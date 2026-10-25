«Χωριάτικο»: Πάνω από 50 οι συλλήψεις, στο μικροσκόπιο τουλάχιστον 500 επιχειρήσεις – Το «βαρύ» ποινικό παρελθόν του ιδιοκτήτη

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Τουλάχιστον 500 επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων περισσότερα από 200 καταστήματα της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο», ερευνά η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, oι συλλήψεις έχουν ξεπεράσει τις 50, ενώ η έρευνα αφορά τον ιδιοκτήτη της αλυσίδας και το σύνολο της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, η οποία εκτείνεται πέρα από τον κλάδο της εστίασης και περιλαμβάνει νυχτερινά κέντρα και καταστήματα στην παραλιακή ζώνη της Αττικής, καθώς και σε νησιά, όπως η Μύκονος και η Ρόδος.

Οι οικονομικές κατηγορίες και η ζημία των 100 εκατ. ευρώ

Η αστυνομική έρευνα επικεντρώνεται σε σοβαρά οικονομικά αδικήματα, μεταξύ των οποίων απάτη σε βάρος του Δημοσίου, εκτεταμένη φοροδιαφυγή και μη απόδοση ΦΠΑ και ασφαλιστικών εισφορών. Η ζημία για τα κρατικά ταμεία εκτιμάται ότι φτάνει ή υπερβαίνει τα 100 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν εάν μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων λειτουργούσε μέσω «αχυρανθρώπων», με τον ιδιοκτήτη της αλυσίδας να διατηρεί, στην πραγματικότητα, τον έλεγχό τους ως αφανής ιδιοκτήτης.

Η υπόθεση του 2008 και οι αναφορές στη «Greek Mafia»

Ο επιχειρηματίας είχε απασχολήσει τις διωκτικές Αρχές και το 2008, στο πλαίσιο υπόθεσης trafficking και μαστροπείας. Η έρευνα αφορούσε την εκμετάλλευση γυναικών από χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ σε strip clubs που διατηρούσε, ενώ οι Αρχές εκτιμούσαν τότε ότι τα έσοδα από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα νομιμοποιούνταν μέσω της αλυσίδας φούρνων.

Το όνομά του έχει επίσης συνδεθεί με υποθέσεις που σχετίζονται με τη λεγόμενη «Greek Mafia», καθώς νυχτερινά κέντρα ιδιοκτησίας του είχαν αναφερθεί ως στόχοι κυκλωμάτων εκβιαστών.

Τον Μάρτιο του 2024, σημειώθηκε βομβιστική επίθεση σε κάβα με την οποία ο επιχειρηματίας συνδεόταν ως αφανής ιδιοκτήτης. Η ΕΛ.ΑΣ. εξέτασε τόσο το ενδεχόμενο απόπειρας εκβιασμού όσο και εκείνο της αντεκδίκησης για παλαιότερη έκρηξη σε πρατήριο καυσίμων στον Πειραιά.

Με τον λεγόμενο «πόλεμο» της νύχτας είχαν συνδέσει οι Αρχές και προγενέστερη ένοπλη επίθεση, κατά την οποία άγνωστοι είχαν πυροβολήσει την πρόσοψη νυχτερινού κέντρου συμφερόντων του επιχειρηματία στη λεωφόρο Συγγρού.