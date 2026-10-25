Σαουδική Αραβία: Άνοιξε ξανά το αεροδρόμιο του Ριάντ εν μέσω νέων επιθέσεων – Παραμένει «μη ασφαλές» λένε οι Χούθι

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Το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, στη Σαουδική Αραβία, επαναλειτούργησε έπειτα από διακοπή δύο και πλέον εβδομάδων που είχε προκληθεί από φονικό πλήγμα των Χούθι.

Η κίνηση αυτή έρχεται παρά το νέο μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων από τους αντάρτες στην Υεμένη και τις προειδοποιήσεις τους ότι το αεροδρόμιο παραμένει «επικίνδυνος» στόχος.

Επαναλειτουργία

Το Διεθνές Αεροδρόμιο «Κινγκ (Βασιλιάς) Καλίντ» ανακοίνωσε την επίσημη επαναλειτουργία των τερματικών σταθμών 1 και 2 για εσωτερικές και διεθνείς πτήσεις, αρχής γενομένης από την Κυριακή.

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές Οκτωβρίου, πλήγματα των Χούθι είχαν χτυπήσει συγκρότημα που στέγαζε άλλους δύο τερματικούς σταθμούς, προκαλώντας τον θάνατο 17 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από 330, ενώ την περασμένη εβδομάδα το αεροδρόμιο είχε ανοίξει περιορισμένα μόνο για εσωτερικά δρομολόγια.

Η επαναλειτουργία συμπίπτει με νέες επιθέσεις.

Νωρίς την Κυριακή, οι Χούθι εξαπέλυσαν πυραύλους και drones προς τη σαουδαραβική πρωτεύουσα, συνεχίζοντας τη ροή επιθέσεων.

Αναχαίτιση πυραύλων και drones

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του αραβικού συνασπισμού, υποστράτηγο Τούρκι αλ Μάλκι, οι δυνάμεις αεράμυνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν έναν βαλλιστικό πύραυλο και ένα drone που είχαν εκτοξευτεί με στόχο το Ριάντ, καθώς και άλλα 10 βαλλιστικά βλήματα που κατευθύνονταν προς τη νότια περιοχή της χώρας.

التحالف: اعتراض وتدمير 10 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية. https://t.co/JPsQODwbSw — المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (@CJFCSpox) October 25, 2026



«Αναχαίτιση και καταστροφή 10 βαλλιστικών πυραύλων που εκτόξευσε η τρομοκρατική πολιτοφυλακή των Χούθι προς τη νότια περιοχή», έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Η προειδοποίηση των Χούθι και η κλιμάκωση στην Υεμένη

Παρά την άρση της αναστολής πτήσεων, ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρί, δήλωσε ότι το αεροδρόμιο εξακολουθεί να είναι «μη ασφαλές».

Ο Σαρί προειδοποίησε «όλες τις διεθνείς, περιφερειακές και τοπικές αεροπορικές εταιρείες –καθώς και το προσωπικό και τους ταξιδιώτες– να μην χρησιμοποιούν» το αεροδρόμιο του Ριάντ, υποστηρίζοντας ότι είναι «μη ασφαλές και χρησιμεύει ως στρατιωτικός στόχος για τις δυνάμεις μας».

Την ίδια στιγμή, οι κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης έχουν εξαπολύσει αντεπίθεση με στόχο την ανακατάληψη παράκτιων περιοχών από τους Χούθι κοντά στο στρατηγικό Στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ, στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας.

Οι συγκρούσεις στην Υεμένη κλιμακώθηκαν απότομα τον προηγούμενο μήνα, τερματίζοντας οριστικά την εκεχειρία υπό την αιγίδα του ΟΗΕ που διατηρούνταν σε γενικές γραμμές από το 2022.

«Το Ιράν εξοπλίζει τους Χούθι»

Σε συνέντευξή της στο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, η υπουργός Εξωτερικών της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης, Αφράχ αλ Ζούμπα, προειδοποίησε για τον ρόλο του Ιράν και τις ευρύτερες περιφερειακές απειλές.

«Χάρη στη γνώση και την τεχνογνωσία που παρέχουν Ιρανοί εμπειρογνώμονες, οι Χούθι έχουν αποκτήσει την ικανότητα να κατασκευάζουν οπλικά συστήματα εντός της Υεμένης», τόνισε.

Η ίδια πρόσθεσε ότι «οι Χούθι προσπαθούν να μετατρέψουν την Υεμένη σε μια πλατφόρμα που απειλεί την περιοχή και τον κόσμο, και οι πρόσφατες απειλές κατά της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα και το Στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ αποτελούν σαφή ένδειξη αυτού».

«Η κυβέρνηση στοχεύει στην αποκατάσταση της ισχύος του κράτους και στην επαναφορά του ελέγχου επί των κυριαρχικών αποφάσεων της Υεμένης», ενώ κατήγγειλε ότι οι Χούθι συνεργάζονται με «τρομοκρατικές» οργανώσεις στο Κέρας της Αφρικής και σε άλλες περιοχές.