Αντιπαράθεση Τσουκαλά – Μαρινάκη για την Μονή Σινά: «Δώστε το κείμενο του συμφωνητικού» – «Είστε προκατειλημμένοι και κάνετε αντιπολίτευση στη χώρα»

Να δημοσιοποιήσει το πλήρες κείμενο του συμφωνητικού πριν την υπογραφή του, ώστε να εκτιμηθούν οι συνέπειές του αναφορικά με τη λειτουργία και την ιδιοκτησία της Μονής Σινά ζητεί το ΠΑΣΟΚ από την κυβέρνηση. Σε υψηλούς τόνους η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη που επέκρινε το ΠΑΣΟΚ ότι κάνει «αντιπολίτευση στη χώρα, κάνουν αντιπολίτευση ακόμα και σε κάτι που το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η Ιερά Σύνοδος χαιρετίζουν και στηρίζουν».

Μητσοτάκης: «Κατοχυρώνεται ο θρησκευτικός και μοναστικός χαρακτήρας»

Αφορμή για την διατύπωση του αιτήματος του ΠΑΣΟΚ ήταν η κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στη οποία χαρακτήρισε «εξέλιξη ιστορικής σημασίας» τη συμφωνία μεταξύ της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης του Σινά και της Αιγύπτου, «η οποία δίνει ασφαλή νομική βάση στη διαχρονία ενός ζωντανού ορθόδοξου προσκυνήματος με ιστορία δεκαπέντε αιώνων», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο πνεύμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε: «Για πρώτη φορά, με ειδικό, νομικά δεσμευτικό κείμενο, κατοχυρώνονται στο διηνεκές ο θρησκευτικός χαρακτήρας και ο μοναστικός τρόπος ζωής της Μονής, καθώς και η αποκλειστική χρήση και κατοχή των χώρων λατρείας από την αδελφότητά της με την εγγύηση της Αιγύπτου και χωρίς καμία δυνατότητα αλλοίωσης των λατρευτικών χώρων».

«Αντιμετωπίζεται έτσι μια θεσμική εκκρεμότητα 1.500 χρόνων, που άφηνε εκτεθειμένη την ίδια την υπόσταση της Ιεράς Μονής», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Η ελληνική κυβέρνηση στήριξε με επιμονή και διακριτικότητα αυτή την προσπάθεια, σε συνεργασία με τη φίλη Αίγυπτο και με σεβασμό στην αυτονομία της Μονής», σημείωσε για να καταλήξει: «Ιδιαίτερη σημασία έχει η συναίνεση του Οικουμενικού Πατριάρχη, των Πατριαρχών Αλεξανδρείας και Ιεροσολύμων και των Αρχιεπισκόπων Αθηνών και Κύπρου: ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας και ευθύνης του ελληνορθόδοξου κόσμου».

ΠΑΣΟΚ: Σοβαρά ερωτήματα για το συμφωνητικό ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής

Άμεση ήταν η απάντηση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά. «Αντί πολλών λόγων, η κυβέρνηση οφείλει να δημοσιοποιήσει το πλήρες κείμενο του συμφωνητικού, πριν την υπογραφή του, ώστε να εκτιμηθούν οι συνέπειές του στη λειτουργία και την ιδιοκτησία της Μονής της Αγ. Αικατερίνης Σινά», τόνισε. «Πίσω από τους πανηγυρικούς λόγους του Πρωθυπουργού για την κατάληξη της υπόθεσης της Ιεράς Μονής Αγ. Αικατερίνης του Όρους Σινά, παραμένουν τα σοβαρά ερωτήματα.

Γιατί στην ανάρτηση του αναφέρεται μόνο στον θρησκευτικό χαρακτήρα, τον μοναστικό τρόπο ζωής της Μονής και σε «αποκλειστική χρήση και κατοχή των χώρων λατρείας» και όχι σε κυριότητα;

Για τι ακριβώς πανηγυρίζει η κυβέρνηση;

Πότε αναδείχθηκε η «θεσμική εκκρεμότητα 1.500 χρόνων»;

Πότε ακριβώς αμφισβητήθηκε το πνευματικό καθεστώς και ο ελληνορθόδοξος χαρακτήρας της Μονής;

Εκείνο, αντιθέτως, που για πρώτη φορά μετά από δέκα πέντε αιώνες αμφισβητήθηκε ευθέως από την κυβέρνηση της φίλης Αιγύπτου ήταν τα ιδιοκτησιακά και περιουσιακά δικαιώματα της Μονής στα ακίνητα αυτής. Πώς ρυθμίστηκαν αυτά τα θέματα και μάλιστα υπό καθεστώς πίεσης;», υπογράμμισε ο Κώστας Τσουκαλάς. «Εν τέλει, το αν κάτι συνιστά ‘εθνική επιτυχία’, δεν θα κριθεί από τον Πρωθυπουργό αλλά από τα ιστορικά και πραγματικά δεδομένα», τόνισε.

Μαρινάκης: «Κάνετε αντιπολίτευση στη χώρα»

Από κομματική εκδήλωση στα Βριλήσσια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης έσπευσε να απαντήσει επιτιθέμενος στο ΠΑΣΟΚ. «Είναι προφανές ότι θα δημοσιοποιηθεί η συμφωνία όταν ολοκληρωθεί. Δεν θα είναι κρυφή η συμφωνία», ανέφερε για να προσθέσει: «Αφήστε την κυβέρνηση, αφήστε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αφήστε τον υπουργό Εξωτερικών. Ας πούμε ότι για την αντιπολίτευση εμείς είμαστε προκατειλημμένοι». Επικαλέστηκε, όμως, ότι τη συμφωνία στηρίζουν το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος και η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου. Εξ αυτού του λόγου, ο Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε «ιστορική» τη συμφωνία.

«Δεν κάνουν πλέον αντιπολίτευση στον Μητσοτάκη, δεν κάνουν πλέον αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία. Κάνουν αντιπολίτευση στη χώρα, κάνουν αντιπολίτευση ακόμα και σε κάτι που το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η Ιερά Σύνοδος χαιρετίζουν και στηρίζουν», τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης για να προσθέσει: «Αυτά δεν τα έχουμε ζήσει ποτέ ξανά στο παρελθόν».

Τσουκαλάς: «Για την κυβέρνηση τα εύλογα ερωτήματα συνιστούν αντιπολίτευση… στη χώρα»

Στο ζήτημα επανήλθε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς λέγοντας: «Για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όποιος θέτει εύλογα ερωτήματα και ζητεί διαφάνεια, κάνει αντιπολίτευση… στη χώρα».

«Σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, η Νέα Δημοκρατία έχει το μονοπώλιο της υπευθυνότητας και της σοβαρότητας και όλοι οι υπόλοιποι είναι λαϊκιστές, κακομοίρηδες, στερούνται πατριωτισμού και σχεδόν δεν δικαιούνται… δια να ομιλούν», είπε ο Κώστας Τσουκαλάς. «Δεν προκαλεί εντύπωση, όταν η αλαζονεία τους τους έχει οδηγήσει να κάνουν σημαία το ‘Μητσοτάκης ή χάος’», πρόσθεσε.

Στο ίδιο πνεύμα ο Κώστας Τσουκαλάς είπε: «Η Νέα Δημοκρατία έχει υποστεί αντιδημοκρατική μετάλλαξη υπό την ηγεσία του κ. Μητσοτάκη. Κρίμα για μια ιστορική παράταξη. Η προσπάθεια φίμωσης που μεθοδεύει η Νέα Δημοκρατία, δεν έχει προηγούμενο μετά τη Μεταπολίτευση». «Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει και ο αυταρχικός κατήφορος θα σταματήσει με την ήττα της Νέας Δημοκρατίας», είπε.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς κατέληξε λέγοντας: «Η πολιτική αλλαγή δεν είναι πλέον μόνο ζήτημα κατεύθυνσης της πολιτικής αλλά και ζήτημα δημοκρατίας. Γι’ αυτό και απευθυνόμαστε και σε κάθε δημοκράτη που στήριζε Νέα Δημοκρατία να συμπαραταχθεί μαζί μας για να διατηρήσουμε το φιλελεύθερο και δημοκρατικό κεκτημένο της χώρας».