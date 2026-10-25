Ελένη Μενεγάκη: Ο αδελφός της έγινε 40 ετών – Το φωτογραφικό άλμπουμ που δημοσίευσε η παρουσιάστρια

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Μια συγκινητική ανάρτηση αφιερωμένη στον αδερφό της, Θοδωρή Μισόκαλο, έκανε το Σάββατο (24/10) η Ελένη Μενεγάκη, με αφορμή τη συμπλήρωση των 40 χρόνων του.

Η γνωστή παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακολούθους στο Instagram ένα άλμπουμ με οικογενειακές φωτογραφίες, οι οποίες αποτυπώνουν στιγμές από διαφορετικές περιόδους της ζωής του αδερφού της, από την παιδική του ηλικία μέχρι σήμερα.

Μέσα από τις εικόνες, η Ελένη Μενεγάκη αναφέρθηκε στις κοινές τους αναμνήσεις και εξέφρασε δημόσια την αγάπη της για τον Θοδωρή Μισόκαλο, συνοδεύοντας την ανάρτησή της με ένα ιδιαίτερα τρυφερό μήνυμα για τα γενέθλιά του.

Η τρυφερή ευχή της Ελένης Μενεγάκη

«And just like that … 40! Από το μικρό αγόρι των φωτογραφιών στον υπέροχο άντρα που είσαι σήμερα! Πόσες αναμνήσεις, πόσες στιγμές, πόση αγάπη χωράνε σε σαράντα χρόνια! Χρόνια πολλά αδερφέ μου! Τα πιο όμορφα είναι ακόμα μπροστά σου», έγραψε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια.

Δείτε την ανάρτηση της Ελένης Μενεγάκη στο Instagram και τις φωτογραφίες που μοιράστηκε η αγαπημένη παρουσιάστρια