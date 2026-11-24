Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, βρέθηκε καλεσμένος στο OPEN και την εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» με τους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά και μίλησε για το «φρένο» στα υπέρογκα πρόστιμα του ΚΟΚ και τις αλλαγές που δρομολογούνται. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην επικείμενη απολογία του Κώστα Αχ. Καραμανλή την Παρασκευή για την υπόθεση των Τεμπών, ενώ τοποθετήθηκε και για την υπόθεση του υφυπουργού Εσωτερικών, Βαγγέλη Λιάκου.

Σχετικά με τις αλλαγές στο Κληρονομικό Δίκαιο και τις μεταβατικές διατάξεις για την εφαρμογή τους, ο κ. Φλωρίδης είπε: «Στο νέο Κληρονομικό Δίκαιο που ψηφίσαμε, υπάρχει μια μεγάλη τομή σε σχέση με την προηγούμενη διάταξη που λέει ότι η περιουσία που κληρονομεί κάποιος μπορεί να επιβαρύνει τη δική του περιουσία. Ο κληρονόμος βρισκόταν αντιμέτωπος με χρέη που έπρεπε με τη δική του περιουσία να αποπληρώνει. Η τομή είναι ότι η περιουσία που κληρονομείται και έχει βάρη, δεν επιβαρύνει την περιουσία αυτού που κληρονομεί. Από αυτό γλιτώνουν οι άνθρωποι. Στις μεταβατικές διατάξεις προβλέψαμε μια προθεσμία 6 μηνών που λήγει τώρα για να μπορούν να κάνουν αποποίηση με την ωφέλεια της απογραφής. Φαίνεται όμως ότι αρκετοί δεν είχαν ενημερωθεί για τη διάταξη αυτή – μεσολάβησε και το Καλοκαίρι- και ήρθαν αιτήματα από την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων και τους πολίτες. Η απόφαση είναι νέα προθεσμία μέχρι την 1η Μαΐου».

Για τις αλλαγές στον ΚΟΚ

Ερωτηθείς στη συνέχεια για τις αλλαγές στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ο υπουργός Δικαιοσύνης σημείωσε «εκεί που χρειάζεται να γίνει πιο αυστηρός με εμπειρία 1,5 έτους θα γίνει. Για αυτόν για παράδειγμα που βάζει άτι και δεν πιάνει το ραντάρ την πινακίδα του οχήματός του, θα πέσει πέλεκυς. Αυτό που δεν αλλάζει είναι οι δύο βασικοί στόχοι του ΚΟΚ: να προστατεύσει την ανθρώπινη ζωή και να δημιουργήσει μια νέα οδηγική κουλτούρα».

Δείτε το βίντεο:

Για τη δίκη των Τεμπών

Αναφερόμενος στην υπόθεση της δίκης των Τεμπών και την κλήση του Κώστα Αχ. Καραμανλή από τον ανακριτή για απολογία, ο υπουργός Δικαιοσύνης απάντησε:

«Όταν η υπόθεση ήρθε στη Βουλή για τον Κώστα Αχ. Καραμανλή,η Βουλή αποφάσισε παραπομπή για μια συγκεκριμένη κατηγορία. Ακολούθησε κλήρωση δημόσια για τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου που όρισε ανακριτή που διεξάγει την ανάκριση. Η ανάκριση φαίνεται πως οδηγείται προς το τέλος. Τώρα θα ληφθούν οι απολογίες όλων και στη συνέχεια ο ανακριτής θα υποβάλει την έκθεση και ο εισαγγελέας θα συντάξει την πρότασή του προς το Δικαστικό Συμβούλιο. Θεωρητικά μπορεί να συμβεί αναβάθμιση κατηγορίας».

Για την υπόθεση Λιάκου

Σε ερώτηση για την υπόθεση με τον υφυπουργό Εσωτερικών, Βαγγέλη Λιάκο, ο κ. Φλωρίδης επεσήμανε: «Ο κόσμος έχει τα προβλήματά του, όπως η ακρίβεια. Η χώρα έχει τα προβλήματα που εξελίσσονται στη γειτονιά μας, όπως οι δύο πόλεμοι. Εγώ δεν λέω ότι δεν είναι θέμα αλλά δεν μπορεί να είναι κυρίαρχο. Η πολιτική είναι ό, τι πιο δύσκολο και σκληρό μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος και χρειάζεται προσοχή σε ό, τι κάνουμε. Η πολιτική είναι να υπηρετούμε το δημόσιο συμφέρον και να προστατεύουμε το δημόσιο χρήμα. Εγώ βλέπω ότι η αντιπολίτευση επιτίθεται σε έναν υφυπουργό και αυτός απαντά με μηνύσεις που λέει ότι «είστε ψεύτες». Είμαστε οι πολιτικοί εκτεθειμένοι γι’ αυτό και η προσοχή πρέπει να είναι πολύ μεγάλη. Δεν αντιδρούμε όλοι με τον ίδιο τρόπο».