28η Οκτωβρίου 2026: Ποιοι είναι πιο ακριβοί προορισμοί για διαμονή και ποιοι οι οικονομικότεροι – Δείτε αναλυτικά τη λίστα

Nέα έρευνα του Πανελλαδικού Κτηματομεσιτικού Δικτύου, E Real Estates αποκαλύπτει πως διαμορφώνονται οι τιμές διαμονής στους ορεινούς προορισμούς της χώρας για την 28η Οκτωβρίου 2026.
Τα στοιχεία αυτά έχει στη διάθεση του το ertnews.gr . Να σημειωθεί, ωστόσο πως η εθνική επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 2026 δεν συμπίπτει με Σαββατοκύριακο. Η απουσία του καθιερωμένου τριημέρου υποχρεώνει όσους προγραμματίζουν απόδραση να λάβουν επιπλέον ημέρες άδειας, με την περίοδο από την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου έως την Κυριακή 1 Νοεμβρίου να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
Τα στοιχεία
Ειδικότερα, σύμφωνα με το Πανελλαδικό Κτηματομεσιτικό Δίκτυο, E Real Estates, παρά τις ημερολογιακές ιδιαιτερότητες, το κόστος για 3 διανυκτερεύσεις σε αυτοτελείς κατοικίες βραχυχρόνιας μίσθωσης (για τετραμελή οικογένεια ή παρέα) παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις, καθώς αρχίζουν από τα 340 ευρώ και φτάνουν έως και τα 715 ευρώ.
Οι προσιτές λύσεις
Η Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα προσφέρουν τις χαμηλότερες τιμές εκκίνησης σε ταξιδιώτες που αναζητούν πιο προσιτές λύσεις. Ειδικότερα:
- Καστοριά: Αναδεικνύεται ως ο πλέον οικονομικός προορισμός της καταγραφής καθώς το κόστος για 3 διανυκτερεύσεις αρχίζει από τα 340 ευρώ.
- Φλώρινα: Το ελάχιστο κόστος διαμονής είναι 342 ευρώ.
- Μέτσοβο:Oι τιμές εκκίνησης ανέρχονται στα 357 ευρώ, παρά τη διαχρονική του δημοτικότητα.
- Καρπενήσι: Παραμένει στις προσβάσιμες οικονομικά επιλογές, καθώς οι τιμές αρχίζουν από τα 360 ευρώ.
Η μεσαία κατηγορία
Στη λίστα των δημοφιλών ορεινών προορισμών της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας με μεσαία επίπεδα τιμών συμπεριλαμβάνονται:
- Καλάβρυτα: Το κόστος διαμονής για το τριήμερο αρχίζει από τα 415 ευρώ.
- Βλαχέρνα Αρκαδίας: Οι τιμές εκκίνησης για διαμονή στους πρόποδες του Μαινάλου εκκινούν από τα 430 ευρώ.
- Λεβίδι: Ο παραδοσιακός οικισμός της Αρκαδίας καταγράφει κατώτατη τιμή στα 465 ευρώ.
- Αράχωβα: Η «κοσμοπολίτισσα» του Παρνασσού διατηρεί την αφετηρία των τιμών της στα 475 ευρώ.
Οι πιο ακριβοί προορισμοί
Οι παραδοσιακοί οικισμοί της ορεινής Αρκαδίας βρίσκονται κυρίως στην κορυφή του κόστους διαμονής. Αναλυτικά:
- Στεμνίτσα: Οι τιμές αρχίζουν από τα 565 ευρώ. Ωστόσο το ποσό αυτό αφορά εκμίσθωση ολόκληρης παραδοσιακής πέτρινης κατοικίας 120-140 τ.μ., η οποία μπορεί να φιλοξενήσει έως και 2 οικογένειες.
- Βυτίνα: Οι ζητούμενες τιμές συγκαταλέγονται στις υψηλότερες, με αφετηρία τα 580 ευρώ.
- Δημητσάνα: Καταγράφει την υψηλότερη τιμή εκκίνησης ανάμεσα σε όλους τους εξεταζόμενους προορισμούς.
Εδώ το ελάχιστο κόστος ανέρχεται στα 715 ευρώ για τις 3 διανυκτερεύσεις.
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