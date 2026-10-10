Ελένη Μενεγάκη: Το σχόλιό της για την κόντρα Βίσση-Καρβέλα – «Μην κρίνετε και μην δικάζετε κανέναν»

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Η Ελένη Μενεγάκη τοποθετήθηκε για τη διαμάχη που έχει προκύψει τα τελευταία 24ωρα ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα, μέσα από ένα σχόλιο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καλώντας τον κόσμο να αποφεύγει την κριτική και τις δημόσιες κρίσεις για τους καλλιτέχνες.

Αφορμή στάθηκε μια ανάρτηση του καλλιτεχνικού μάνατζερ Γιάννη Κουτράκη, ο οποίος δημοσίευσε βίντεο από τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ. Στο συγκεκριμένο απόσπασμα, η τραγουδίστρια ερμηνεύει με κλειστά μάτια το τραγούδι «Δώδεκα».

Στην ανάρτησή του, ο Γιάννης Κουτράκης αναφέρθηκε στην ερμηνευτική ικανότητα της Άννας Βίσση, σχολιάζοντας παράλληλα τις απόψεις όσων υποστηρίζουν ότι ο Νίκος Καρβέλας ήταν εκείνος που «έφτιαξε» την καριέρα της.

Η Ελένη Μενεγάκη συμφώνησε με την τοποθέτησή του και επέλεξε να εκφράσει δημόσια την άποψή της μέσω ενός σχολίου, χωρίς να προχωρήσει σε ξεχωριστή ανάρτηση ή δήλωση στις τηλεοπτικές κάμερες.

«Να τους αγαπάτε τους τραγουδιστές… Συμφωνώ τόσο πολύ, και όχι μόνο τους τραγουδιστές, όλους τους καλλιτέχνες! Μην κρίνετε και μην δικάζετε κανέναν», έγραψε η παρουσιάστρια.