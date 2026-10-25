«Χωριάτικο»: Το σχέδιο διαφυγής του ιδιοκτήτη προς την Αλβανία και η επίσπευση της σύλληψης του – Εμπλέκονται πάνω από 520 επιχειρήσεις, περισσότερες από 50 οι συλλήψεις

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Η προσπάθεια διαφυγής στην Αλβανία οδήγησε στην επίσπευση της αστυνομικής επιχείρησης για τη σύλληψη του ιδιοκτήτη της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο», Άγγελου Γιαννακόπουλου, ο οποίος συνελήφθη την Κυριακή (25/10) στην περιοχή των Ιωαννίνων. Ο επιχειρηματίας, που ερευνάται για την εμπλοκή του σε υπόθεση εκτεταμένης οικονομικής απάτης, είχε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο επιχειρηματίας διέμενε στο Ντουμπάι και είχε σχεδιάσει την επιστροφή του στην Ελλάδα, την οποία πραγματοποίησε πρόσφατα. Η αστυνομική επιχείρηση για τη σύλληψή του είχε προγραμματιστεί για το πρωί της Δευτέρας, ωστόσο οι διωκτικές Αρχές ενημερώθηκαν ότι είχε αναχωρήσει με αυτοκίνητο και κατευθυνόταν προς τα ελληνοαλβανικά σύνορα.

Η εξέλιξη αυτή άλλαξε τον αρχικό σχεδιασμό, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να κινητοποιηθούν νωρίτερα και να προχωρήσουν στη σύλληψή του, πριν καταφέρει να περάσει στην Αλβανία.

Έρευνα σε 500 επιχειρήσεις και περισσότερες από 50 συλλήψεις

Η σύλληψη του επιχειρηματία εντάσσεται σε ευρείας κλίμακας επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), η οποία ερευνά πάνω από 520 επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων περισσότερα από 200 καταστήματα της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο».

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι συλλήψεις έχουν ξεπεράσει τις 50, ενώ οι έρευνες επεκτείνονται στο σύνολο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του ιδιοκτήτη της αλυσίδας. Εκτός από τον κλάδο της εστίασης, οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν νυχτερινά κέντρα και καταστήματα στην παραλιακή ζώνη της Αττικής, καθώς και στη Μύκονο, στη Ρόδο και στον Βόλο.

Οι αστυνομικές έρευνες αφορούν σοβαρά οικονομικά αδικήματα, όπως απάτη σε βάρος του Δημοσίου, εκτεταμένη φοροδιαφυγή και μη απόδοση ΦΠΑ και ασφαλιστικών εισφορών. Η εκτιμώμενη ζημία για τα κρατικά ταμεία φτάνει ή υπερβαίνει τα 100 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, οι Αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων να λειτουργούσε μέσω «αχυρανθρώπων», με τον επιχειρηματία να διατηρεί τον πραγματικό έλεγχό τους ως αφανής ιδιοκτήτης.

Η υπόθεση του 2008 και η «Greek Mafia»

Ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας είχε απασχολήσει τις διωκτικές Αρχές και το 2008, στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση trafficking και μαστροπείας. Η συγκεκριμένη υπόθεση αφορούσε την εκμετάλλευση γυναικών από χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ σε strip clubs που διατηρούσε ο επιχειρηματίας.

Οι Αρχές εκτιμούσαν τότε ότι τα έσοδα από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα νομιμοποιούνταν μέσω της αλυσίδας φούρνων.

Το όνομα του επιχειρηματία έχει επίσης συνδεθεί με υποθέσεις που σχετίζονται με τη λεγόμενη «Greek Mafia», καθώς νυχτερινά κέντρα ιδιοκτησίας του είχαν αναφερθεί ως στόχοι κυκλωμάτων εκβιαστών.

Τον Μάρτιο του 2024, σημειώθηκε βομβιστική επίθεση σε κάβα με την οποία συνδεόταν ως αφανής ιδιοκτήτης. Η ΕΛ.ΑΣ. εξέτασε δύο ενδεχόμενα για τα κίνητρα της επίθεσης: την απόπειρα εκβιασμού και την αντεκδίκηση για παλαιότερη έκρηξη σε πρατήριο καυσίμων στον Πειραιά.

Είχε προηγηθεί ένοπλη επίθεση σε νυχτερινό κέντρο συμφερόντων του επιχειρηματία, στη λεωφόρο Συγγρού, όπου άγνωστοι είχαν πυροβολήσει την πρόσοψη του καταστήματος. Οι Αρχές είχαν συνδέσει και το συγκεκριμένο περιστατικό με τον λεγόμενο «πόλεμο» της νύχτας.