η βαθμολογία:

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«Καρέ» της ισοπαλίας στη Ligue 1, γλίτωσε το… «έμφραγμα» η Μαρσέιγ

Την 12η διαδοχική νίκη της απέναντι στη Χάβρη στη Ligue 1 πανηγύρισε η Μαρσέιγ επικρατώντας με 4-3 στο «Βελοντρόμ», σε ένα παιχνίδι που εξελίχθηκε σε θρίλερ στο φινάλε.

Οι γηπεδούχοι έβαλαν τις βάσεις για τη νίκη από το πρώτο ημίχρονο, με τον Ίγκαν-Ράιλι να ανοίγει το σκορ μόλις στο 5′ και τον Ουαχί να διπλασιάζει τα τέρματα της ομάδας του στο 33′. Με την έναρξη της επανάληψης, ο Παϊσάο έκανε το 3-0 στο 50′, ενώ πέντε λεπτά αργότερα ο Αμντελί ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 4-0, βρίσκοντας δίχτυα για τρίτη διαδοχική αγωνιστική.

Η Χάβρη, ωστόσο, δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και επιχείρησε μια εντυπωσιακή αντεπίθεση. Ο Μάγια μείωσε με πέναλτι στο 77′, ο Εντιάγιε έκανε το 4-2 στο 86′ και ο Μάγια, με το δεύτερο προσωπικό του γκολ στο 89′, έφερε τους φιλοξενούμενους σε απόσταση αναπνοής. Η Μαρσέιγ, πάντως, κράτησε το προβάδισμα μέχρι το τέλος, ενώ η Χάβρη διαμαρτυρήθηκε για πέναλτι που δεν της καταλογίστηκε στις καθυστερήσεις.

Στο «Roazhon Park», η εξαιρετικά φορμαρισμένη Ρεν επικράτησε με 3-0 του Στρασβούργου και έφτασε στην κορυφή της βαθμολογίας με 16 βαθμούς. Ο Ντιά άνοιξε το σκορ στο 34′, ο Σιμάνσκι διπλασίασε τα τέρματα των γηπεδούχων στο 41′ και ο ίδιος διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου.

Τουλούζ και Τρουά αναδείχθηκαν ισόπαλες χωρίς τέρματα (0-0), ενώ ισόπαλες με 1-1 ολοκληρώθηκαν οι αναμετρήσεις Ανζέ – Λοριάν, Οσέρ – Λε Μαν και Μονακό – Λιλ.

Τα αποτελέσματα:

Μπρεστ – Νις 1-2

Μονακό – Λιλ 1-1

Ανζέ – Λοριάν 0-0

Μαρσέιγ – Χάβρη 4-3

Οσέρ – Λε Μαν 1-1

Ρεν – Στρασβούργο 3-0

Τουλούζ – Τρουά 0-0

26/10 Παρί Σεν Ζερμέν – Λυών (21:30)

Η βαθμολογία: