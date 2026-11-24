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Βαρύ πένθος για την Ελένη Ράντου. Η δημοφιλής ηθοποιός θρηνεί για τον θάνατο της μητέρας της.

Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε η ίδια το μεσημέρι της Τρίτης (24/11) με μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό της στο Facebook.

Η Ελένη Ράντου δημοσίευσε μια παλιά φωτογραφία των γονέων της, συνοδεύοντάς την με ένα σπαρακτικό μήνυμα. Στα λόγια της έκανε, μάλιστα, αναφορά και στον πατέρα της, ο οποίος έχει επίσης φύγει από τη ζωή, στέλνοντας ένα τελευταίο μήνυμα αγάπης στη μητέρα της.

«Καλό ταξίδι αγαπημένη μου. Να δώσεις μια αγκαλιά και στο μπαμπά. Για ποιο ταξίδι κίνησες να πας; Θα σε θυμάμαι και θα σ’ αγαπώ ψυχή μου. Πέτα ψηλά τώρα», έγραψε η ηθοποιός.

Η Ελένη Ράντου έχει μιλήσει πολλές φορές και για τη δύσκολη μάχη της μητέρας της με την άνοια.