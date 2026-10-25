BasketGate: Ολοκληρώθηκε και η απολογία του Γιώργου Μαυραγάνη – Αρνήθηκε τις κατηγορίες, αναμένεται η απόφαση

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Περίπου 40 λεπτά διήρκεσε η απολογία του επιχειρηματία Γιώργου Μαυραγάνη ενώπιον του ανακριτή, στο πλαίσιο της υπόθεσης χειραγώγησης Αγώνων μπάσκετ.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο επιχειρηματίας απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις που του τέθηκαν, ολοκληρώνοντας την απολογία του μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Απολογήθηκε ο Βαγγέλης Λιόλιος

Σαράντα λεπτά νωρίτερα ολοκληρώθηκε έπειτα από τρεισήμισι ώρες, η απολογία του Βαγγέλη Λιόλιου ενώπιον του ανακριτή. Ο παραιτηθείς πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) αρνήθηκε το σύνολο των κατηγοριών που του αποδίδονται.

Η παραίτηση από την προεδρία της ΕΟΚ

Σύμφωνα με συνεργάτες του, ο Βαγγέλης Λιόλιος ανακοίνωσε την απόφασή του να παραιτηθεί από την προεδρία της ΕΟΚ και να αποσυρθεί από κάθε δραστηριότητα στο μπάσκετ μέχρι την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας στην οποία εμπλέκεται.

«Παραιτούμαι από πρόεδρος της ΕΟΚ, αποσύρομαι για να μπορέσει να λειτουργήσει το μπάσκετ», ανέφερε χαρακτηριστικά, όπως μεταφέρουν συνεργάτες του.