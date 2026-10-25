Πρέβεζα: Κεραυνός χτύπησε σπίτι – Βίντεο ντοκουμέντο από την πυρκαγιά που ξέσπασε στη σοφίτα

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Μεγάλες υλικές ζημιές προκάλεσε κεραυνός σε διώροφη κατοικία στη Βαλανιδοράχη στην Πρέβεζα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά.

Από τη φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 7 το πρωί καταστράφηκε ολοσχερώς η σοφίτα του σπιτιού, ενώ σημαντικές ζημιές υπέστη και ο πρώτος όροφος, όπως φαίνεται σε βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Ertnews.

Παράλληλα, καταστράφηκαν οικιακές συσκευές και αντικείμενα του σπιτιού. Άμεση ήταν η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και τον περιορισμό των ζημιών.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο

Ευτυχώς, από το συμβάν δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, καθώς οι ιδιοκτήτες της κατοικίας διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό και απουσίαζαν την ώρα που εκδηλώθηκε η φωτιά.

Συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ βρίσκεται στην περιοχή και επιχειρεί για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.