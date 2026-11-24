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Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (24/11) στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Ένα άτομο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας, thestival.gr, το τροχαίο έγινε γύρω στις 09:30 στη Λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη, στο ρεύμα προς το κέντρο, στο ύψος της ΔΥΠΑ. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ένα αυτοκίνητο καρφώθηκε στο πίσω μέρος φορτηγού. Πληροφορίες αναφέρουν πως στο τροχαίο ενεπλάκη και τρίτο όχημα.

Στο σημείο έσπευσε και η Πυροσβεστική προκειμένου να συνδράμει στον απεγκλωβισμό ενός ατόμου από το ΙΧ που έπεσε στο φορτηγό. Το άτομο -το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες είναι ηλικιωμένος- παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

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