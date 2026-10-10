Ελένη Μενεγάκη: Το σχόλιό της για την κόντρα Βίσση-Καρβέλα – «Μην κρίνετε και μην δικάζετε κανέναν»

Η Ελένη Μενεγάκη παρενέβη στη δημόσια συζήτηση για την Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα, σχολιάζοντας ανάρτηση του Γιάννη Κουτράκη με βίντεο από συναυλία της τραγουδίστριας στο ΟΑΚΑ. Η παρουσιάστρια συμφώνησε με την τοποθέτησή του και κάλεσε τον κόσμο να μην κρίνει τους καλλιτέχνες.

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Lifestyle

Νίκος Καρβέλας, Άννα Βίσση
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ελένη Μενεγάκη τοποθετήθηκε για τη διαμάχη που έχει προκύψει τα τελευταία 24ωρα ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα.
  • Αφορμή στάθηκε μια ανάρτηση του καλλιτεχνικού μάνατζερ Γιάννη Κουτράκη, που αναφερόταν στην ερμηνευτική ικανότητα της Άννας Βίσση και τις απόψεις για τον Νίκο Καρβέλα.
  • Η παρουσιάστρια συμφώνησε με την τοποθέτησή του και επέλεξε να εκφράσει δημόσια την άποψή της μέσω ενός σχολίου: «Να τους αγαπάτε τους τραγουδιστές… Μην κρίνετε και μην δικάζετε κανέναν».

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Η Ελένη Μενεγάκη τοποθετήθηκε για τη διαμάχη που έχει προκύψει τα τελευταία 24ωρα ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα, μέσα από ένα σχόλιο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καλώντας τον κόσμο να αποφεύγει την κριτική και τις δημόσιες κρίσεις για τους καλλιτέχνες.

Αφορμή στάθηκε μια ανάρτηση του καλλιτεχνικού μάνατζερ Γιάννη Κουτράκη, ο οποίος δημοσίευσε βίντεο από τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ. Στο συγκεκριμένο απόσπασμα, η τραγουδίστρια ερμηνεύει με κλειστά μάτια το τραγούδι «Δώδεκα».

Στην ανάρτησή του, ο Γιάννης Κουτράκης αναφέρθηκε στην ερμηνευτική ικανότητα της Άννας Βίσση, σχολιάζοντας παράλληλα τις απόψεις όσων υποστηρίζουν ότι ο Νίκος Καρβέλας ήταν εκείνος που «έφτιαξε» την καριέρα της.

Η Ελένη Μενεγάκη συμφώνησε με την τοποθέτησή του και επέλεξε να εκφράσει δημόσια την άποψή της μέσω ενός σχολίου, χωρίς να προχωρήσει σε ξεχωριστή ανάρτηση ή δήλωση στις τηλεοπτικές κάμερες.

«Να τους αγαπάτε τους τραγουδιστές… Συμφωνώ τόσο πολύ, και όχι μόνο τους τραγουδιστές, όλους τους καλλιτέχνες! Μην κρίνετε και μην δικάζετε κανέναν», έγραψε η παρουσιάστρια.

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