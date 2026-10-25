Πρέβεζα: Κεραυνός χτύπησε σπίτι – Βίντεο ντοκουμέντο από την πυρκαγιά που ξέσπασε στη σοφίτα

Μεγάλες υλικές ζημιές προκάλεσε κεραυνός σε διώροφη κατοικία στη Βαλανιδοράχη, όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά που κατέστρεψε ολοσχερώς τη σοφίτα και προκάλεσε σημαντικές φθορές στον πρώτο όροφο. Η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας υπήρξε άμεση για την κατάσβεση της φωτιάς, ενώ δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί καθώς οι ιδιοκτήτες απουσίαζαν στο εξωτερικό. Παράλληλα, συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ επιχειρεί στο σημείο για την πλήρη αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στην περιοχή.

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Κεραυνός - Πρέβεζα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μεγάλες υλικές ζημιές προκάλεσε κεραυνός σε διώροφη κατοικία στη Βαλανιδοράχη, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά.
  • Από την πυρκαγιά καταστράφηκε ολοσχερώς η σοφίτα του σπιτιού, ενώ σημαντικές ζημιές υπέστη και ο πρώτος όροφος.
  • Ευτυχώς δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί καθώς οι ιδιοκτήτες απουσίαζαν, ενώ συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ επιχειρεί για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μεγάλες υλικές ζημιές προκάλεσε κεραυνός σε διώροφη κατοικία στη Βαλανιδοράχη στην Πρέβεζα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά.

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Από τη φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 7 το πρωί καταστράφηκε ολοσχερώς η σοφίτα του σπιτιού, ενώ σημαντικές ζημιές υπέστη και ο πρώτος όροφος, όπως φαίνεται σε βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Ertnews.

Παράλληλα, καταστράφηκαν οικιακές συσκευές και αντικείμενα του σπιτιού. Άμεση ήταν η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και τον περιορισμό των ζημιών.

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Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο

 

Ευτυχώς, από το συμβάν δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, καθώς οι ιδιοκτήτες της κατοικίας διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό και απουσίαζαν την ώρα που εκδηλώθηκε η φωτιά.

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Συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ βρίσκεται στην περιοχή και επιχειρεί για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.

 

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