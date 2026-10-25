28η Οκτωβρίου 2026: Ποιοι είναι πιο ακριβοί προορισμοί για διαμονή και ποιοι οι οικονομικότεροι – Δείτε αναλυτικά τη λίστα

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Nέα έρευνα του Πανελλαδικού Κτηματομεσιτικού Δικτύου, E Real Estates αποκαλύπτει πως διαμορφώνονται οι τιμές διαμονής στους ορεινούς προορισμούς της χώρας για την 28η Οκτωβρίου 2026.

Τα στοιχεία αυτά έχει στη διάθεση του το ertnews.gr . Να σημειωθεί, ωστόσο πως η εθνική επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 2026 δεν συμπίπτει με Σαββατοκύριακο. Η απουσία του καθιερωμένου τριημέρου υποχρεώνει όσους προγραμματίζουν απόδραση να λάβουν επιπλέον ημέρες άδειας, με την περίοδο από την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου έως την Κυριακή 1 Νοεμβρίου να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Τα στοιχεία

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Πανελλαδικό Κτηματομεσιτικό Δίκτυο, E Real Estates, παρά τις ημερολογιακές ιδιαιτερότητες, το κόστος για 3 διανυκτερεύσεις σε αυτοτελείς κατοικίες βραχυχρόνιας μίσθωσης (για τετραμελή οικογένεια ή παρέα) παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις, καθώς αρχίζουν από τα 340 ευρώ και φτάνουν έως και τα 715 ευρώ.

Οι προσιτές λύσεις

Η Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα προσφέρουν τις χαμηλότερες τιμές εκκίνησης σε ταξιδιώτες που αναζητούν πιο προσιτές λύσεις. Ειδικότερα:

Καστοριά : Αναδεικνύεται ως ο πλέον οικονομικός προορισμός της καταγραφής καθώς το κόστος για 3 διανυκτερεύσεις αρχίζει από τα 340 ευρώ.

: Αναδεικνύεται ως ο πλέον οικονομικός προορισμός της καταγραφής καθώς το κόστος για 3 διανυκτερεύσεις αρχίζει από τα 340 ευρώ. Φλώρινα : Το ελάχιστο κόστος διαμονής είναι 342 ευρώ.

: Το ελάχιστο κόστος διαμονής είναι 342 ευρώ. Μέτσοβο :Oι τιμές εκκίνησης ανέρχονται στα 357 ευρώ, παρά τη διαχρονική του δημοτικότητα.

:Oι τιμές εκκίνησης ανέρχονται στα 357 ευρώ, παρά τη διαχρονική του δημοτικότητα. Καρπενήσι: Παραμένει στις προσβάσιμες οικονομικά επιλογές, καθώς οι τιμές αρχίζουν από τα 360 ευρώ.

Η μεσαία κατηγορία

Στη λίστα των δημοφιλών ορεινών προορισμών της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας με μεσαία επίπεδα τιμών συμπεριλαμβάνονται:

Καλάβρυτα : Το κόστος διαμονής για το τριήμερο αρχίζει από τα 415 ευρώ.

: Το κόστος διαμονής για το τριήμερο αρχίζει από τα 415 ευρώ. Βλαχέρνα Αρκαδίας : Οι τιμές εκκίνησης για διαμονή στους πρόποδες του Μαινάλου εκκινούν από τα 430 ευρώ.

: Οι τιμές εκκίνησης για διαμονή στους πρόποδες του Μαινάλου εκκινούν από τα 430 ευρώ. Λεβίδι : Ο παραδοσιακός οικισμός της Αρκαδίας καταγράφει κατώτατη τιμή στα 465 ευρώ.

: Ο παραδοσιακός οικισμός της Αρκαδίας καταγράφει κατώτατη τιμή στα 465 ευρώ. Αράχωβα: Η «κοσμοπολίτισσα» του Παρνασσού διατηρεί την αφετηρία των τιμών της στα 475 ευρώ.

Οι πιο ακριβοί προορισμοί

Οι παραδοσιακοί οικισμοί της ορεινής Αρκαδίας βρίσκονται κυρίως στην κορυφή του κόστους διαμονής. Αναλυτικά:

Στεμνίτσα : Οι τιμές αρχίζουν από τα 565 ευρώ. Ωστόσο το ποσό αυτό αφορά εκμίσθωση ολόκληρης παραδοσιακής πέτρινης κατοικίας 120-140 τ.μ., η οποία μπορεί να φιλοξενήσει έως και 2 οικογένειες.

: Οι τιμές αρχίζουν από τα 565 ευρώ. Ωστόσο το ποσό αυτό αφορά εκμίσθωση ολόκληρης παραδοσιακής πέτρινης κατοικίας 120-140 τ.μ., η οποία μπορεί να φιλοξενήσει έως και 2 οικογένειες. Βυτίνα : Οι ζητούμενες τιμές συγκαταλέγονται στις υψηλότερες, με αφετηρία τα 580 ευρώ.

: Οι ζητούμενες τιμές συγκαταλέγονται στις υψηλότερες, με αφετηρία τα 580 ευρώ. Δημητσάνα: Καταγράφει την υψηλότερη τιμή εκκίνησης ανάμεσα σε όλους τους εξεταζόμενους προορισμούς.

Εδώ το ελάχιστο κόστος ανέρχεται στα 715 ευρώ για τις 3 διανυκτερεύσεις.

Οι πίνακας